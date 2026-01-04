Bắt giữ nghi phạm cướp giật tiệm vàng sau hơn 50 giờ truy xét

Phan Bảo Nhật, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã bắt giữ Phan Bảo Nhật (SN 1993, trú xã Nhân Cơ) – nghi phạm thực hiện vụ cướp giật một tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thôn 3, xã Nhân Cơ vào chiều 1/1.

Phan Bảo Nhật bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Phan Bảo Nhật khi bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 1/1, Phan Bảo Nhật cải trang, che kín mặt, xông vào một tiệm vàng tại thôn 3, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, dùng vũ lực cướp đi một lượng lớn vàng trang sức loại 980 và 610, tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xác định đối tượng gây án là người địa phương, thông thuộc địa bàn, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Trước khi gây án, Nhật nhiều lần thăm dò các tiệm vàng, chuẩn bị quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng, sử dụng biển số xe giả nhằm che giấu hành tung và phục vụ việc tẩu thoát sau khi gây án.

Sau 50 giờ truy xét liên tục, bằng các nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Phan Bảo Nhật khi đang lẩn trốn tại khu vực Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang di lý đối tượng về địa phương, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video tên cướp đột nhập sát hại 3 người trong một gia đình: