Xã hội

Người dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.

Theo Phóng Viên/Vietnamplus
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bên xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bên xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bến xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân các tỉnh giáp Hà Nội ùn ùn quay trở lại thành phố sáng 4/1 trên quốc lộ 1A cũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân các tỉnh giáp Hà Nội ùn ùn quay trở lại thành phố sáng 4/1 trên quốc lộ 1A cũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bên xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: QUốc Khánh/TTXVN)
Người dân vội vã dời bên xe Giáp Bát trở về nhà sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. (Ảnh: QUốc Khánh/TTXVN)
Phương tiện ôtô đổ vao trung tâm thành phố tại cửa ngõ phía Nam mỗi lúc một đông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Phương tiện ôtô đổ vao trung tâm thành phố tại cửa ngõ phía Nam mỗi lúc một đông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân các tỉnh giáp Hà Nội ùn ùn quay trở lại thành phố sáng 4/1 trên quốc lộ 1A cũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân các tỉnh giáp Hà Nội ùn ùn quay trở lại thành phố sáng 4/1 trên quốc lộ 1A cũ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã quay trở lại thủ đô sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã quay trở lại thủ đô sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cửa ngõ phía nam thành phố hướng vào trung tâm sáng 4/1 xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cửa ngõ phía nam thành phố hướng vào trung tâm sáng 4/1 xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Quốc lộ 1A cũ các phương tiện đông đúc ngày từ sáng 4/1. (Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN)
Quốc lộ 1A cũ các phương tiện đông đúc ngày từ sáng 4/1. (Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN)
Cửa ngõ phía nam thành phố hướng vào trung tâm sáng 4/1 xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cửa ngõ phía nam thành phố hướng vào trung tâm sáng 4/1 xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Vành đai 3 trên cao hướng vào Trung tâm thành phố và bến xe Nước Ngầm lượng người qua lại ngày 4/1 tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Vành đai 3 trên cao hướng vào Trung tâm thành phố và bến xe Nước Ngầm lượng người qua lại ngày 4/1 tăng cao kỷ lục. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng về trung tâm thành phố ùn tắc cục bộ, trưa 4/1. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ hướng về trung tâm thành phố ùn tắc cục bộ, trưa 4/1. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
#nghỉ Tết Dương lịch #Tết Dương lịch #ngày nghỉ cuối cùng

