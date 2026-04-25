Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Thông tin trái ngược về cuộc đàm phán Mỹ - Iran

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News rằng Đặc phái viên Witkoff và Kushner sẽ gặp ông Araghchi.

“Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc trao đổi hiệu quả và có thể thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận”, bà Leavitt nói.

Bà cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ không đi cùng nhưng vẫn “tham gia sâu sát” và sẵn sàng tới Pakistan “nếu chúng tôi thấy đó là việc cần thiết”.

Ông Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đang “trong trạng thái sẵn sàng” để bay tới Pakistan nếu cần thiết, bà Leavitt nói thêm.

"Tổng thống Trump quyết định cử ông Witkoff và ông Kushner tới Pakistan để lắng nghe phía Iran. Chúng tôi đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong vài ngày qua”, bà Leavitt nhấn mạnh.

Trong khi đó, về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đến Islamabad, Pakistan, vào cuối ngày 24/4. Trên mạng xã hội, ông Araghchi cho biết, chuyến đi tới Pakistan tập trung vào “các vấn đề song phương và diễn biến khu vực”. Ông không nói rõ sẽ gặp ai.

Ngay sau khi Ngoại trưởng Araghchi đặt chân tới Pakistan, Chính phủ nước này khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với các đại diện Mỹ trong chuyến thăm này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmael Baqaei, viết trên mạng X rằng: “Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ”.

Thay vào đó, ông Baqaei cho biết các quan chức Pakistan sẽ làm trung gian truyền đạt thông điệp giữa các phái đoàn. Ông Baqaei cảm ơn Chính phủ Pakistan vì “nỗ lực hòa giải liên tục và vai trò tích cực nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ khởi xướng”.

Được biết, ông Araghchi và hai đặc phái viên của ông Trump đã có nhiều giờ đàm phán gián tiếp tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 27/2 về chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng không đạt được thỏa thuận. Ngày hôm sau, Israel và Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran.

Tổng thống Trump gia hạn miễn trừ Đạo luật Jones thêm 90 ngày

Cũng trong ngày 24/4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã gia hạn miễn trừ Đạo luật Jones - một đạo luật vận tải biển của Mỹ - thêm 90 ngày, tạo điều kiện cho các tàu không mang quốc tịch Mỹ vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên.

Ông Trump lần đầu công bố miễn trừ đạo luật này 60 ngày vào tháng Ba nhằm ổn định giá năng lượng và tạo thuận lợi cho việc vận chuyển dầu khí tới Mỹ sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

“Dữ liệu mới thu thập kể từ khi miễn trừ ban đầu được ban hành cho thấy nguồn cung đã đến các cảng của Mỹ nhanh hơn đáng kể”, bài đăng của Nhà Trắng trên mạng xã hội cho biết.

Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã giảm sau thông tin gia hạn miễn trừ này, dao động từ 103 USD/thùng lên hơn 107 USD - vẫn cao hơn gần 50% so với mức ngày 28/2, khi chiến sự bắt đầu.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển bị siết chặt đã ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại hàng hải toàn cầu, bao gồm cả qua kênh đào Panama ở phía bên kia bán cầu.

Thương vong gia tăng dù lệnh ngừng bắn được duy trì

Kể từ khi chiến sự bùng nổ, ít nhất 3.375 người đã thiệt mạng tại Iran, và hơn 2.490 người tại Lebanon, theo giới chức địa phương.

Một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 12/3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Thêm vào đó, 23 người thiệt mạng tại Israel và hơn 10 người tại các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. 15 binh sĩ Israel tại Lebanon và 13 quân nhân Mỹ trên toàn khu vực đã tử trận.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cũng chịu thương vong. UNIFIL cho biết hôm 24/4 rằng 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia đã tử vong do vết thương trong một vụ tấn công vào căn cứ ngày 29/3, nâng tổng số thành viên lực lượng này thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến nổ ra lên 6 - 4 người Indonesia và 2 người Pháp.

Căng thẳng âm ỉ tại Lebanon dù lệnh ngừng bắn được gia hạn

Tình hình tại Lebanon vẫn căng thẳng một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần. Hezbollah không tham gia vào tiến trình ngoại giao do Washington làm trung gian.

Dù vậy, trong một tuyên bố qua video được công bố hôm 24/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi “một tiến trình hướng tới hòa bình lịch sử giữa Israel và Lebanon”.

Trước đó, Quân đội Israel đã yêu cầu người dân làng Deir Aames ở miền nam Lebanon sơ tán, cho rằng Hezbollah đang sử dụng ngôi làng này để tấn công Israel.

Quân đội Israel cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái trên bầu trời Lebanon sau khi Hezbollah phóng một tên lửa đất đối không nhỏ. Trong khi đó, nhóm vũ trang này tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel bằng tên lửa đất đối không ở ngoại ô thành phố cảng Tyre, miền nam Lebanon.

