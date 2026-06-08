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Xã hội

Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong trong đám cháy

Vụ cháy xảy ra sáng 8/6 tại Vĩnh Long khiến một cụ ông tử vong. Cơ quan chức năng nghi con trai cùng vợ phóng hỏa do mâu thuẫn tài sản.

Ngày 8/6, ông Huỳnh Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh ), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ khiến một cụ ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một căn nhà đang kinh doanh. Do gặp nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực phía trước căn nhà.

Phát hiện vụ việc, những người có mặt đã hô hoán và tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một cụ ông bị bệnh tai biến, mắc kẹt bên trong.

Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long.
Nghi con trai phóng hỏa đốt nhà làm cha tử vong ở Vĩnh Long.

Đến hơn 10h30', lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận.

Theo ông Mai, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ cháy do vợ chồng người con trai trong gia đình , xuất phát từ mâu thuẫn . Hai người này đã bị công an để phục vụ .

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Hải Dương/ PLO
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