Xã hội

Triệt phá 'sới bạc' trên Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng

Khi kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, vùng biển Vịnh Hạ Long, cảnh sát phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc.

Hải Ninh

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên vùng biển Vịnh Hạ Long, tạm giữ 30 đối tượng liên quan.

6666666.jpg
Hiện trường nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 2/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra khu vực hẻm núi Hòn Dầm Bắc, thuộc vùng biển Vịnh Hạ Long.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 tàu cá đang neo đậu, trên các tàu có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an tạm giữ 30 đối tượng, trong đó xác định Nguyễn Đình Minh (SN 1955, trú tại tổ 85, khu Bạch Đằng 5, phường Hồng Gai) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Đáng chú ý, Minh là đối tượng có 4 tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 4 quân vị, 1 bộ bát đĩa sứ, 1 tấm thảm và hơn 430 triệu đồng tiền mặt dùng để đánh bạc.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt phá đường dây mua bán vũ khí:

Nguồn: THĐT
Xã hội

Đột kích 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến ở Khánh Hoà

Nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị triệt xoá 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, bắt 31 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt kiểm tra 5 tụ điểm đánh bạc trực tuyến tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, bắt quả tang nhiều đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cá cược trực tuyến.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh sâm ở Lạng Sơn

Cơ quan Công an đã xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của nhóm đối tượng là 9.580.000 đồng.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 17/12/2025, tổ công tác Công an xã Bắc Sơn phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền tại nhà của ông Dương Văn Giang, sinh năm 1967, thôn Đon Riệc 1, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

capture.png
Các đối tượng đánh bạc khi bị Công an bắt quả tang.
Xem chi tiết

Xã hội

Đột kích sới gà, bắt 28 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm chuyên đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 28 đối tượng.

Ngày 25/12, thông tin từ Công an phường Vinh Lộc (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm chuyên đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 28 đối tượng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường phát hiện một số đối tượng lợi dụng khu vực ít người qua lại ở khu vực khối 5, phường Vinh Lộc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Số đối tượng này cư trú tại nhiều xã, phường khác nhau, số lượng tham gia đánh bạc tại sới gà khá đông, được xác định từ 20 - 30 người.

Xem chi tiết

