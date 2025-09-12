Hà Nội

Thế giới

FBI công bố ảnh nghi phạm vụ ám sát đồng minh của ông Trump

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố hình ảnh của một người bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Trump.

An An (Theo Daily Mail)

Theo Daily Mail ngày 11/9, FBI đã công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi và là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những bức ảnh cho thấy đối tượng đội mũ, đeo kính râm và mặc áo dài tay màu đen.

nghi1.png
FBI công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk. Ảnh: FBI Salt Lake City.

"Chúng tôi kêu gọi người dân hỗ trợ để xác định danh tính nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào nhà hoạt động Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley", văn phòng FBI tại thành phố Salt Lake cho biết hôm 11/9.

Các đặc vụ liên bang trước đó thông báo họ tìm thấy một khẩu súng trường công suất lớn trong rừng sau khi nhà hoạt động Kirk bị bắn chết tại Đại học Utah Valley. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được danh tính tay súng.

nghi2.jpg
Nhà hoạt động Charlie Kirk tử vong sau khi trúng đạn. Ảnh: DM.

Như tin tức đã đưa, Charlie Kirk đã bị trúng đạn vào cổ khi đang phát biểu trước đám đông tại sự kiện ở Đại học Utah Valley chiều 10/9 (giờ địa phương). Anh được đội an ninh tư nhân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và sau đó được tuyên bố đã tử vong.

Hai người đàn ông bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng, nhưng sau đó các nhà điều tra xác nhận họ không phải là nghi phạm nên trả tự do cho họ.

Thống đốc Utah Spencer Cox tuyên bố vụ nổ súng chết người là một "vụ ám sát chính trị" và cảnh báo thủ phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ súng khiến nhà hoạt động Charlie Kirk tử vong

Nguồn video: Daily Mail
Bài liên quan

Thế giới

Hé lộ lời khai của nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine phủ nhận mọi mối liên hệ với Nga, khẳng định vụ ám sát là hành động trả thù cá nhân chống lại chính quyền Kiev.

Theo RT, lực lượng thực thi pháp luật Ukraine ngày 1/9 đã bắt giữ nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy.

Nghi phạm, được xác định là Mikhail Stselnikov, 52 tuổi ở thành phố Lviv, đã ra hầu tòa vào ngày 2/9. Ông ta khẳng định không hề có ác cảm cụ thể nào với vị cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine mà vụ sát hại ông Parubiy chỉ xuất phát từ hành động "trả thù cá nhân" chống lại chính quyền nước này.

Xem chi tiết

Thế giới

Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy.

Theo RT ngày 31/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy. Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi ông Parubiy bị bắn tử vong giữa ban ngày tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

ukraine.jpg
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrey Parubiy. Ảnh: Corbis.
Xem chi tiết

Thế giới

Thiếu niên ám sát ứng viên Tổng thống Colombia lĩnh án

Nghi phạm ám sát ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe sẽ bị giam 7 năm trong một cơ sở cải tạo dành cho trẻ vị thành niên.

Theo RNZ ngày 27/8, trong cuộc vận động tranh cử ở Bogota tối 7/6, ông Uribe, 39 tuổi, đang phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô thì bị một tay súng bắn hai phát vào đầu và một phát vào đầu gối. Ông được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch và trải qua ca phẫu thuật.

tongthong.jpg
Ứng viên Tổng thống Colombia Miguel Uribe. Ảnh: RTVCN.
Xem chi tiết

