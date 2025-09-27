Gia Lai kêu gọi 141 tàu cá khẩn trương di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10

Sáng sớm 27/ 9, thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 27/9/2025, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai ra công văn khẩn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường ven biển kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Bualoi.

Tỉnh Gia Lai kêu gọi tàu cá khẩn trương neo đậu an toàn và di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản Gia Lai, đến 6h cùng ngày, có 141 tàu cá thuộc các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi và Phù Mỹ Đông đang nằm trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới (từ 11,5 - 18,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Đông).

Danh sách đính kèm theo văn bản cho thấy, nhiều tàu cá hiện đang nằm rất gần hướng đi của bão, trong đó có một số tàu chỉ cách tâm bão khoảng 500 hải lý. Ngoài ra, trong danh sách còn có hàng chục tàu đang hoạt động tại các tọa độ nguy hiểm, trải dài từ kinh độ 109°E đến hơn 116°E. Trong danh sách, hai địa phương có số lượng tàu cá hoạt động xa bờ nhiều nhất của tỉnh Gia Lai, phần lớn thuộc các phường Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Bắc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các lực lượng khẩn trương thông tin, liên lạc, hướng dẫn để ngư dân và tàu cá biết thông tin và hướng di chuyển của bão để về nơi tránh trú an toàn, giảm thiểu thiệt hại.