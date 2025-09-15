Hà Nội

Xã hội

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đắk Lắk bị khởi tố tội giết người, cướp tài sản

Nguyễn Nam Đại Thuận – nghi phạm sát hại 3 người trong vụ thảm án ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Hải Ninh

Ngày 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về 2 hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

655544.png
Nguyễn Nam Đại Thuận khi bị bắt.

3 nạn nhân bị sát hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi), bà Trần Thị Dung (55 tuổi) là mẹ chị Hoa và Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi) là em của chị Hoa; 1 người bị đâm trọng thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là cháu Trần Tấn Phát (13 tuổi) con trai riêng của chị Hoa.

Thời điểm này trong nhà còn có 1 cháu nhỏ 3 tuổi là con chung của chị Hoa với Nguyễn Nam Đại Thuận không bị sát hại.

Trước đó, khoảng 1h30 sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân tại số nhà 20/17 đường Nguyễn Khoa Đăng, TDP 10, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng làm nhiều người thương vong. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, rất nhanh sau đó cơ quan Công an đã xác định nghi phạm sát hại các nạn nhân chính là Nguyễn Nam Đại Thuận. Tuy nhiên, thời điểm này Thuận không có mặt tại nhà.

Rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ nhiều phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức truy vết nóng nghi phạm.

Với quyết tâm cao nhất sớm đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén kết hợp với các biện pháp vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đến khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Thuận khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 giữa 2 người có với nhau 1 người con chung. Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại, thường xuyên đi vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù. Tối 12/9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ để gây án.

Trên đường tẩu thoát, Thuận đã cướp 1 chiếc xe máy của người phụ nữ. Quá trình lẩn trốn, Thuận còn mua thêm 1 con dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự vẫn.

>>> Mời độc giả xem thêm video trinh sát vây bắt, lột 'mặt nạ' nghi phạm sát hại 3 người cùng một gia đình:

(Nguồn: N.T.V)
