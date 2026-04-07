Người Neanderthal đi trước thời đại, chế tạo dược phẩm từ rất sớm

Các nhà nghiên cứu tìm được bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã thực hành y học và sử dụng thực vật, đi trước nền y học hiện đại khoảng 200.000 năm.

Theo nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay người Neanderthal, họ hàng đã tuyệt chủng của loài người hiện đại, có thể đã tạo ra và sử dụng một chất dính vừa dùng làm keo vừa để điều trị vết thương. Phát hiện này cung cấp bằng chứng cho thấy người Neanderthal biết chế tạo dược phẩm từ khoảng 200.000 năm trước.

Nhóm nghiên cứu cho hay người Neanderthal đã sử dụng nhựa cây bạch dương để dán đầu mũi giáo vào cán. Chất này đã được tìm thấy trên khắp châu Âu, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và là chất trám kín chống nước cổ xưa nhất trong lịch sử. Ngoài ra, nhựa cây bạch dương còn được người xưa dùng làm kẹo cao su.

"Song song với những phát hiện này, ngày càng có nhiều bằng chứng về các thực hành y học và việc sử dụng thực vật ở người Neanderthal. Đó là lý do chúng tôi quan tâm việc sử dụng nhựa bạch dương trong bối cảnh này", nhà khảo cổ học Tjaark Siemssen tại Đại học Cologne (Đức) và Đại học Oxford (Anh), đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Các chuyên gia tìm được bằng chứng cho thấy người Neanderthal sử dụng nhựa bạch dương cho nhiều mục đích, bao gồm điều trị vết thương. Ảnh: Tjaark Siemssen.

Do đó, nhóm các chuyên gia tại Đại học Cologne, Đại học Oxford và Đại học Liège (Bỉ) đã tái tạo loại nhựa bạch dương bằng cách sử dụng các nguyên liệu và quy trình có thể từng được người Neanderthal thực hiện.

Kế đến, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cape Breton ở Nova Scotia (Canada) tiến hành các thử nghiệm sinh học nhằm xác nhận đặc tính y học của loại nhựa bạch dương.

"Đó chính xác là điều chúng tôi đã chứng minh. Giờ đây chúng tôi biết rằng chất mà người Neanderthal tạo ra cách đây 200.000 năm cũng có đặc tính kháng khuẩn", giáo sư hóa học Matthias Bierenstiel tại Đại học Cape Breton và là đồng tác giả nghiên cứu cho hay.

Các mẫu nhựa bạch dương cho thấy mức độ hoạt tính kháng khuẩn khác nhau nhưng đều có tác động đối với Staphylococcus aureus - vi khuẩn liên quan nhiễm trùng vết thương.

Khám phá này giúp các chuyên gia đưa ra nhận định rằng, các cộng đồng cổ đại, đặc biệt là người Neanderthal đã biết cách sử dụng nhựa bạch dương để điều trị vết thương hoặc các vấn đề về da có nguy cơ nhiễm trùng.