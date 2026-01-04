CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lộ trình khi quay trở lại Thủ đô

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội phát đi khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026.
Dự báo trong ngày cuối kỳ nghỉ, lượng người dân và phương tiện từ các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông gia tăng đột biến tại các tuyến cửa ngõ, đường vành đai và các trục giao thông huyết mạch.
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, làm nhiệm vụ.
Theo đó, trong các ngày 3 và 4/01/2026, Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ ra, vào Thủ đô và các tuyến giao thông trọng điểm. Lực lượng CSGT tập trung bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân sau kỳ nghỉ lễ.
Để hành trình từ các địa phương trở về Hà Nội được an toàn, thuận lợi, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào Thủ đô cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không vi phạm các quy định về tốc độ, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.
Đối với người dân sử dụng xe khách và các loại hình vận tải hành khách công cộng, cần chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như chở quá số người, tăng giá vé trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Người điều khiển phương tiện cá nhân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm từ 8h đến 10h và từ 14h đến 16h – thời điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước khi khởi hành, cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, chủ động xây dựng lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để lựa chọn hướng di chuyển an toàn, hiệu quả.
Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và lưu thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn qua Vành đai 3 trên cao
Trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng CSGT - Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.
Cụ thể: Cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe > 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại. Thời gian cấm từ 12h00 – 24h00 ngày 4/1.
Phương án điều tiết phân luồng giao thông: 1. Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại: Từ nút giao Láng – Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ) và ngược lại.
2. Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và ngược lại: Từ nút giao Liêm Tuyền → QL21B → đường tỉnh 499 → nút giao cao tốc Thái Bình – Hưng Yên → cao tốc Thái Bình – Hưng Yên → cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 – cao tốc HN - HP và ngược lại.
3. Hướng cao tốc 5B (Hà Nội – Hải Phòng), cao tốc Hà Nội – Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại: - Phân luồng tại chỗ: Nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 cũ → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).
Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang → QL18 → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL32).
Hướng QL32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang: Đi Đại lộ Thăng Long: QL32 → QL21A hoặc ĐT 419 hoặc ĐT 421 hoặc ĐT 422 hoặc ĐT 70 (các phương tiện có 05 lựa chọn tuyến đường để lưu thông). Từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân theo Nội dung Mục 1
Đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang. Phân luồng tại chỗ: Theo nội dung Mục 3
Phân luồng từ xa: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL2C → QL2A → QL23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5
Ngoài ra còn hướng các phương tiện từ cao tốc Hà Nội – Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, QL5, cao tốc HN - HP và ngược lại theo các hướng:
Hướng đi Đại lộ Thăng Long, QL32: Cao tốc Hà Nội – Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32. (từ QL32 sang cầu Thăng Long theo Mục 4); Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, QL32.
Hướng đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang. Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5 cũ.