Thế giới

Thông tin mới vụ ám sát đồng minh của ông Trump

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm vụ ám sát Charlie Kirk - một đồng minh của ông Trump.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 12/9, FBI đã công bố hình ảnh nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động 31 tuổi Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện ở trường Đại học Utah Valley chiều 10/9 (giờ địa phương). FBI cũng treo thưởng 100.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ phạm.

Robert Bohls, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Salt Lake, cho biết các nhà điều tra đã thu thập thêm bằng chứng có thể giúp truy tìm kẻ sát hại Charlie Kirk, bao gồm dấu vân tay, dấu giày,...

amsat.png
Nhà hoạt động Charlie Kirk (phải) và nghi phạm vụ ám sát. Ảnh: People.

Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah, Beau Mason, cho biết thêm kẻ nổ súng được cho là "đang trong độ tuổi sinh viên".

Theo FBI, kẻ ám sát đã sử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa công suất lớn. Khẩu súng này sau đó được tìm thấy trong một "khu vực rừng rậm". Các quan chức cho biết cảnh sát vẫn đang nỗ lực xác định danh tính kẻ nổ súng, kẻ đã nhảy từ mái nhà xuống và bỏ trốn khỏi khu vực hiện trường sau khi gây án.

amsat2.png
Nghi phạm vụ ám sát mặc áo dài tay tối màu, đeo ba lô. Ảnh: DM.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard lên án vụ ám sát Charlie Kirk là hành động khủng bố, cho rằng kẻ sát nhân đã cố tình dùng bạo lực để bịt miệng nhà hoạt động này và đe dọa những người khác cùng quan điểm.

>>> Mời độc giả xem video về vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk

Nguồn video: Daily Mail
#vụ ám sát Charlie Kirk #FBI treo thưởng 100.000 USD #bạo lực chính trị Mỹ #dấu hiệu khủng bố trong vụ ám sát #đồng minh của Tổng thống Trump

