Câu chuyện thú vị sao Mộc từng bảo vệ Trái Đất

Năm 1994, nếu sao Mộc không can thiệp, sao chổi Shoemaker-Levy 9 có thể đã lao thẳng về phía Trái Đất và nền văn minh nhân loại đã bị xóa sổ.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Sao Mộc, không chỉ là hành tinh lớn nhất và quay nhanh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, mà còn là hành tinh xa Mặt Trời thứ năm. Khối lượng của Sao Mộc lớn hơn rất nhiều so với 7 hành tinh còn lại. Do kích thước và khối lượng khổng lồ, Sao Mộc sở hữu lực hấp dẫn cực mạnh, khiến nó trở thành hành tinh có nhiều vệ tinh tự nhiên nhất được phát hiện cho đến nay, hiện được biết là có 79 mặt trăng vệ tinh.

Ảnh: @Space.

Với lực hấp dẫn bề mặt mạnh mẽ, Sao Mộc luôn đóng vai trò là "người dọn dẹp" trong hệ mặt trời, thu hút "mảnh vụn không gian" ngoài quỹ đạo và bảo vệ các thiên thể khác khỏi bị tổn hại giữa sự hỗn loạn của vô số tiểu hành tinh và mảnh vỡ thiên thạch.

Một ví dụ đáng suy ngẫm là giả thuyết va chạm thiên thạch liên quan đến sự tuyệt chủng của khủng long. Khoảng 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh hoặc sao chổi từ không gian đã va chạm với Trái đất. Vụ va chạm dữ dội này đã làm suy yếu các lực lượng tự nhiên, để lại một vết sẹo toàn cầu và có lẽ giải thích sự biến mất đột ngột của những sinh vật mạnh mẽ như khủng long. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.

Nếu một vụ va chạm tương tự xảy ra trong thời hiện đại, cho dù công nghệ của chúng ta có tiên tiến đến đâu, loài người có lẽ cũng không thể sống sót.

May mắn thay, vào năm 1994, nhân loại đã chứng kiến ​​một hiện tượng vũ trụ hiếm có trong cả nghìn năm – vụ va chạm của sao chổi Shoemaker-Levy 9 với sao Mộc.

Vào ngày 24/3/1993, các nhà thiên văn học người Mỹ Eugene và Carolyn Shoemaker, cùng với nhà thiên văn học nghiệp dư David Levy, đã phát hiện ra một sao chổi thoát ra khỏi vành đai tiểu hành tinh và đi vào hệ mặt trời, trở thành một sao chổi định kỳ. Thông qua các phép tính chính xác, các nhà thiên văn học đã dự đoán rằng sao chổi sẽ va chạm với Sao Mộc, thậm chí còn ước tính chính xác thời gian và địa điểm va chạm.

Quả nhiên, từ ngày 16 đến 22/7/1994, sao chổi đã vỡ thành 21 mảnh trên bề mặt Sao Mộc, sau đó va chạm liên tiếp với Sao Mộc, tạo ra sự kiện va chạm vật thể cấp hành tinh đầu tiên từng được quan sát. Mỗi cú va chạm đều cực kỳ dữ dội, những mảnh nhỏ nhất bị khí quyển của Sao Mộc nuốt chửng, trong khi các cú va chạm tiếp theo tàn phá khủng khiếp như vụ nổ của hàng tỷ tấn thuốc nổ TNT. Vụ va chạm thứ bảy giải phóng năng lượng tương đương 2,5 nghìn tỷ tấn TNT, trong khi vụ va chạm thứ chín giải phóng năng lượng tương đương 250 triệu quả bom nguyên tử Hiroshima.

Các quả cầu lửa và dư âm từ các vụ va chạm bao phủ một khu vực gấp ba lần diện tích Trái Đất. Cảnh tượng vũ trụ ngoạn mục kéo dài 6 ngày. Chính lực hấp dẫn mạnh mẽ của Sao Mộc, và việc nó hấp thụ tác động của sao chổi, đã bảo vệ Trái Đất khỏi thảm họa có khả năng đe dọa sự sống này. Nếu không có Sao Mộc, sao chổi này có thể đã lao thẳng về phía Trái Đất, và nền văn minh nhân loại đã bị xóa sổ.

Viên đá chứa cả vũ trụ sắc màu bên trong khiến nhiều người phát cuồng

Tựa như cầu vồng bị “đóng băng” trong đá, opal mê hoặc con người bằng những dải màu thay đổi không ngừng theo ánh sáng.

Opal là một khoáng vật đặc biệt thuộc nhóm silica, nhưng không có cấu trúc tinh thể như thạch anh. Thay vào đó, opal được cấu tạo từ những hạt silica siêu nhỏ sắp xếp thành mạng lưới, tạo ra hiện tượng “trò chơi sắc màu” – sự nhiễu xạ ánh sáng khiến viên đá phát ra những dải màu rực rỡ như xanh, đỏ, tím hay vàng khi thay đổi góc nhìn. Chính hiệu ứng này đã khiến opal trở thành một trong những loại đá quý độc đáo nhất thế giới.

Vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện quá trình tiến hóa của vũ trụ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số tái hiện hoàn toàn quá trình tiến hóa 13,8 tỷ năm của vũ trụ.

Mới đây, Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố dự án mô phỏng vũ trụ ảo "Qianyan". Thực tế, đó là một bản vũ trụ ảo kỹ thuật số trên siêu máy tính, cung cấp bản đồ hướng dẫn kỹ thuật số có độ chính xác cao giúp nhân loại khám phá những bí ẩn của vũ trụ và nghiên cứu sự tiến hóa lịch sử của nó.

Cái gọi là vũ trụ ảo đề cập đến một vũ trụ kỹ thuật số gần giống với vũ trụ thực, được các nhà nghiên cứu xây dựng bằng cách sử dụng khả năng tính toán của siêu máy tính. Vũ trụ kỹ thuật số này tái tạo hoàn toàn quá trình tiến hóa của vũ trụ trong hàng tỷ năm từ khi hình thành đến nay, với diện mạo của mỗi giai đoạn được tái hiện đầy đủ dưới dạng mô hình kỹ thuật số.

Bí ẩn vật chất tối chiếm gần 30% khối lượng vũ trụ

Theo ước tính, vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể làm sáng tỏ bí ẩn về nguồn gốc của nó.

Mới đây, các chuyên gia đưa ra một giả thuyết về việc vật chất tối không phải là hạt vật chất chưa từng được phát hiện. Thay vào đó, vật chất tối là các hố đen cổ xưa đến từ một vũ trụ khác.

Trước đó, các nhà thiên văn học ước tính vật chất tối chiếm khoảng 27% khối lượng vũ trụ, vật chất tối đóng vai trò như một loại “keo hấp dẫn” giữ các thiên hà không bị tách rời.

