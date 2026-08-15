Gjirokastër- thành phố cổ như bước ra từ một bộ phim giả tưởng

Nằm trên sườn núi nhìn xuống thung lũng Drino, Gjirokastër hiện lên như một thành phố bước ra từ câu chuyện cổ vùng Balkan.

Ở miền nam Albania, có một thành phố mà màu sắc chủ đạo dường như không phải xanh, vàng hay đỏ, mà là màu xám bạc của đá. Đó là Gjirokastër, thường được gọi là “Thành phố đá” của Albania.

Nằm trên sườn núi Gjerë, Gjirokastër có vị trí cao và hiểm trở, từng giữ vai trò chiến lược trên các tuyến đường nối vùng Epirus, nội địa Albania và Hy Lạp. Thành phố phát triển mạnh đặc biệt trong thời kỳ Ottoman, khi nhiều ngôi nhà đá đặc trưng được xây dựng.

Ảnh: myguide-albania

Điều khiến Gjirokastër khác biệt là kiến trúc của nó. Những ngôi nhà truyền thống nhiều tầng thường có tường đá dày, cửa sổ nhỏ, ban công gỗ và đặc biệt là mái lợp bằng những phiến đá xếp chồng lên nhau. Nhìn từ xa, cả thành phố giống như được phủ một lớp vảy đá khổng lồ. UNESCO đánh giá đây là một trong những ví dụ hiếm còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn của đô thị Ottoman lịch sử.

Ảnh: albaniannight

Trên đỉnh thành phố là lâu đài Gjirokastër, một công trình phòng thủ khổng lồ thống trị toàn bộ khu vực. Vị trí trên cao không chỉ tạo ra cảnh quan ngoạn mục mà còn giúp pháo đài kiểm soát thung lũng bên dưới. Thành phố cổ phát triển quanh khu thành trì, với những con đường lát đá dốc và quanh co dẫn xuống khu chợ lịch sử.

Đặc biệt, khu Bazaar Cổ vẫn giữ được không khí của một đô thị buôn bán vùng Balkan nhiều thế kỷ trước. Những con phố hẹp lát đá len giữa các ngôi nhà cổ, cửa hàng thủ công, thảm, đồ lưu niệm và quán cà phê. Những mái nhà đá màu xám khiến toàn bộ khu phố có vẻ vừa cổ kính vừa kỳ lạ.

Gjirokastër cũng gắn với một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Albania, Ismail Kadare, người sinh ra tại đây. Thành phố với những con đường dốc, pháo đài và những ngôi nhà đá đã trở thành một phần quan trọng trong ký ức và văn chương của ông.

Năm 2005, Gjirokastër được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới cùng với Berat, nhờ giá trị kiến trúc và khả năng bảo tồn đặc biệt của một đô thị lịch sử chịu ảnh hưởng Ottoman.

Điều thú vị nhất về Gjirokastër có lẽ nằm ở cảm giác mà thành phố mang lại. Đây không phải một “bảo tàng ngoài trời” hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện đại. Người dân vẫn sống trong những ngôi nhà cổ, vẫn đi qua những con phố lát đá và vẫn buôn bán dưới những mái nhà đã tồn tại qua nhiều thế hệ.