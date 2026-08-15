Hé lộ một chương tiền sử đã mất trước thời kỳ khủng long và cá sấu

Hóa thạch loài bò sát mới (được đặt tên là Silescelida acristata) sống cách đây khoảng 240 triệu năm được tìm thấy ở Dona Francisca, thuộc Công viên địa chất Quarta Colônia của UNESCO.

Phát hiện này giúp lấp đầy một khoảng trống quan trọng trong hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của nhóm bò sát cổ đại (archosauriformes), một nhóm bò sát đã sinh ra khủng long cổ đại (archosaurs).

Một loài hoàn toàn mới được phát hiện được xem là tổ tiên của khủng long cổ đại, tiến hóa thành khủng long và cá sấu.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu Cổ sinh vật học Quarta Colônia thuộc Đại học Liên bang Santa Maria, CAPPA/UFSM, phối hợp với các nhà nghiên cứu từ Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (UFRGS) và Đại học Công giáo Pontifical Rio Grande do Sul (PUCRS).

Vào thời điểm loài Silescelida acristata sinh sống, hệ sinh thái trên cạn vẫn đang phục hồi sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi-Trias, xảy ra khoảng 252 triệu năm trước. Sự kiện này đã xóa sổ phần lớn sự sống trên hành tinh và mở đường cho sự đa dạng hóa của các nhóm động vật mới.

Trong bối cảnh phục hồi sinh thái đó, các dòng dõi bò sát khác nhau bắt đầu đảm nhận những vai trò mới trong môi trường trên cạn. Trong số đó có nhóm bò sát cổ đại (Archosauriformes) đã trải qua quá trình đa dạng hóa rộng rãi trong kỷ Tam Điệp.

Silescelida acristata là một loài động vật tương đối nhỏ, mảnh mai, di chuyển bằng bốn chi. Kích thước của nó có thể so sánh với một con cá sấu nhỏ.

Silescelida acristata có kích thước tương đối nhỏ, sống sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi-Trias.

Mặc dù không phải là khủng long hay cá sấu, nó thuộc về một dòng dõi có quan hệ mật thiết với các dạng sống trước khi hai nhóm này xuất hiện. Chế độ ăn của nó có thể bao gồm các loài động vật nhỏ hơn, cho thấy nó đóng vai trò là một loài săn mồi nhỏ trong hệ sinh thái kỷ Tam Điệp ở miền nam Brazil.

Các phân tích phát sinh chủng loài cho thấy Silescelida acristata có thể có quan hệ họ hàng với Euparkeriidae, một nhóm động vật bò sát cổ đại hiếm gặp mà khoa học vẫn chưa hiểu rõ.

Cho đến nay, các hóa thạch liên quan đến nhóm này chủ yếu được tìm thấy ở các lục địa Châu Phi, Châu Á và Châu Âu. Sự hiện diện của một dạng có liên quan đến họ Euparkeriidae ở Nam Mỹ cho thấy rằng các loài bò sát này phân bố rộng rãi hơn trên toàn thế giới trong kỷ Tam Điệp.

Việc phát hiện ra Silescelida acristata cũng khá phức tạp. Một phần của hóa thạch, chính xác là phần lưu giữ thông tin thiết yếu về nguồn gốc của nó, đã vô tình bị thất lạc trong hơn hai thập kỷ.

Mãi đến năm 2022, trong một chuyến tham quan kỹ thuật đến bộ sưu tập khoa học tại Đại học Công giáo Pontifical Rio Grande do Sul (PUCRS), các nhà nghiên cứu mới tìm thấy mảnh vỡ bị mất. Phát hiện này đã giúp xác nhận nguồn gốc của mẫu vật và chính thức mô tả nó như một loài mới.

Loài bò sát mới phát hiện được đặt tên theo hóa thạch mẩu xương đùi không mấu bị lãng quên.

Sự hiện diện của Silescelida acristata ở kỷ Tam Điệp giữa tại Brazil cho thấy lịch sử tiến hóa của các loài bò sát thuộc bộ Archosauria rộng lớn và phức tạp hơn so với suy nghĩ trước đây.