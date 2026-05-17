Tìm kiếm dấu hiệu sự sống là ưu tiên hàng đầu trên sao Hỏa

Các chuyên gia cho rằng, các sứ mệnh đầu tiên của nhân loại khi đặt chân lên sao Hỏa là tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Một đánh giá gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ công bố chỉ ra rằng "tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên sao Hỏa" nên là một trong những mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần nhất.

Báo cáo chỉ ra rằng, sao Hỏa từng có sông, hồ và bầu khí quyển dày đặc, và môi trường của nó có thể tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu. Do đó, dấu vết của sự sống có thể vẫn được bảo tồn trong đá trầm tích, dưới lòng đất hoặc trong các khoáng chất chứa nước.

Ảnh: @Sohu.

Các nhà khoa học tin rằng, nếu con người đặt chân lên sao Hỏa, họ có thể trực tiếp thu thập mẫu vật, phân tích chúng tại chỗ và linh hoạt điều chỉnh chiến lược nghiên cứu, điều này sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả của việc tìm kiếm sự sống. So với các robot tự hành, con người vẫn có lợi thế trong việc xử lý địa hình phức tạp và các tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù việc tìm kiếm sự sống rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần của sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa. Các mục tiêu ưu tiên cao khác bao gồm tìm hiểu lịch sử địa chất của sao Hỏa, nghiên cứu khí hậu và những thay đổi trong khí quyển, đánh giá sự sẵn có của nước và các nguồn tài nguyên khác, và phân tích sâu hơn tác động của bụi sao Hỏa đối với thiết bị và con người. Những nghiên cứu này không chỉ có giá trị khoa học, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và tính khả thi của các hoạt động của con người trên sao Hỏa trong tương lai.

Trong khi đề xuất những tầm nhìn đầy tham vọng, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên bỏ qua những rủi ro. Nếu muốn thành công trong việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa, các sứ mệnh đưa con người lên vũ trụ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình bảo vệ hành tinh để ngăn ngừa sự ô nhiễm bởi các vi sinh vật trên Trái đất hoặc những rủi ro tiềm tàng khi mang các mẫu vật từ sao Hỏa trở về Trái đất. Điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng các công nghệ bảo vệ và quy trình sứ mệnh đáp ứng các tiêu chuẩn chưa từng có.

Mặc dù các nhà khoa học rất hào hứng với khả năng tồn tại sự sống trên sao Hỏa, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy sự sống từng tồn tại trên hành tinh này.

Nhìn chung, khuyến nghị mới nhất này vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho tương lai: khi nhân loại lần đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa, đó không chỉ là sự mở rộng biên giới mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc khám phá nguồn gốc, sự tiến hóa và khả năng tồn tại của sự sống ngoài hành tinh. Việc tìm kiếm sự sống có thể không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng chắc chắn đó là mục tiêu mang tính biểu tượng và được mong đợi nhất.

#sự sống #sao Hỏa #hỏa tinh #mẫu vật #địa chất

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới cho tàu vũ trụ

NASA thử nghiệm thành công động cơ ion kiểu mới, đạt công suất kỷ lục 120 kW. Điều này góp phần mở đường cho chuyến bay đưa người tới sao Hỏa trong tương lai.

Nhiên liệu ion phổ biến của động cơ ion là khí xenon. Tuy nhiên, NASA đang thử dùng plasma kim loại. Nguyên mẫu động cơ mới, gọi là động cơ đẩy từ động lực học plasma (MPD), do NASA nghiên cứu và chế tạo đã có thử nghiệm thành công đầu tiên. MPD tạo ra những dòng điện mạnh tương tác với từ trường để tăng tốc ion lithium.

Theo NASA, nguyên mẫu động cơ ion kiểu mới đã thực hiện 5 lần đốt. Trong thời gian đó, điện cực vonfram trung tâm của động cơ nóng lên dữ dội, phát ra ánh sáng trắng mạnh ở mức nhiệt 2.800 độ C. Động cơ cũng đạt công suất lên đến 120 kW trong buồng chân không chuyên dụng dài 8 m tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA. Con số này cao gấp 25 lần công suất của động cơ ion trên tàu Psyche, vốn là động cơ ion mạnh nhất từng trang bị cho tàu vũ trụ, giúp đạt vận tốc 200.000 km/h.

Công nghệ mới giúp robot thám hiểm sao Hỏa nhanh hơn gấp nhiều lần

Robot thăm dò bán tự động có thể cải thiện đáng kể hiệu quả việc thăm dò sao Hỏa mà không cần chờ lệnh từ con người.

Trang IT Home đưa tin rằng, một loại robot mới dự kiến ​​sẽ khám phá sao Hỏa với tốc độ chưa từng có, quét các tảng đá và tìm kiếm dấu hiệu sự sống mà không cần chờ hướng dẫn từ con người.

Theo IT Home, việc khám phá bề mặt các hành tinh khác là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong các sứ mệnh lên sao Hỏa, độ trễ liên lạc giữa Trái đất và tàu thám hiểm có thể dao động từ 4 đến 22 phút. Dung lượng truyền dữ liệu hạn chế cũng giới hạn khối lượng trao đổi thông tin hai chiều.

Mặt trời đang nóng dần lên, Trái đất tương lai thành 'sao Hỏa thứ hai'?

Mặt trời đang âm thầm nóng lên theo thời gian. Các nhà khoa học cảnh báo Trái đất tương lai có thể mất đại dương, khí quyển và trở nên khô cằn như sao Hỏa.

Mặt trời đang nóng lên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, độ sáng của nó tăng 10% mỗi một tỷ năm. Trong một tỷ năm nữa, Trái đất, nơi chúng ta phụ thuộc để sinh tồn, sẽ hoàn toàn trở thành một sao Hỏa thứ hai, không có nước lỏng, không có bầu khí quyển, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 100°C, cằn cỗi và không có sự sống.

Vốn dĩ, Mặt trời mà chúng ta thấy ngày nay đã là một "ngôi sao trung niên", khoảng 4,6 tỷ năm tuổi, có thể cháy ổn định trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Tuy nhiên, "sự ổn định" của nó chỉ mang tính tương đối. Khi nhiên liệu hydro bên trong liên tục cạn kiệt, lõi Mặt trời sẽ ngày càng nóng lên, độ sáng của nó tiếp tục tăng lên. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự biến đổi của Trái đất thành sao Hỏa trong tương lai.

