Cận mặt nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk

Thế giới

Cận mặt nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk

Nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt giữ.

Theo NDTV, các nhà chức trách Mỹ ngày 12/9 cho biết nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị bắt giữ. Trong ảnh là nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: NDTV.
"Chúng tôi đã bắt được nghi phạm", Thống đốc Utah Spencer Cox phát biểu tại một cuộc họp báo. Trong ảnh là nghi phạm trước khi bị bắt giữ. Ảnh: X.
Nghi phạm được xác định là Tyler Robinson (ảnh), 22 tuổi. Thống đốc Utah cho biết thêm, Robinson đã hành động một mình, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Ảnh: FBI.
Nguồn tin của Daily Mail cho biết, Robinson là sinh viên nhận học bổng của Đại học Bang Utah nhưng chỉ theo học một học kỳ vào năm 2021. Ảnh: FB.
Trước đó, vào chiều 10/9, nhà hoạt động Kirk (ảnh), 31 tuổi, bị trúng một viên đạn súng trường khi đang phát biểu trước hàng ngàn sinh viên trong sự kiện Turning Point USA tại Đại học Utah Valley. Ảnh: DM.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khu vực Timpanogos nhưng đã tử vong. Các quan chức cho rằng đây là một vụ ám sát chính trị có chủ đích. Ảnh: DM.
Một cuộc truy bắt nghi phạm được tiến hành ngay sau đó. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố ảnh nghi phạm và treo thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp nhận diện, bắt giữ hung thủ. Ảnh: FB/X.
Thống đốc Cox ngày 11/9 tuyên bố rằng Utah sẽ đề nghị án tử hình cho kẻ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk. Ảnh: FBI.
>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk (Nguồn video: Daily Mail)
#nghi phạm ám sát Charlie Kirk #bắt giữ nghi phạm ám sát Mỹ #điều tra vụ ám sát chính trị #FBI truy bắt hung thủ #bạo lực chính trị Mỹ #nạn nhân Charlie Kirk

