Xã hội

Đường 150 tỷ ở Hà Tĩnh 'cụt' hai đầu vì không đấu nối quốc lộ

Tuyến đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (nay thuộc phường Bắc Hồng, Hà Tĩnh), cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do vướng đấu nối ở hai đầu tuyến.

Theo Thiện Lương/Vietnamnet

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (nay thuộc phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2022, thời gian thực hiện 30 tháng. Trong đó, gói thầu xây lắp trị giá hơn 115 tỷ đồng do Công ty TNHH Như Nam thi công.

1.jpg
Tuyến đường vành đai có chiều dài khoảng 3km.

Dự án có chiều dài khoảng 3km, mặt cắt ngang 30m, gồm 4 làn xe, dải phân cách giữa rộng 2m; hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Công trình nhằm mở rộng không gian đô thị thị xã Hồng Lĩnh (cũ) về phía Tây, kết nối Quốc lộ 8A với Quốc lộ 1A qua trục đường chính, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

2.png
Đến nay dự án đã gần hoàn thành nhưng vướng đấu nối hai tuyến.

Tuy nhiên, dù đã gần hoàn thiện mặt đường và hạ tầng đồng bộ, tuyến đường vành đai vẫn phải “nằm chờ” do chưa được đấu nối với Quốc lộ 8 và đường Tiên Sơn.

3.jpg
Việc đường bị "cụt" gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông.

Thời gian qua, nhiều người lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Ngọc Sơn – hai tuyến giao cắt với đường vành đai – đã rẽ nhầm vào tuyến này rồi rơi vào cảnh “đi vào ngõ cụt”, buộc phải quay đầu. Tình trạng không chỉ gây mất thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, xảy ra khá thường xuyên, nhất là với người không thông thạo địa hình.

4.jpg
Vật liệu xây dựng đang bỏ dở tại công trình.

Theo phản ánh của người dân, hệ thống biển cảnh báo hiện nay có kích thước nhỏ, khó quan sát, nhất là vào ban đêm.

“Khi đang di chuyển bình thường thì bất ngờ gặp đoạn đường cụt, buộc phải quay đầu, rất bất tiện. Tuyến đường được đầu tư bài bản, đồng bộ, khang trang, không thua kém các trục chính khác, nhưng xây dựng rồi để dở suốt nhiều tháng là rất lãng phí. Người dân chỉ mong sớm có phương án xử lý để thông tuyến, thuận lợi cho việc đi lại”, chị Trần Hà Trang (phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân dự án phải “nằm chờ” là do trước đây chưa được phép đấu nối vào quốc lộ.

Theo lãnh đạo đơn vị, trước đó Cục Quản lý đường bộ II (Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng) không chấp thuận việc đấu nối đường vành đai vào quốc lộ, khiến quá trình thi công phải tạm dừng. Sau khi Quốc lộ 8 được phân cấp về Sở Xây dựng quản lý, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chấp thuận đấu nối tuyến đường vành đai.

5.jpg

“Hiện dự án đã được điều chỉnh thiết kế, chấp thuận đấu nối và đang chuẩn bị triển khai thi công. Nút giao sẽ được bố trí thêm làn tăng, giảm tốc. Dự kiến hoàn thành thi công vào tháng 4/2026 và bàn giao, đưa vào khai thác từ tháng 6/2026”, lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết.

Trước đó, do khâu khảo sát chưa kỹ lưỡng, tuyến đường vành đai đâm thẳng vào cổng tam quan đền Thánh Vân Chàng hơn 200 năm tuổi, khiến dự án bị “tắc”, không thể tiếp tục thi công.

Để tháo gỡ vướng mắc, địa phương đã chi thêm khoảng 800 triệu đồng thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư từ TPHCM cùng nhóm công nhân di dời cổng đền khỏi vị trí cũ. Sau khi di dời thành công, nhà thầu mới tiếp tục thi công đoạn tuyến này sau hơn một năm gián đoạn.

