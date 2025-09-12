FBI công bố ảnh nghi phạm vụ ám sát đồng minh của ông Trump

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã công bố hình ảnh của một người bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Trump.

Theo Daily Mail ngày 11/9, FBI đã công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi và là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những bức ảnh cho thấy đối tượng đội mũ, đeo kính râm và mặc áo dài tay màu đen.

FBI công bố ảnh một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk. Ảnh: FBI Salt Lake City.

"Chúng tôi kêu gọi người dân hỗ trợ để xác định danh tính nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào nhà hoạt động Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley", văn phòng FBI tại thành phố Salt Lake cho biết hôm 11/9.

Các đặc vụ liên bang trước đó thông báo họ tìm thấy một khẩu súng trường công suất lớn trong rừng sau khi nhà hoạt động Kirk bị bắn chết tại Đại học Utah Valley. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được danh tính tay súng.

Nhà hoạt động Charlie Kirk tử vong sau khi trúng đạn. Ảnh: DM.

Như tin tức đã đưa, Charlie Kirk đã bị trúng đạn vào cổ khi đang phát biểu trước đám đông tại sự kiện ở Đại học Utah Valley chiều 10/9 (giờ địa phương). Anh được đội an ninh tư nhân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và sau đó được tuyên bố đã tử vong.

Hai người đàn ông bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng, nhưng sau đó các nhà điều tra xác nhận họ không phải là nghi phạm nên trả tự do cho họ.

Thống đốc Utah Spencer Cox tuyên bố vụ nổ súng chết người là một "vụ ám sát chính trị" và cảnh báo thủ phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.

>>> Mời độc giả xem video về vụ nổ súng khiến nhà hoạt động Charlie Kirk tử vong