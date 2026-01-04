Hà Nội

“Cặp kiếm Nhật” không góc nào dìm nổi của Thiều Bảo Trâm

Cộng đồng trẻ

“Cặp kiếm Nhật” không góc nào dìm nổi của Thiều Bảo Trâm

Mới đây, Thiều Bảo Trâm tiếp tục khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt.

Thiên Anh
Mới đây, tại một sự kiện cuối năm, cô tiếp tục khẳng định danh xưng một trong những mỹ nhân sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt khi đoạn video focus cam trình diễn nhanh chóng hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải.
Thiều Bảo Trâm lựa chọn outfit ánh kim vừa cá tính vừa quyến rũ, khoe trọn lợi thế vóc dáng. Nữ ca sĩ diện áo crop-top dáng corset ôm sát, tông vàng champagne bắt sáng, tôn trọn vòng eo thon gọn cùng vòng 1 gợi cảm.
Điểm nhấn của set đồ nằm ở chiếc mini short đính kim loại lấp lánh, độ ngắn vừa đủ để đôi chân dài thẳng, nuột nà đến ống kính cam thường cũng không dìm nổi.
Đôi chân của nữ ca sĩ có độ thon nhất định nhưng không hề tong teo, phần đùi "có da có thịt" tạo cảm giác khoẻ khoắn, quyến rũ.
Bên cạnh vóc dáng nổi bật, visual của Thiều Bảo Trâm trong lần xuất hiện này cũng ghi điểm tuyệt đối. Lớp makeup được xử lý tinh tế theo phong cách trong trẻo nhưng vẫn đủ sắc sảo, giúp đường nét gương mặt thêm hài hòa và cuốn hút.
Làn da trắng sáng, mịn màng của nữ ca sĩ cũng khiến dân mạng phải tấm tắc khen ngợi. Kiểu tóc dài uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên mang đến cảm giác nữ tính, mềm mại, đồng thời tôn trọn thần thái dịu dàng nhưng vẫn rất cuốn hút.
Thiều Bảo Trâm (tên thật Thiều Thị Trâm, sinh năm 1994) là một nữ ca sĩ, diễn viên trẻ thuộc thế hệ V-Pop, được biết đến qua khả năng ca hát, vũ đạo và gu thời trang cá tính, nổi bật với các ca khúc như "Một mình có buồn không", "Sau lưng anh có ai kìa".
Thiều Bảo Trâm cũng gây chú ý lớn trong dư luận với tin đồn tình cảm kéo dài nhiều năm với nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP, và sau này là những mối quan hệ khác, cũng như việc tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024".
Thiều Bảo Trâm sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm.
Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa có gu thời trang đa dạng, cá tính và thường đầu tư vào hình ảnh cho các MV.
