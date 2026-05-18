Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tiểu hành tinh to bằng cá voi xanh bay sượt qua Trái đất ngày 18/5

Tiểu hành tinh mới phát hiện 2026 JH2, rộng khoảng 38m, sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách gần hơn một số vệ tinh vào ngày 18/5.

Tâm Anh (TH)

Các nhà khoa học cho hay, một tiểu hành tinh khổng lồ, chưa từng được nhìn thấy trước đây, đang lao về phía Trái đất với vận tốc khoảng 32.000 km/h. Tiểu hành tinh này không có nguy cơ va chạm với Trái đất, nhưng sẽ bay sát hành tinh xanh của chúng ta hơn cả một số vệ tinh vào ngày 18/5. Đó là tiểu hành tinh có tên 2026 JH2.

Theo dữ liệu từ NASA/JPL và các đài quan sát thiên văn quốc tế, tiểu hành tinh 2026 JH2 được phát hiện lần đầu ngày 10/5 vừa qua bởi dự án Mt. Lemmon Survey tại bang Arizona, Mỹ. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh gần Trái đất (Near-Earth Object - NEO), quay quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip với chu kỳ khoảng 3,7 năm.

Các nhà khoa học ước tính 2026 JH2 có đường kính khoảng 15 - 35m, tương đương kích thước của con cá voi xanh. Những tính toán hiện tại của giới chuyên gia cho thấy vào khoảng 6h chiều giờ EDT ngày 18/5 (tức 5h ngày 19/5 theo giờ Việt Nam), 2026 JH2 sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách khoảng 91.000 km tính từ bề mặt hành tinh. Khoảng cách này tương đương khoảng 1/4 khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng.

tauu-6.png
2026 JH2 sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách khoảng 91.000 km tính từ bề mặt hành tinh vào ngày 18/5. Ảnh: JUAN GARTNER via Getty Images.

Tiểu hành tinh 2026 JH2 di chuyển với vận tốc khoảng 32.000 km/h nhưng không có nguy cơ va chạm với Trái đất. Các nhà thiên văn học cho biết quỹ đạo của nó đã được xác định đủ chính xác để loại trừ khả năng đâm xuống hành tinh xanh trong lần tiếp cận này.

Ở khoảng cách gần nhất, 2026 JH2 sẽ nằm bên ngoài quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh, nhưng vẫn gần Trái đất hơn một số tàu vũ trụ hoạt động ở quỹ đạo xa, vệ tinh hay kính thiên văn, bao gồm kính thiên văn không gian TESS.

Do có độ sáng biểu kiến khoảng cấp sao 11,5, tiểu hành tinh 2026 JH2 có thể được quan sát bằng kính thiên văn nhỏ trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với những người yêu thiên văn trên thế giới, họ có thể theo dõi trực tuyến lần tiếp cận gần Trái đất của 2026 JH2 thông qua chương trình phát sóng của Dự án Kính thiên văn ảo (Virtual Telescope Project) tại Italy.

Các chuyên gia cho biết những lần tiểu hành tinh có đường kính vài chục mét bay gần Trái đất như 2026 JH2 không quá phổ biến mặc dù mỗi năm có nhiều vật thể nhỏ hơn lao vào khí quyển của hành tinh xanh rồi nổ tung trên bầu trời tạo thành các "quả cầu lửa".

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Tiểu hành tinh gần Trái đất #2026 JH2 #Nguy cơ va chạm trái đất #tiểu hành tinh

Bài liên quan

Kho tri thức

Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia lên kế hoạch bảo vệ Trái đất trước các tiểu hành tinh 'sát thủ'

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts nghĩ ra biện pháp mới có thể phát hiện các tiểu hành tinh "sát thủ" để lên kế hoạch bảo vệ Trái đất.

Tính đến tháng 3/2025, các nhà thiên văn học đã phát hiện 2.532 tiểu hành tinh có thể đe dọa Trái đất, bao gồm 153 thiên thể có đường kính lớn hơn 1 km. Trong đó, tiểu hành tinh lớn nhất là 1999 JM8 với đường kính ước tính khoảng 7 km.

Một số tiểu hành tinh đến gần Trái đất từ nay cho đến cuối thế kỷ 21 đã được giới nghiên cứu ghi nhận gồm: Apophis (thời điểm 2029, 2036, 2068); 2024 YR4 (2032); 2003 MH4 (2036); 2023 DW (2046).

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyên gia NASA cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất

Nhà khoa học Kelly Fast cảnh báo hàng nghìn tiểu hành tinh "có khả năng hủy diệt thành phố" nhưng các chuyên gia chưa phát hiện.

tieuu-1.jpg
Bà Kelly Fast, người phụ trách phòng thủ hành tinh của NASA, mới đây đưa ra cảnh báo gây lo ngại rằng, hàng nghìn tiểu hành tinh gần Trái đất nhưng chưa được phát hiện. Ảnh: Science Photo Library/Andrzej Wojcicki/Getty Images.
tieuu-2.jpg
“Điều khiến tôi trăn trở suốt đêm là những tiểu hành tinh mà chúng ta chưa biết đến”, nhà khoa học Fast bày tỏ lo ngại về những tiểu hành tinh có thể lao vào Trái đất nhưng chưa xác định được vị trí. Ảnh: scitechdaily.com.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới