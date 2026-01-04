'Trắng đêm' trên địa bàn phức tạp nhất về trật tự an toàn giao thông

Là phường đông dân thứ 2 cả nước, được xác định đặc biệt phức tạp về ATGT, lực lượng CSGT quyết tâm lập lại trật tự ở địa phương này.

Tối 4/1, lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Dĩ An đã chia thành nhiều tổ công tác tiến hành tuần tra lưu động và phát hiện hàng chục trường hợp vừa rời quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương điều khiển xe máy. Qua kiểm tra, CSGT đã xác định tất cả các trường hợp này đều vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí có trường hợp người đàn ông sử dụng bia với lượng rất nhiều nhưng vẫn chở vợ và con nhỏ trên xe máy. Ngoài ra còn có trường hợp nhậu suốt từ trưa đến tối, nhưng vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện.

Phường Dĩ An (TP HCM) được xác định đặc biệt phức tạp về tình hình trật tự ATGT.

“Qua công tác nắm tình hình, đơn vị xác định trên địa bàn phường Dĩ An, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tri Phương dày đặc quán nhậu phục vụ suốt ngày đêm. Điều đáng nói là sau khi uống rượu bia tại các quán này, khách vẫn điều khiển phương tiện bất chấp quy định đã uống rượu bia không lái xe”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM, đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát giao thông địa bàn phường Dĩ An) thông tin.

Tối 4/1, CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An tiến hành kiểm tra hàng loạt người uống rượu bia ở các quán nhậu nhưng vẫn lái xe...

Phường Dĩ An (TP HCM) là một trong 2 địa phương có quy mô dân số đông nhất nước (sau phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Phường Dĩ An cũng có lượng người lao động nhập cư rất lớn do có nhiều khu công nghiệp. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình hình về trật tự an toàn giao thông ở phường Dĩ An diễn biến phức tạp; thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây bất an cho người dân.

Qua kiểm tra, CSGT đã xác định tất cả các trường hợp này đều vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông này sử dụng bia với lượng rất nhiều nhưng vẫn chở vợ và con nhỏ trên xe máy.

“Rất may mắn các trường hợp này đều được phát hiện, ngăn chặn tiếp tục chạy xe. Nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng chính họ và người thân, cũng như cho người khác”, Trung tá Tâm chia sẻ.

CSGT lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm.

Xe máy vi phạm bị CSGT tạm giữ trong đêm 4/1

Theo Trung tá Tâm, lãnh đạo PC08 xác định địa bàn phường Dĩ An rất phức tạp về tình hình TNGT nên chỉ đạo đơn vị phối hợp với Công an địa phương quyết tâm lập lại trật tự ATGT.

“Chúng tôi sẽ tuần tra, xử lý xuyên đêm trên khắp các tuyến đường ở phường Dĩ An. Kiên quyết xử lý những hành vi xem thường Luật giao thông; đem lại sự bình an cho người dân”, Trung tá Tâm khẳng định.