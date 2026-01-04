Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sai lầm của chỉ huy Nga, giúp Quân đội Ukraine lật ngược tình thế

Quân sự

Sai lầm của chỉ huy Nga, giúp Quân đội Ukraine lật ngược tình thế

Quyết định sai lầm của chỉ huy chiến trường dẫn đến thảm họa, khiến quân Nga bị thiệt hại nặng, giúp Quân đội Ukraine lật ngược tình thế ở Myrnohrad.

Tiến Minh
Sau khi kiểm soát phần lớn khu đô thị Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công vào khu đô thị Myrnohrad. Lần này, RFAF tung các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhất của họ vào chiến đấu. Trung tướng Sukhrab Akhmedov, trực tiếp chỉ huy và lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công này.
Sau khi kiểm soát phần lớn khu đô thị Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến công vào khu đô thị Myrnohrad. Lần này, RFAF tung các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhất của họ vào chiến đấu. Trung tướng Sukhrab Akhmedov, trực tiếp chỉ huy và lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công này.
Tuy nhiên, trận đánh này đã có một bước ngoặt đáng kinh ngạc, khiến nhiều phóng viên chiến trường Nga vô cùng tức giận; hoàn toàn bối rối không hiểu tại sao đoàn xe cơ giới của các lữ đoàn thủy quân lục chiến RFAF, lại được điều đến một nơi gần như là "vùng chết".
Tuy nhiên, trận đánh này đã có một bước ngoặt đáng kinh ngạc, khiến nhiều phóng viên chiến trường Nga vô cùng tức giận; hoàn toàn bối rối không hiểu tại sao đoàn xe cơ giới của các lữ đoàn thủy quân lục chiến RFAF, lại được điều đến một nơi gần như là "vùng chết".
Mặc dù RFAF đã chiếm được phần lớn khu đô thị Myrnohrad, ở thành phố Pokrovsk, nhưng vẫn còn nhiều quân Ukraine đóng quân xung quanh thành phố. Tuy nhiên, Trung tướng Sukhrab Akhmedov, người được ví là "đồ tể" của nước Nga, lần này đã đánh giá thấp đối phương.
Mặc dù RFAF đã chiếm được phần lớn khu đô thị Myrnohrad, ở thành phố Pokrovsk, nhưng vẫn còn nhiều quân Ukraine đóng quân xung quanh thành phố. Tuy nhiên, Trung tướng Sukhrab Akhmedov, người được ví là "đồ tể" của nước Nga, lần này đã đánh giá thấp đối phương.
Tướng Akhmedov đã trực tiếp sử dụng ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Nga để truy đuổi. Kế hoạch của ông là tiến công không ngừng nghỉ, tận dụng đà tiến công sau thất bại nặng nề của Quân đội Ukraine (AFU). Mục đích cuối cùng là tiêu diệt lực lượng dự bị của AFU tại Pokrovsk.
Tướng Akhmedov đã trực tiếp sử dụng ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Nga để truy đuổi. Kế hoạch của ông là tiến công không ngừng nghỉ, tận dụng đà tiến công sau thất bại nặng nề của Quân đội Ukraine (AFU). Mục đích cuối cùng là tiêu diệt lực lượng dự bị của AFU tại Pokrovsk.
Các toán thủy quân lục chiến RFAF lần lượt tiến ra, và mọi chuyện đều lặp lại như cũ. Đầu tiên, họ vấp phải những bãi mìn dày đặc, chặn đứng toàn bộ bước tiến, nhưng họ không thể rút lui. Vào lúc này, quân Ukraine bắt đầu sử dụng UAV FPV, tấn công tập trung vào các toán lính Nga đang mắc kẹt trong bãi mìn.
Các toán thủy quân lục chiến RFAF lần lượt tiến ra, và mọi chuyện đều lặp lại như cũ. Đầu tiên, họ vấp phải những bãi mìn dày đặc, chặn đứng toàn bộ bước tiến, nhưng họ không thể rút lui. Vào lúc này, quân Ukraine bắt đầu sử dụng UAV FPV, tấn công tập trung vào các toán lính Nga đang mắc kẹt trong bãi mìn.
Cùng lúc, hỏa lực pháo binh của AFU, đã được tính toán sẵn phần tử bắn, liên tục nã đạn vào khu vực; trong khi UAV Vampire và UAV lảng vảng Phoenix Ghost, bắt đầu các cuộc tấn công chính xác. Hầu hết các xe bọc thép của Nga bị phá hủy, đều tập trung ở một khu vực.
Cùng lúc, hỏa lực pháo binh của AFU, đã được tính toán sẵn phần tử bắn, liên tục nã đạn vào khu vực; trong khi UAV Vampire và UAV lảng vảng Phoenix Ghost, bắt đầu các cuộc tấn công chính xác. Hầu hết các xe bọc thép của Nga bị phá hủy, đều tập trung ở một khu vực.
Tuy nhiên, sau khi trận chiến kết thúc, tướng Sukhrab Akhmedov, tiếp tục tổ chức một cuộc tấn công thứ hai. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Biển Đen RFAF, đã phát động một cuộc tấn công khác, lặp lại trận chiến trước đó một lần nữa.
Tuy nhiên, sau khi trận chiến kết thúc, tướng Sukhrab Akhmedov, tiếp tục tổ chức một cuộc tấn công thứ hai. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Biển Đen RFAF, đã phát động một cuộc tấn công khác, lặp lại trận chiến trước đó một lần nữa.
Kết quả là Lữ đoàn 155 thiệt hại 6 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép chở quân, 1 xe bọc thép cứu hộ và 10 xe địa hình; tổng cộng 31 xe tăng và xe bọc thép. Tuy nhiên, tướng Akhmedov lại sớm tổ chức cuộc tấn công thứ ba, tiếp tục sử dụng lực lượng thủy quân lục chiến, cùng hướng tấn công và cùng tuyến đường tiến quân.
Kết quả là Lữ đoàn 155 thiệt hại 6 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép chở quân, 1 xe bọc thép cứu hộ và 10 xe địa hình; tổng cộng 31 xe tăng và xe bọc thép. Tuy nhiên, tướng Akhmedov lại sớm tổ chức cuộc tấn công thứ ba, tiếp tục sử dụng lực lượng thủy quân lục chiến, cùng hướng tấn công và cùng tuyến đường tiến quân.
Trong khoảng thời gian hai tháng, Trung tướng Akhmedov của Nga đã tổ chức ba cuộc đột kích, với sự tham gia của các đơn vị thủy quân lục chiến và cả ba đều bị quân Ukraine phục kích. Các phóng viên chiến trường Nga đã giận dữ lên án tướng Akhmedov, nói rằng ông đang đưa binh lính của mình vào “lò thiêu”.
Trong khoảng thời gian hai tháng, Trung tướng Akhmedov của Nga đã tổ chức ba cuộc đột kích, với sự tham gia của các đơn vị thủy quân lục chiến và cả ba đều bị quân Ukraine phục kích. Các phóng viên chiến trường Nga đã giận dữ lên án tướng Akhmedov, nói rằng ông đang đưa binh lính của mình vào “lò thiêu”.
Trong khi dư luận nước Nga đã dấy lên làn sóng phản đối, tại sao cứ tiếp tục bổ nhiệm tướng Akhmedov, một người “chỉ giỏi đọc sách” và chỉ huy các trận đánh một cách giáo điều theo những quy tắc sách vở. Cho đây là một “thảm họa”, đối với việc bổ nhiệm nhân sự trong Quân đội Nga!
Trong khi dư luận nước Nga đã dấy lên làn sóng phản đối, tại sao cứ tiếp tục bổ nhiệm tướng Akhmedov, một người “chỉ giỏi đọc sách” và chỉ huy các trận đánh một cách giáo điều theo những quy tắc sách vở. Cho đây là một “thảm họa”, đối với việc bổ nhiệm nhân sự trong Quân đội Nga!
Nhiều người thậm chí còn gọi Trung tướng Akhmedov là “anh hùng thầm lặng” của Ukraine, khi ông đã bí mật đưa một lượng lớn binh lính, xe tăng và xe bọc thép của RFAF vào Pavlovka và Ugledar. Giờ đây, tại Myrnohrad, ông đã bí mật đưa ba đoàn lính thủy đánh bộ Nga vào “lò mổ”.
Nhiều người thậm chí còn gọi Trung tướng Akhmedov là “anh hùng thầm lặng” của Ukraine, khi ông đã bí mật đưa một lượng lớn binh lính, xe tăng và xe bọc thép của RFAF vào Pavlovka và Ugledar. Giờ đây, tại Myrnohrad, ông đã bí mật đưa ba đoàn lính thủy đánh bộ Nga vào “lò mổ”.
Phóng viên chiến trường người Nga Romanov chỉ ra rằng, Thiếu tướng Mikhail Varyag Gudkov, người từng là chỉ huy của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương RFAF, đã hy sinh tại mặt trận Kursk đầu năm 2025, là một tướng chiến đấu thực thụ và rất giỏi trong việc tổ chức các trận đánh tấn công và phòng thủ.
Phóng viên chiến trường người Nga Romanov chỉ ra rằng, Thiếu tướng Mikhail Varyag Gudkov, người từng là chỉ huy của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương RFAF, đã hy sinh tại mặt trận Kursk đầu năm 2025, là một tướng chiến đấu thực thụ và rất giỏi trong việc tổ chức các trận đánh tấn công và phòng thủ.
Tướng Gudkov đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga, nhưng chỉ được bổ nhiệm làm cấp phó. Trong khi một số tướng lĩnh cấp cao của Nga, lại chỉ biết nói mà không biết làm, những người chỉ giỏi học thuật, dù trung thành, nhưng chưa từng xông pha trận mạc.
Tướng Gudkov đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga, nhưng chỉ được bổ nhiệm làm cấp phó. Trong khi một số tướng lĩnh cấp cao của Nga, lại chỉ biết nói mà không biết làm, những người chỉ giỏi học thuật, dù trung thành, nhưng chưa từng xông pha trận mạc.
Những người này còn được biết đến ở Nga với cái tên "Tướng chỉ biết nhìn biểu mẫu và viết báo cáo”. Có thể họ có thể rất giỏi về lý luận, nhưng khi ra trận, họ không thể thích ứng với tình hình thực tế. Nói thẳng ra, họ không đủ mưu mẹo trong chiến đấu, giống như tướng Gudkov.
Những người này còn được biết đến ở Nga với cái tên "Tướng chỉ biết nhìn biểu mẫu và viết báo cáo”. Có thể họ có thể rất giỏi về lý luận, nhưng khi ra trận, họ không thể thích ứng với tình hình thực tế. Nói thẳng ra, họ không đủ mưu mẹo trong chiến đấu, giống như tướng Gudkov.
Tuy nhiên, Trung tướng Sukhlab Akhmedov, người được biết đến với biệt danh "đồ tể" của nước Nga, đã nhiều lần thất bại trong các trận chiến nhưng vẫn được phục chức. Khi Trung tướng Akhmedov bị cách chức khỏi Tư lệnh Tập đoàn quân số 20 RFAF, binh lính của Tập đoàn quân số 20 đã “reo hò”.
Tuy nhiên, Trung tướng Sukhlab Akhmedov, người được biết đến với biệt danh "đồ tể" của nước Nga, đã nhiều lần thất bại trong các trận chiến nhưng vẫn được phục chức. Khi Trung tướng Akhmedov bị cách chức khỏi Tư lệnh Tập đoàn quân số 20 RFAF, binh lính của Tập đoàn quân số 20 đã “reo hò”.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, không lâu sau đó, Trung tướng Akhmedov lại được điều động chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Nga và tham gia chiến đấu ở những mặt trận quan trọng. Và bất kỳ thất bại nào, cũng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của binh lính Nga.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, không lâu sau đó, Trung tướng Akhmedov lại được điều động chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến Nga và tham gia chiến đấu ở những mặt trận quan trọng. Và bất kỳ thất bại nào, cũng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của binh lính Nga.
Không chỉ Nga, mà chính Ukraine cũng đối mặt với vấn đề tương tự, khi các quan chức cấp cao như Tổng thống Zelensky, đã đặt nặng trọng trách vào các tướng lĩnh, những người tuy cực kỳ trung thành, nhưng chỉ biết chiến đấu một cách liều lĩnh.
Không chỉ Nga, mà chính Ukraine cũng đối mặt với vấn đề tương tự, khi các quan chức cấp cao như Tổng thống Zelensky, đã đặt nặng trọng trách vào các tướng lĩnh, những người tuy cực kỳ trung thành, nhưng chỉ biết chiến đấu một cách liều lĩnh.
Ví dụ, tướng Andrii Hnatov, Tổng Tham mưu trưởng AFU và là một nhân vật chủ chốt trong đội ngũ quân sự mà Tổng thống Zelensky ưu ái. Mặc dù cực kỳ trung thành với Tổng thống Zelensky, nhưng phong cách chiến đấu của ông ta cũng tương tự, ngoan cố tiến lên phía trước, điển hình là cuộc tấn công vượt sông ở Kherson vào cuối năm 2023; khiến hàng nghìn quân Ukraine bị hy sinh mà không thu được kết quả nào và không rõ mục tiêu của chiến dịch.
Ví dụ, tướng Andrii Hnatov, Tổng Tham mưu trưởng AFU và là một nhân vật chủ chốt trong đội ngũ quân sự mà Tổng thống Zelensky ưu ái. Mặc dù cực kỳ trung thành với Tổng thống Zelensky, nhưng phong cách chiến đấu của ông ta cũng tương tự, ngoan cố tiến lên phía trước, điển hình là cuộc tấn công vượt sông ở Kherson vào cuối năm 2023; khiến hàng nghìn quân Ukraine bị hy sinh mà không thu được kết quả nào và không rõ mục tiêu của chiến dịch.
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_7295511718_1b2d8aca602001fxaq.html?from=mil
#Quân Nga bị phục kích #tình hình ở Pokrovsk #Myrnohrad #Quân đội Ukraine #thành phố Myrnohrad #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT