Hà Nội

Kho tri thức

Chuyên gia lý giải trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn người hiện đại

Một nghiên cứu mới của các chuyên gia cho thấy trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn người hiện đại, có lẽ do thích nghi với môi trường lạnh giá và khắc nghiệt.

Tâm Anh (TH)

Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia chỉ ra trẻ em Neanderthal - họ hàng gần nhất nhưng đã tuyệt chủng của người hiện đại (Homo sapiens) - có mô hình phát triển khác chúng ta. Trẻ em Neanderthal lớn nhanh hơn so với trẻ em ngày nay, có lẽ là do thích nghi với môi trường lạnh giá và khắc nghiệt.

Phát hiện này được các nhà nghiên cứu đưa ra bằng cách kiểm tra, phân tích thi hài của một đứa trẻ Neanderthal được tìm thấy trong hang Amud ở miền Bắc Israel vào những năm 1990. Kết quả kiểm tra cho thấy rằng người Neanderthal và người hiện đại đã đi theo những con đường tiến hóa khác nhau sau khi tách ra từ một tổ tiên chung khoảng 600.000 năm trước.

Bộ hài cốt của đứa trẻ Neanderthal, được gọi là Amud 7, được tìm thấy trong một hốc trên vách hang động, bên trên là hàm của một con hươu đỏ (Cervus elaphus), có thể là vật hiến tế. Dựa trên các công cụ bằng đá và tình trạng của thi hài, các nhà khảo cổ học đã xác định thi hài tìm thấy trong hang Amud là một người Neanderthal sống cách đây khoảng 51.000 đến 56.000 năm.

Amud 7 được tìm thấy với hơn 100 mảnh xương, bao gồm các mảnh vỡ của cánh tay, chân, ngực và hộp sọ. Tất cả đều thể hiện rõ những đặc điểm giải phẫu đặc trưng của người Neanderthal ngay cả khi đứa trẻ nhỏ tuổi. Tuy nhiên, vì bộ xương trẻ em Neanderthal rất hiếm khi được tìm thấy nên việc xác định chính xác tuổi của Amud 7 của nhóm nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn.

tienn-5.png
Các nhà nghiên cứu tạo ra mô hình 3D bộ hài cốt của đứa trẻ Neanderthal, được gọi là Amud 7. Ảnh: Been et al. (CC BY 4.0).

Các nhà khảo cổ học thường ước tính tuổi của một đứa trẻ cổ đại dựa trên sự phát triển và việc mọc răng, cũng như kích thước và độ hoàn chỉnh của các xương khác nhau. Đường cong tăng trưởng của xương và răng của trẻ sơ sinh người hiện đại đã được ghi chép đầy đủ. Kết quả phân tích, kiểm tra thi hài của Amud 7 đã tiết lộ rằng ít nhất một trong các giai đoạn tăng trưởng của người Neanderthal nhanh hơn nhiều so với người hiện đại.

Khi so sánh sự phát triển răng của Amud 7 với người hiện đại, các nhà nghiên cứu ước tính đứa trẻ Neanderthal khoảng 6 tháng tuổi khi qua đời. Tuy nhiên, xương của Amud 7 lại tương đương với xương của một đứa trẻ Homo sapiens 14 tháng tuổi. Sự khác biệt này có thể liên quan đến các giai đoạn phát triển khác nhau.

Mặc dù trẻ sơ sinh Neanderthal tương đương với trẻ sơ sinh Homo sapiens về sự hình thành răng, mọc răng và chiều dài xương tay và chân nhưng chúng lại có hộp sọ lớn hơn đáng kể. Ở giai đoạn phát triển tiếp theo (từ 1 - 6 tuổi), cơ thể của người Neanderthal phát triển nhanh hơn đáng kể so với răng của họ, trong khi răng và cơ thể của trẻ sơ sinh Homo sapiens phát triển cân đối hơn. Sau đó, ở giai đoạn cuối thời thơ ấu, sự phát triển cơ thể và răng của người Neanderthal cân bằng hơn và tương đương với tốc độ phát triển của trẻ em hiện đại.

Phát hiện mới hé lộ nghịch lý rõ ràng rằng, một cơ thể “trưởng thành” trong khi tuổi thực còn rất nhỏ. Điều này cho thấy tốc độ phát triển vượt trội ở trẻ Neanderthal so với người Homo sapiens.

Theo các nhà nghiên cứu, trẻ em Neanderthal phát triển nhanh hơn so với người hiện đại có lẽ do thích nghi với môi trường lạnh giá và khắc nghiệt. Việc nhanh chóng đạt được kích thước cơ thể lớn giúp họ giữ nhiệt tốt hơn và sớm đạt được sự độc lập về thể chất, từ đó tăng cơ hội sống sót.

Việc phát triển đồng thời xương và bộ não lớn trong thời gian ngắn đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ cho trẻ em Neanderthal. Vì vậy, các bà mẹ Neanderthal và cộng đồng phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng đầy đủ và ổn định cho trẻ nhỏ.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
