‘Biển người’ xếp hàng dài chờ ăn uống, mua sắm dịp nghỉ Tết Dương lịch

Xã hội

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 là thời gian để người dân có thể về quê thăm gia đình; hoặc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đưa gia đình đi chơi.

Theo Uyên Phương/Tiền Phong
Thay vì chọn về quê hoặc đi chơi xa dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều người dân TPHCM chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều trung tâm thương mại như Vạn Hạnh Mall, Aeon, Go!... "biển người" đổ về rất đông, nhất là các buổi trưa và chiều tối.
Các quầy hàng ăn uống đều bố trí thêm nhân viên phục vụ nhưng khách vẫn phải chờ khá lâu mới đến lượt.
Dịp này, các siêu thị, trung tâm thương mại không chỉ tăng thời gian phục vụ như mở cửa sớm hơn, đóng cửa muộn hơn mà còn có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nên càng hấp dẫn người dân đến ăn uống, vui chơi dịp lễ.
Thực phẩm giảm giá giờ vàng tại một trung tâm thương mại thu hút người dân mua sắm. "Đa số các món ăn đều giảm từ 30 - 50%, như tôi mua một combo sushi đầy ắp sau khi giảm giá chỉ còn gần 100.000 đồng; các loại bánh mì, bánh bông lan... giảm giá cũng chỉ còn từ 15.000 - 20.000 đồng/phần đầy ăm ắp. Cả gia đình 5 người làm bữa tiệc linh đình đủ các món mà chưa hết 300.000 đồng" - chị Đan Thanh (ngụ phường An Lạc) hào hứng nói.
Món ăn ngon, giá lại rẻ nên muốn mua phải xếp hàng; mua xong lại xếp hàng chờ thanh toán. Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng không ai tỏ ra khó chịu, ngược lại mọi người đều rất vui vẻ, hoan hỉ trong những ngày đầu năm mới.
Các quầy hàng ăn uống gần như không còn một chỗ trống. "Giá cả các quầy hàng ở siêu thị, trung tâm thương mại vẫn giữ như ngày thường. Do đó tôi đã đưa các con đến đây ăn uống, vui chơi mặc dù phải chờ đợi vì rất đông khách" - anh Minh (ngụ phường Bình Tiên) cho biết
Nhiều quán ăn quá tải, khách xếp hàng dài ngồi bên ngoài chờ có bàn trống.
Nhiều người chọn giải pháp thưởng thức bữa trưa ngay ở sảnh chờ. "Tết nên khách đông lắm, nhiều người cũng chọn giải pháp ăn trưa ở ngay các ghế ngồi nghỉ chân như gia đình mình. Đông vui lắm" - chị Thảo (36 tuổi) chia sẻ.
Để kích cầu dịp lễ, các siêu thị đều tung những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Người dân có thể kết hợp dạo chơi, ăn uống và mua sắm ngay tại một điểm đến mà không cần đi đâu xa.
