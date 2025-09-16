Hà Nội

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk nhận tội?

Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, được cho là đã nhận tội giết người trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trước khi bị bắt giữ.

An An (Theo DM)

Theo Daily Mail ngày 15/9, Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk - một đồng minh của Tổng thống Trump, được cho là đã nhận tội giết người trong một cuộc trò chuyện trực tuyến trước khi bị bắt giữ.

"Tôi có tin xấu dành cho tất cả mọi người. Hôm qua là tôi ở UVU (Đại học Utah Valley). Tôi xin lỗi vì tất cả chuyện này", Robinson được cho là đã viết trong một tin nhắn trên nền tảng Discord, tờ The Washington Post đưa tin.

Nghi phạm Tyler Robinson đã bị bắt giữ vào đêm muộn 11/9 và đang bị giam giữ tại nhà tù Utah. Nghi phạm phải ra hầu tòa vào ngày 16/9 và có thể phải đối mặt với cáo buộc giết người.

nghipham.png
Tyler Robinson là nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk. Ảnh: MSN.

Nghi phạm được cho là đã thú tội trong tin nhắn gửi cho nhóm bạn thân vào đêm 11/9 trước khi bị bắt giữ.

Discord được cho là đang hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và chính quyền địa phương trong cuộc điều tra, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động trực tuyến của nghi phạm.

Trước đó, Discord tiết lộ rằng một cuộc điều tra điều tra nội bộ "không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ việc này hoặc cổ súy bạo lực trên Discord".

Tyler bị cáo buộc nổ súng vào Charlie Kirk khi nhà hoạt động này đang phát biểu tại sự kiện trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley vào chiều 10/9 (giờ địa phương).

Được biết, Tyler học năm thứ ba tại một trường đại học và sống cùng phòng với một người chuyển giới. Người này không liên quan đến vụ ám sát và đang hợp tác với cảnh sát.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết, gia đình và bạn bè của Tyler nói rằng anh ta "chìm trong internet đen" và từng có thời gian trở nên cực đoan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk

Nguồn video: Daily Mail
