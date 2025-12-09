Nghi bị bỏ 'ma chài', gã đàn ông bắn tử vong người phụ nữ ở Điện Biên

Nghi ngờ bà Sùng Thị Chư (70 tuổi) làm "ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm, Vảng đã giết bà Chư để trả thù.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng Sùng A Vảng (39 tuổi, trú xã Mường Chà). Đối tượng bị bắt sau 24 giờ gây án tại bản Mốc 4, xã Mường Chà.

Đối tượng Sùng A Vảng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Sùng A Vảng khai nhận nghi ngờ bà Sùng Thị Chư (70 tuổi) làm "ma chài" khiến mẹ và con mình đau ốm, Vảng nảy sinh ý định giết bà Chư để trả thù.

Tối 6/12, Vảng mang theo khẩu súng kíp tự chế đã chuẩn bị trước để phục kích. Khoảng 0h30 ngày 7/12, đối tượng theo dõi và nổ súng bắn khi bà Chư vừa về đến cổng nhà khiến nạn nhân bị trúng đạn và gục ngã ngay trong sân. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế xã nhưng đã tử vong vào 10h cùng ngày.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vết. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Sùng A Vảng là nghi phạm chính. Ban đầu, Vảng quanh co chối tội và đưa ra nhiều lời khai gian dối, nhưng trước các bằng chứng nghiệp vụ, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

