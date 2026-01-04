Hà Nội

Xã hội

94 người thiệt mạng do TNGT trong 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người. Số người thiệt mạng giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Ninh

Chiều 4/1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người.

6555444333.jpg

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), song số người bị thương tăng 17 người (+12,41%).

Cụ thể, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 196 vụ TNGT, làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 42 vụ (-17,65%), giảm 42 người chết (-30,88%), nhưng tăng 18 người bị thương (+13,24%). Trong khi đó, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đường sắt giảm 3 vụ, giảm 2 người chết và 1 người bị thương; đường thủy không tăng, không giảm số vụ, số người chết và bị thương.

Các địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là: TPHCM với 34 vụ; Đồng Nai 15; Hà Nội 13; Phú Thọ 12; Hải Phòng 10; Thanh Hóa 10; Đà Nẵng và Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Về số người tử vong do TNGT, TP HCM đứng đầu với 17 người; tiếp đến là Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng và Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hóa, Hưng Yên và Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ, chiếm 25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ, 21,25%); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ, 11,88%); vượt xe không đúng quy định (11 vụ, 6,88%).

Cũng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 12.782 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trung bình mỗi ngày gần 3.200 trường hợp.

Bài liên quan

Xã hội

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.

6-5909.jpg
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
7-5930.jpg
Người dân vội vã dời bên xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 800 chuyến bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng hành khách tăng cao kỷ lục với khoảng 140.000 lượt người.

Ngày 4/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) ghi nhận lượng hành khách tăng đột biến trong ngày cuối kỳ nghỉ , trở thành ngày đón khách đông nhất từ đầu dịp lễ đến nay.

Theo thống kê, trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến thực hiện 809 chuyến bay đi và đến, phục vụ khoảng 139.000 – 140.000 lượt hành khách. Con số này cao hơn cả mức dự báo ban đầu và là mức kỷ lục kể từ khi bước vào cao điểm Tết Dương lịch.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lộ trình khi quay trở lại Thủ đô

Dự báo trong ngày 4/1, đông đảo người dân, phương tiện quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc, khiến lưu lượng giao thông tăng cao tại các tuyến trục cửa ngõ.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TP Hà Nội phát đi khuyến cáo người dân chủ động thời gian, lộ trình khi quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2026.

Xem chi tiết

