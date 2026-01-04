Hà Nội

Kho tri thức

Tìm thấy thứ quái dị trong cung điện cổ của người Maya

Phát hiện cung điện cổ người Maya chứa hài cốt người trong rừng rậm Yucatán, Mexico, đây cũng là một trong những phát hiện ấn tượng nhất trong khảo cổ học Maya.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Vốn dĩ, người Maya đã xây dựng nên một trong những nền văn minh lừng lẫy nhất trong lịch sử, với kiến ​​trúc và kỹ nghệ chế tác đáng kinh ngạc vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico đã tìm thấy một trong những bằng chứng tuyệt vời nhất về kỹ nghệ chế tác của nền văn minh này trong lịch sử. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Cụ thể, các nhà khảo cổ học ở Mexico đã tìm thấy tàn tích của một cung điện Maya cổ xưa. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Cung điện này ước tính có niên đại hơn 1.000 năm tuổi tại một thành phố cổ ở phía tây Cancún. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Thực tế, cung điện này là một phần của quần thể kiến ​​trúc rộng lớn, bao gồm cả bàn thờ, lò nướng tròn lớn, hai phòng ở và bộ hài cốt người, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần được khám phá tại nơi đây. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các chuyên gia hiện đang hy vọng rằng, việc phân tích pháp y bộ hài cốt người sẽ cung cấp dữ liệu có thể làm rõ hơn nữa bối cảnh của phát hiện này. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Họ hy vọng cũng sẽ xác định được giới tính, tuổi tác, bệnh lý và thói quen ăn uống của cư dân Maya ở Kulubá. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng sẽ tìm hiểu thêm về cấu trúc của công trình này. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#cung điện #người Maya #rừng #mexico #nền văn minh

