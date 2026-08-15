Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện vai trò của protein OPA1 trong kiểm soát cảm giác thèm ăn và béo phì

Phát hiện mới về cơ chế não bộ liên quan đến OPA1 giúp hiểu rõ nguyên nhân thèm đồ béo và sự khác biệt theo giới trong quá trình này.

Tuệ Minh

Để nghiên cứu mối liên hệ giữa chất béo trong chế độ ăn tương tác với hệ thần kinh kiểm soát cảm giác đói, lượng thức ăn nạp vào và cân nặng cơ thể, nhóm nghiên cứu do GS Shigenobu Matsumura thuộc Trường Cao học Sinh học và Đời sống Con người, Đại học Thủ đô Osaka dẫn đầu đã tập trung vào OPA1- protein quan trọng nằm ở màng trong của ty thể.

how-to-stop-overeating-emotional-eating1.jpg
Tìm ra cơ chế của bộ não khiến người ta thèm ăn đồ béo.

Protein hợp nhất ty thể này được tìm thấy trong các tế bào thần kinh MC4R vùng dưới đồi và đóng vai trò trong việc duy trì chức năng ty thể và chuyển hóa năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh chuột hoang dã với chuột mà gen OPA1 đã được loại bỏ một cách đặc hiệu khỏi các tế bào thần kinh MC4R. Để tìm hiểu xem protein này ảnh hưởng đến sự thèm ăn và trọng lượng cơ thể như thế nào, các con vật được cho ăn dầu đậu nành tự do như một nguồn chất béo trong chế độ ăn.

brain-cravings-impaire-1.jpg
OPA1 trong tế bào thần kinh MC4R điều chỉnh lượng chất béo trong chế độ ăn và trọng lượng cơ thể.

Kết quả cho thấy dầu đậu nành làm tăng biểu hiện OPA1 ở chuột đực hoang dã, nhưng không thấy sự gia tăng tương tự ở chuột cái. Chuột thiếu OPA1 ăn nhiều hơn, tăng cân nhiều hơn khi già đi và cuối cùng bị béo phì.

Khi các con vật có thể tự do lựa chọn giữa thức ăn tiêu chuẩn và dầu đậu nành, những con chuột thiếu OPA1 tiêu thụ nhiều chất béo hơn và tăng thêm cân. Tác động này đặc biệt mạnh ở chuột cái.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm setmelanotide, một chất chủ vận MC4R chống béo phì. Thuốc này đã làm giảm thành công cảm giác thèm ăn ở cả nam giới nhóm đối chứng và nam giới thiếu OPA1.

Tuy nhiên, ở nữ giới thiếu OPA1, khả năng ức chế sự thèm ăn của thuốc yếu hơn đáng kể.

"Những phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết quan trọng về cơ chế gây ra béo phì từ góc độ chuyển hóa năng lượng thần kinh," GS Matsumura cho biết.

Sự khác biệt về giới tính được quan sát thấy trong phản ứng OPA1 và khả năng dễ bị béo phì có thể giúp định hướng việc phát triển các phương pháp điều trị béo phì có tính đến yếu tố này, cũng như các phương pháp y học cá nhân hóa trong tương lai.

Bốn loại rau mà người bị gan nhiễm mỡ cần đặc biệt lưu ý.
FASEB/Online Library
#cơ chế bộ não gây thèm ăn đồ béo #vai trò của protein OPA1 trong kiểm soát cân nặng #ảnh hưởng của giới tính đến phản ứng thèm ăn #tác dụng của thuốc setmelanotide trong điều trị béo phì #phương pháp điều trị béo phì dựa trên yếu tố giới tính

Bài liên quan

Kho tri thức

Thực hư về sữa tách béo đắt tiền và lợi ích thực sự của sữa nguyên kem

Nghiên cứu mới nhất từ Canada chứng minh rằng sữa nguyên kem chứa chất béo bão hòa là công thức hoàn hảo của tự nhiên như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Các sản phẩm từ sữa chứa chất béo bão hòa, từ lâu bị cho là có liên quan đến cholesterol cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao. Do đó, các khuyến nghị về chế độ ăn uống ở nhiều quốc gia và cả các hãng sữa thường khuyến khích mọi người lựa chọn các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo.

Và đương nhiên, đi kèm với những thông tin y tế như vậy, trên thị trường xuất hiện các loại sữa tách béo đắt hơn thông thường có khi lên đến 20%.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lầm tưởng tai hại: Uống nước khi ăn lại khiến bạn béo lên?

Một nghiên cứu mới từ Đại học Cornell chỉ ra thói quen uống nước trong bữa ăn có thể khiến bạn ăn nhiều hơn, ngược lại đồ ăn cay lại giúp giảm cân.

Uống một ly nước lớn trong bữa ăn từ lâu được coi là mẹo đơn giản để giảm cân. Nhiều người tin rằng nước giúp làm căng dạ dày, tạo cảm giác no ảo trước khi cơ thể kịp tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

Tuy nhiên, phân tích mới từ Đại học Cornell cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thể dục dành cho người lười, tuần tập 1 lần cũng giảm mỡ bụng

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Hồng Kông (HKUMed) đã phát hiện ra rằng đi bộ nhanh mỗi tuần một lần có thể làm giảm mỡ cơ thể và cải thiện thể lực tim mạch ở người béo phì.

Những lợi ích này có thể so sánh với những người tham gia tập thể dục ba lần mỗi tuần, đây là tần suất thường được khuyến nghị trong hướng dẫn tập thể dục truyền thống.

6161688-di-bo-giam-beo-phi.png
Đi bộ nhanh trong 75 phút mỗi tuần 1 lần cũng có tác dụng giảm mỡ bụng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới