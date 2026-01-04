Hà Nội

Xã hội

Lời khai nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Ngày 4/1, Công an tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ án “chết người” tại xã Cái Đôi Vàm vào ngày 1/1.

Hải Ninh

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi phạm gây án là Hồ Anh Kiệt (SN 2010, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ấp 3, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Kiệt khai nhận có quen biết với nạn nhân là cháu V.T.M.K (SN 2013, học lớp 7 ở xã Phú Tân). Kiệt từng mượn của cháu K. 300.000 đồng và lấy lý do trả tiền để hẹn gặp nạn nhân.

78888.png
Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân tại vuông tôm, ấp 8, xã Cái Đôi Vàm

Chiều ngày 1/1, khi cháu K. chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền, Kiệt tiếp tục rủ cháu K. đi cùng đòi tiền một người tên Khoa và hứa nếu lấy được tiền sẽ cho K. 4 triệu đồng. Tin lời, cháu K. đồng ý đi theo Kiệt.

Sau đó, Kiệt chở cháu K đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Tại đây, Kiệt quay sang hiếp dâm nạn nhân. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, sợ cháu K. kể sự việc với gia đình, Kiệt lấy dao mang theo sát hại cháu bé rồi đẩy thi thể xuống đầm tôm.

Trước đó, sáng ngày 2/1/2026, Công an xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới dưới vuông tôm tại ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Qua kiểm tra ban đầu, xác định trên cổ nạn nhân có vết thương do vật sắc gây ra, có dấu hiệu nạn nhân bị sát hại và ném xuống vuông tôm của người dân tại tuyến lộ bê tông kênh Lô 1, ấp 8, xã Cái Đôi Vàm.

Qua công tác điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là cháu V.T.M.K, sinh năm 2013, cư trú tại ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Qua rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã xác định được đối tượng nghi vấn là Hồ Anh Kiệt, sinh ngày 4/8/2010, ngụ ấp 3, xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú ấp 3, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Thời điểm trước khi gây án, Kiệt làm thuê ghe biển.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tập trung điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật, nhằm sớm làm sáng tỏ nguyên nhân, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

