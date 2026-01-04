Đón hàng triệu lượt khách dịp Tết Dương lịch, nhiều địa phương 'bội thu'

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, ngành du lịch cả nước ghi nhận không khí sôi động khi nhiều địa phương đồng loạt đón lượng khách lớn, trong đó lượng khách quốc tế rất ấn tượng, hứa hẹn một năm bứt phá, đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, ngay trong những ngày đầu năm mới, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày cùng thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi động. Ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, tạo “bước chạy đà” tích cực cho mùa du lịch năm 2026.

Du khách quốc tế đến Khánh Hòa.

Trong kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm đến đã thu hút lượng lớn du khách như Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 51%; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%. Tại nhiều điểm đến, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt mức rất cao, thậm chí lên tới 100% từ trước kỳ nghỉ, như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội và trung tâm TP HCM.

TP HCM là một trong những địa phương đón lượng khách lớn trong dịp Tết Dương lịch 2026, Thông tin từ Sở Du lịch TP HCM, trong 4 ngày nghỉ, hơn 1,2 triệu lượt du khách tham quan khu, điểm du lịch tại TP HCM. Trong đó, khách quốc tế đạt 75.726 lượt, công suất phòng đạt khoảng 75%, doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng.

Tại Thủ đô Hà Nội, báo cáo của Sở Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Thủ đô đã đón khoảng 560.000 lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 110.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng.

Tại Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cho biết, trong 4 ngày diễn ra kỳ nghỉ, Đồng Nai đón trên 130.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 9% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 125.000 lượt, khách quốc tế ước đạt khoảng 5000 lượt. Doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ đầu năm 2026 ước đạt 100 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ năm 2025.

Tại Lâm Đồng, theo thống kê, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trong dịp Tết Dương lịch năm 2026 ước đạt khoảng 650.000 lượt, trong đó, khách quốc tế khoảng 30.000 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70 - 80%. Riêng các cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao đạt công suất cao, từ 85 - 90%. Doanh thu ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng cao so với ngày thường.

Tại Quảng Trị, trong 4 ngày nghỉ, toàn tỉnh đã đón 120.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt khách, chủ yếu đến các quốc gia như: Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Italy, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc... Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 138 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 45%; riêng các cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Khe Sanh có công suất phòng bình quân đạt 70%.

Tại Khánh Hòa, tàu biển quốc tế Costa Serena (quốc tịch Italia) đã đến Nha Trang trong hành trình đưa khách du lịch tham quan Việt Nam. Đây là chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2026.

Toàn tỉnh Khánh Hòa đón 154.467 lượt khách lưu trú, trong đó có 47.817 khách quốc tế và 106.650 khách nội địa, công suất phòng lưu trú 67%; tổng lượt khách tham quan ở các điểm du lịch ước 349.430 lượt khách; tổng doanh thu du lịch ước đạt 648 tỷ đồng.

Tại Huế, thống kê sơ bộ của Sở Du lịch cho biết, kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, thành phố ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Trong đó có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế và 35.000 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt khoảng 60%. Doanh thu từ du lịch khoảng 150 tỷ đồng.

Lào Cai đã đón khoảng 363.112 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch, thu về 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Sa Pa là địa bàn thu hút nhiều khách du lịch nhất với khoảng 148.198 lượt khách, trong đó khách quốc tế đón khoảng 14.690 lượt. Riêng Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đón khoảng 45.000 lượt khách. Phường Lào Cai đón khoảng 62.000 lượt khách; xã Mù Cang Chải đón khoảng 23.000 lượt khách; xã Tú Lệ đón khoảng 18.400 lượt khách...

Tuyên Quang đã đón khoảng 138.200 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó khoảng 7.200 lượt khách nước ngoài. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt trên 350 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trong các ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh đạt từ 55 - 60%; riêng vùng Công viên Địa chất toàn cầu 100%.

Phú Thọ đón khoảng 305.000 lượt khách du lịch, so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 8,5%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 70%. Doanh thu ước đạt 311 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 4 ngày nghỉ, ngành du lịch Thanh Hóa đón khoảng 125 nghìn lượt khách, tổng thu ước đạt 184 tỷ đồng. Trong đó, Thành nhà Hồ luôn là điểm đến được đông đảo du khách cả trong nước và quốc tế lựa chọn.

Một số địa phương khách lượng khách du lịch ghi nhận tăng cao như Ninh Bình ước đón 723.063 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 177.974 lượt, tổng thu ước đạt 795 tỷ đồng; Quảng Ninh ước đón 657.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt, tổng thu ước đạt 1.620 tỷ đồng; An Giang ước đón và phục vụ 348.778 lượt khách, tăng 52,5%; trong đó khách quốc tế ước đạt 30.284 lượt…