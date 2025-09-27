Hà Nội

Xã hội

Gia Lai kêu gọi 141 tàu cá khẩn trương di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia về diễn biễn bão Bualoi, tỉnh Gia Lai kêu gọi 141 tàu cá di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Sáng sớm 27/ 9, thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 27/9/2025, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ra công văn khẩn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Bualoi.

bao.jpg
Tỉnh Gia Lai kêu gọi tàu cá khẩn trương neo đậu an toàn và di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản Gia Lai, đến 6h cùng ngày, có 141 tàu cá thuộc các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi và Phù Mỹ Đông đang nằm trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới (từ 11,5 - 18,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Đông).

Danh sách đính kèm theo văn bản cho thấy, nhiều tàu cá hiện đang nằm rất gần hướng đi của bão, trong đó có một số tàu chỉ cách tâm bão khoảng 500 hải lý. Ngoài ra, trong danh sách còn có hàng chục tàu đang hoạt động tại các tọa độ nguy hiểm, trải dài từ kinh độ 109°E đến hơn 116°E. Trong danh sách, hai địa phương có số lượng tàu cá hoạt động xa bờ nhiều nhất của tỉnh Gia Lai, phần lớn thuộc các phường Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các lực lượng khẩn trương thông tin, liên lạc, hướng dẫn để ngư dân và tàu cá biết thông tin và hướng di chuyển của bão để về nơi tránh trú an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Xã hội

Bão Bualoi mạnh cấp 14 chuẩn bị vào biển Đông, dự báo gây ảnh hưởng lớn

Hiện tâm bão ở khoảng 11,9°N; 125,2°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 26/9, vị trí tâm bão BUALOI ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão BUALOI đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h.

67.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xã hội

Biển Đông sắp đón bão số 10 Bualoi rất mạnh, có thể giật cấp 16

Bão Bualoi khả năng sẽ đi vào Biển Đông trong đêm 26/9. Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ khó đoán định, liên tục tăng giảm cấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

so-10.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão Bualoi.
Xã hội

Bộ Y tế ban hành văn bản khẩn về bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) có khả năng ảnh hưởng nặng nề đến miền Bắc và miền Trung, Bộ Y tế đã ban hành văn bản khẩn.

Theo đó, Bộ Y tế vừa gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cùng các đơn vị trực thuộc tại miền Bắc và miền Trung, yêu cầu chủ động triển khai công tác y tế ứng phó với bão Bualoi.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương và đơn vị phải khẩn trương chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế. Các biện pháp cần được triển khai với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, chuẩn bị ở mức cao nhất và lường trước những kịch bản xấu nhất.

