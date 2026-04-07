Người Neanderthal đi trước thời đại, chế tạo dược phẩm từ rất sớm

Các nhà nghiên cứu tìm được bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã thực hành y học và sử dụng thực vật, đi trước nền y học hiện đại khoảng 200.000 năm.

Tâm Anh (TH)

Theo nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay người Neanderthal, họ hàng đã tuyệt chủng của loài người hiện đại, có thể đã tạo ra và sử dụng một chất dính vừa dùng làm keo vừa để điều trị vết thương. Phát hiện này cung cấp bằng chứng cho thấy người Neanderthal biết chế tạo dược phẩm từ khoảng 200.000 năm trước.

Nhóm nghiên cứu cho hay người Neanderthal đã sử dụng nhựa cây bạch dương để dán đầu mũi giáo vào cán. Chất này đã được tìm thấy trên khắp châu Âu, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và là chất trám kín chống nước cổ xưa nhất trong lịch sử. Ngoài ra, nhựa cây bạch dương còn được người xưa dùng làm kẹo cao su.

"Song song với những phát hiện này, ngày càng có nhiều bằng chứng về các thực hành y học và việc sử dụng thực vật ở người Neanderthal. Đó là lý do chúng tôi quan tâm việc sử dụng nhựa bạch dương trong bối cảnh này", nhà khảo cổ học Tjaark Siemssen tại Đại học Cologne (Đức) và Đại học Oxford (Anh), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các chuyên gia tìm được bằng chứng cho thấy người Neanderthal sử dụng nhựa bạch dương cho nhiều mục đích, bao gồm điều trị vết thương. Ảnh: Tjaark Siemssen.

Do đó, nhóm các chuyên gia tại Đại học Cologne, Đại học Oxford và Đại học Liège (Bỉ) đã tái tạo loại nhựa bạch dương bằng cách sử dụng các nguyên liệu và quy trình có thể từng được người Neanderthal thực hiện.

Kế đến, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cape Breton ở Nova Scotia (Canada) tiến hành các thử nghiệm sinh học nhằm xác nhận đặc tính y học của loại nhựa bạch dương.

"Đó chính xác là điều chúng tôi đã chứng minh. Giờ đây chúng tôi biết rằng chất mà người Neanderthal tạo ra cách đây 200.000 năm cũng có đặc tính kháng khuẩn", giáo sư hóa học Matthias Bierenstiel tại Đại học Cape Breton và là đồng tác giả nghiên cứu cho hay.

Các mẫu nhựa bạch dương cho thấy mức độ hoạt tính kháng khuẩn khác nhau nhưng đều có tác động đối với Staphylococcus aureus - vi khuẩn liên quan nhiễm trùng vết thương.

Khám phá này giúp các chuyên gia đưa ra nhận định rằng, các cộng đồng cổ đại, đặc biệt là người Neanderthal đã biết cách sử dụng nhựa bạch dương để điều trị vết thương hoặc các vấn đề về da có nguy cơ nhiễm trùng.

Kho tri thức

Bí ẩn thiếu nữ tuổi teen nhai 'kẹo cao su' hơn 10.000 năm trước

Các nhà khảo cổ học ở Estonia có phát hiện bất ngờ về một thiếu niên thời Đồ đá nhai "kẹo cao su" vào khoảng 10.500 năm trước.

Vào khoảng 10.500 năm trước, một thiếu nữ ở Estonia ngày nay đã nhai "kẹo cao su" - miếng nhựa bạch dương cổ đại - rồi nhổ ra. Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia về hiện vật này giúp giải mã những bí ẩn thú vị. Ảnh: Treasures of the World.
Cụ thể, các chuyên gia cho hay "kẹo cao su" vẫn còn lưu dấu răng và dấu vết nước bọt. Qua đó, họ đã tiến hành phân tích ADN trong nước bọt cho thấy chủ nhân của miếng nhựa bạch dương 10.500 năm tuổi có khả năng là một thiếu nữ sở hữu mái tóc nâu và mắt nâu. Ảnh: Treasures of the World.
Kho tri thức

Phân tích ADN, phát hiện bí mật lớn về người Neanderthal ở châu Âu

Thông qua phân tích ADN cổ, các chuyên gia phát hiện cách đây 65.000 năm, người Neanderthal ở châu Âu đều tuyệt chủng ngoại trừ một dòng dõi.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PNAS của các chuyên gia chỉ ra những người Neanderthal cuối cùng còn sống sót ở châu Âu xuất phát từ dòng dõi duy nhất đã sống sót qua thời kỳ khắc nghiệt nhất.

Cụ thể, trước khi tuyệt chủng, người Neanderthal đã trải qua một biến động lớn dẫn đến việc chỉ một trong số các dòng dõi di truyền của họ sống sót ở châu Âu và sau đó di chuyển khắp lục địa.

Kho tri thức

Loài 'quái thú' nặng 13 tấn bị người Neanderthal săn bắt nhiều

Theo nghiên cứu mới, loài voi ngà thẳng có thể nặng tới 13 tấn bị người Neanderthal săn bắt có tổ chức. Nhiều cá thể thuộc loài này đã di cư xa hơn 300 km.

Vào khoảng 125.000 năm trước, châu Âu là nơi sinh sống của một loạt các loài động vật có kích thước khủng, bao gồm cả loài voi ngà thẳng khổng lồ (Palaeoloxodon antiquus). Loài này có kích thước to hơn voi hiện đại rất nhiều. Một số cá thể có trọng lượng lên tới 13 tấn. Đây là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất của châu Âu thời tiền sử và đã tuyệt chủng từ lâu. Ảnh: Hodari Nundu, CC-BY-4.0.
Một nghiên cứu quốc tế mới do một nhóm các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu bao gồm Đại học Modena và Reggio Emilia (UNIMORE) và Đại học Goethe Frankfurt dẫn đầu đã phân tích răng hóa thạch của con voi ngà thẳng tìm thấy ở địa điểm Neumark-Nord, phía Đông Bắc nước Đức. Ảnh: Wil Roebroeks, Leiden University.
