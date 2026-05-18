Tiểu hành tinh to bằng cá voi xanh bay sượt qua Trái đất ngày 18/5

Tiểu hành tinh mới phát hiện 2026 JH2, rộng khoảng 38m, sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách gần hơn một số vệ tinh vào ngày 18/5.

Các nhà khoa học cho hay, một tiểu hành tinh khổng lồ, chưa từng được nhìn thấy trước đây, đang lao về phía Trái đất với vận tốc khoảng 32.000 km/h. Tiểu hành tinh này không có nguy cơ va chạm với Trái đất, nhưng sẽ bay sát hành tinh xanh của chúng ta hơn cả một số vệ tinh vào ngày 18/5. Đó là tiểu hành tinh có tên 2026 JH2.

Theo dữ liệu từ NASA/JPL và các đài quan sát thiên văn quốc tế, tiểu hành tinh 2026 JH2 được phát hiện lần đầu ngày 10/5 vừa qua bởi dự án Mt. Lemmon Survey tại bang Arizona, Mỹ. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh gần Trái đất (Near-Earth Object - NEO), quay quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip với chu kỳ khoảng 3,7 năm.

Các nhà khoa học ước tính 2026 JH2 có đường kính khoảng 15 - 35m, tương đương kích thước của con cá voi xanh. Những tính toán hiện tại của giới chuyên gia cho thấy vào khoảng 6h chiều giờ EDT ngày 18/5 (tức 5h ngày 19/5 theo giờ Việt Nam), 2026 JH2 sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách khoảng 91.000 km tính từ bề mặt hành tinh. Khoảng cách này tương đương khoảng 1/4 khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.

2026 JH2 sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách khoảng 91.000 km tính từ bề mặt hành tinh vào ngày 18/5. Ảnh: JUAN GARTNER via Getty Images.

Tiểu hành tinh 2026 JH2 di chuyển với vận tốc khoảng 32.000 km/h nhưng không có nguy cơ va chạm với Trái đất. Các nhà thiên văn học cho biết quỹ đạo của nó đã được xác định đủ chính xác để loại trừ khả năng đâm xuống hành tinh xanh trong lần tiếp cận này.

Ở khoảng cách gần nhất, 2026 JH2 sẽ nằm bên ngoài quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh, nhưng vẫn gần Trái đất hơn một số tàu vũ trụ hoạt động ở quỹ đạo xa, vệ tinh hay kính thiên văn, bao gồm kính thiên văn không gian TESS.

Do có độ sáng biểu kiến khoảng cấp sao 11,5, tiểu hành tinh 2026 JH2 có thể được quan sát bằng kính thiên văn nhỏ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với những người yêu thiên văn trên thế giới, họ có thể theo dõi trực tuyến lần tiếp cận gần Trái đất của 2026 JH2 thông qua chương trình phát sóng của Dự án Kính thiên văn ảo (Virtual Telescope Project) tại Italy.

Các chuyên gia cho biết những lần tiểu hành tinh có đường kính vài chục mét bay gần Trái đất như 2026 JH2 không quá phổ biến mặc dù mỗi năm có nhiều vật thể nhỏ hơn lao vào khí quyển của hành tinh xanh rồi nổ tung trên bầu trời tạo thành các "quả cầu lửa".