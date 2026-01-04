Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Trắng đêm' trên địa bàn phức tạp nhất về trật tự an toàn giao thông

Là phường đông dân thứ 2 cả nước, được xác định đặc biệt phức tạp về ATGT, lực lượng CSGT quyết tâm lập lại trật tự ở địa phương này.

Đăng Lê

Tối 4/1, lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng Công an phường Dĩ An đã chia thành nhiều tổ công tác tiến hành tuần tra lưu động và phát hiện hàng chục trường hợp vừa rời quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương điều khiển xe máy. Qua kiểm tra, CSGT đã xác định tất cả các trường hợp này đều vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí có trường hợp người đàn ông sử dụng bia với lượng rất nhiều nhưng vẫn chở vợ và con nhỏ trên xe máy. Ngoài ra còn có trường hợp nhậu suốt từ trưa đến tối, nhưng vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện.

img-8664.jpg
Phường Dĩ An (TP HCM) được xác định đặc biệt phức tạp về tình hình trật tự ATGT.

“Qua công tác nắm tình hình, đơn vị xác định trên địa bàn phường Dĩ An, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tri Phương dày đặc quán nhậu phục vụ suốt ngày đêm. Điều đáng nói là sau khi uống rượu bia tại các quán này, khách vẫn điều khiển phương tiện bất chấp quy định đã uống rượu bia không lái xe”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM, đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát giao thông địa bàn phường Dĩ An) thông tin.

img-8661.jpg
Tối 4/1, CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An tiến hành kiểm tra hàng loạt người uống rượu bia ở các quán nhậu nhưng vẫn lái xe...

Phường Dĩ An (TP HCM) là một trong 2 địa phương có quy mô dân số đông nhất nước (sau phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Phường Dĩ An cũng có lượng người lao động nhập cư rất lớn do có nhiều khu công nghiệp. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình hình về trật tự an toàn giao thông ở phường Dĩ An diễn biến phức tạp; thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông gây bất an cho người dân.

img-8657.jpg
img-8660.jpg
Qua kiểm tra, CSGT đã xác định tất cả các trường hợp này đều vi phạm nồng độ cồn.
img-8665.jpg
Người đàn ông này sử dụng bia với lượng rất nhiều nhưng vẫn chở vợ và con nhỏ trên xe máy.

“Rất may mắn các trường hợp này đều được phát hiện, ngăn chặn tiếp tục chạy xe. Nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm cho tính mạng chính họ và người thân, cũng như cho người khác”, Trung tá Tâm chia sẻ.

img-8662.jpg
CSGT lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm.
img-8658.jpg
img-8659.jpg
Xe máy vi phạm bị CSGT tạm giữ trong đêm 4/1

Theo Trung tá Tâm, lãnh đạo PC08 xác định địa bàn phường Dĩ An rất phức tạp về tình hình TNGT nên chỉ đạo đơn vị phối hợp với Công an địa phương quyết tâm lập lại trật tự ATGT.

“Chúng tôi sẽ tuần tra, xử lý xuyên đêm trên khắp các tuyến đường ở phường Dĩ An. Kiên quyết xử lý những hành vi xem thường Luật giao thông; đem lại sự bình an cho người dân”, Trung tá Tâm khẳng định.

#CSGT #ma men

Bài liên quan

Xã hội

Cục CSGT thông tin người điều khiển xe máy công vụ vi phạm giao thông

Cục Cảnh sát giao thông đã thông tin về trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên tuyến Quốc lộ 1.

Ngày 3/1/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (khu vực Cam Lâm), thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển xe mô tô công vụ vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Lâm.

cats.jpg
Hình ảnh người vi phạm không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an. (Ảnh cắt từ vi deo Cục CSG).
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT xử lý tài xế làm rơi 3 tấn ngô hạt trên đường cao tốc

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một trường hợp vi phạm làm rơi vãi khoảng 3 tấn ngô hạt trên tuyến cao tốc CT07.

Ngày 29/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa xử lý một trường hợp vi phạm làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ moóc chở hàng hoá (ngô hạt) bị rơi vãi xuống mặt đường khi lưu thông trên tuyến cao tốc CT07, hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Phú Thọ xử lý hàng chục xe quá tải, cơi nới thành thùng

Lực lượng CSGT Phú Thọ kiểm tra, xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm quá tải, cơi thành thùng gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông,

Ngày 24/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa xử phạt hàng chục xe chở quá tải, cơi thùng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

2947024889943798126.jpg
CSGT Phú Thọ kiểm tra thành thùng xe tải. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới