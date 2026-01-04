94 người thiệt mạng do TNGT trong 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người. Số người thiệt mạng giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 4/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), song số người bị thương tăng 17 người (+12,41%).

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 196 vụ TNGT, làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 42 vụ (-17,65%), giảm 42 người chết (-30,88%), nhưng tăng 18 người bị thương (+13,24%). Trong khi đó, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đường sắt giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và 1 người bị thương; đường thủy không tăng, không giảm số vụ, số người chết và bị thương.

Các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là: TPHCM với 34 vụ; Đồng Nai 15; Hà Nội 13; Phú Thọ 12; Hải Phòng 10; Thanh Hóa 10; Đà Nẵng và Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Về số người tử vong do TNGT, TP HCM đứng đầu với 17 người; tiếp đến là Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng và Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hóa, Hưng Yên và Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ, chiếm 25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ, 21,25%); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ, 11,88%); vượt xe không đúng quy định (11 vụ, 6,88%).

Cũng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 12.782 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày gần 3.200 trường hợp.