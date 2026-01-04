CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lộ trình khi quay trở lại Thủ đô

Dự báo trong ngày 4/1, đông đảo người dân, phương tiện quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông tăng cao tại các tuyến trục cửa ngõ.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội phát đi khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026.

Dự báo trong ngày cuối kỳ nghỉ, lượng người dân và phương tiện từ các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông gia tăng đột biến tại các tuyến cửa ngõ, đường vành đai và các trục giao thông huyết mạch.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực, làm nhiệm vụ.

Theo đó, trong các ngày 3 và 4/01/2026, Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ ra, vào Thủ đô và các tuyến giao thông trọng điểm. Lực lượng CSGT tập trung bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân sau kỳ nghỉ lễ.

Để hành trình từ các địa phương trở về Hà Nội được an toàn, thuận lợi, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào Thủ đô cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không vi phạm các quy định về tốc độ, nồng độ cồn, chở quá số người quy định.

Đối với người dân sử dụng xe khách và các loại hình vận tải hành khách công cộng, cần chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như chở quá số người, tăng giá vé trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người điều khiển phương tiện cá nhân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm từ 8h đến 10h và từ 14h đến 16h – thời điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước khi khởi hành, cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, chủ động xây dựng lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để lựa chọn hướng di chuyển an toàn, hiệu quả.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và lưu thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô.