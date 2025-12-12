Hà Nội

Xã hội

Nghi phạm nổ súng sát hại người phụ nữ ở Đồng Nai đã lên kế hoạch trước

Nảy sinh ý định giết hại một người phụ nữ, Nguyễn Văn Dương đã mua súng và đạn qua mạng rồi gây án do mâu thuẫn với nạn nhân, khiến bà Tr. tử vong.

Hải Ninh

Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Dương là nghi phạm đã dùng súng sát hại bà Tr. Th. X. Tr. (SN 1972, trú tại phường An Lộc) vào đêm 6/12.

222.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Dương

Điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Dương nảy sinh ý định giết hại bà Tr.

Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi. Khuya ngày 6/12, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi bà Tr. ra mở cửa bị Dương bắn trúng cổ.

Dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu, nhưng bà Tr. đã tử vong do vết thương quá hiểm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm.

223.jpg
Khẩu súng cơ quan công an thu giữ

Lực lượng công an tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được đối tượng Dương là thủ phạm gây án. Cảnh sát cũng đã thu giữ 1 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 5 viên đạn chì; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

