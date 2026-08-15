Phát hiện vai trò của protein OPA1 trong kiểm soát cảm giác thèm ăn và béo phì

Phát hiện mới về cơ chế não bộ liên quan đến OPA1 giúp hiểu rõ nguyên nhân thèm đồ béo và sự khác biệt theo giới trong quá trình này.

Để nghiên cứu mối liên hệ giữa chất béo trong chế độ ăn tương tác với hệ thần kinh kiểm soát cảm giác đói, lượng thức ăn nạp vào và cân nặng cơ thể, nhóm nghiên cứu do GS Shigenobu Matsumura thuộc Trường Cao học Sinh học và Đời sống Con người, Đại học Thủ đô Osaka dẫn đầu đã tập trung vào OPA1- protein quan trọng nằm ở màng trong của ty thể.

Tìm ra cơ chế của bộ não khiến người ta thèm ăn đồ béo.

Protein hợp nhất ty thể này được tìm thấy trong các tế bào thần kinh MC4R vùng dưới đồi và đóng vai trò trong việc duy trì chức năng ty thể và chuyển hóa năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh chuột hoang dã với chuột mà gen OPA1 đã được loại bỏ một cách đặc hiệu khỏi các tế bào thần kinh MC4R. Để tìm hiểu xem protein này ảnh hưởng đến sự thèm ăn và trọng lượng cơ thể như thế nào, các con vật được cho ăn dầu đậu nành tự do như một nguồn chất béo trong chế độ ăn.

OPA1 trong tế bào thần kinh MC4R điều chỉnh lượng chất béo trong chế độ ăn và trọng lượng cơ thể.

Kết quả cho thấy dầu đậu nành làm tăng biểu hiện OPA1 ở chuột đực hoang dã, nhưng không thấy sự gia tăng tương tự ở chuột cái. Chuột thiếu OPA1 ăn nhiều hơn, tăng cân nhiều hơn khi già đi và cuối cùng bị béo phì.

Khi các con vật có thể tự do lựa chọn giữa thức ăn tiêu chuẩn và dầu đậu nành, những con chuột thiếu OPA1 tiêu thụ nhiều chất béo hơn và tăng thêm cân. Tác động này đặc biệt mạnh ở chuột cái.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm setmelanotide, một chất chủ vận MC4R chống béo phì. Thuốc này đã làm giảm thành công cảm giác thèm ăn ở cả nam giới nhóm đối chứng và nam giới thiếu OPA1.

Tuy nhiên, ở nữ giới thiếu OPA1, khả năng ức chế sự thèm ăn của thuốc yếu hơn đáng kể.

"Những phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về cơ chế gây ra béo phì từ góc độ chuyển hóa năng lượng thần kinh," GS Matsumura cho biết.

Sự khác biệt về giới tính được quan sát thấy trong phản ứng OPA1 và khả năng dễ bị béo phì có thể giúp định hướng việc phát triển các phương pháp điều trị béo phì có tính đến yếu tố này, cũng như các phương pháp y học cá nhân hóa trong tương lai.