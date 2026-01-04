Mặc dù RFAF đã chiếm được phần lớn khu đô thị Myrnohrad, ở thành phố Pokrovsk, nhưng vẫn còn nhiều quân Ukraine đóng quân xung quanh thành phố. Tuy nhiên, Trung tướng Sukhrab Akhmedov, người được ví là "đồ tể" của nước Nga, lần này đã đánh giá thấp đối phương.