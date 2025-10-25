Hà Nội

Thế giới

Nga trao trả hài cốt 1.000 quân nhân cho Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine và nhận lại 31 thi thể quân nhân Nga.

An An (Theo RT)

Theo RT, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky, ngày 23/10 nói rằng việc trao đổi binh sĩ tử trận diễn ra theo thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước đó.

"Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và Kiev đã trao trả 31 thi thể quân nhân cho Nga", ông Medinsky, người từng là Trưởng đoàn đàm phán Nga, thông tin.

nga.jpg
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Medinsky. Ảnh: Sputnik.

Bộ Chỉ huy điều phối đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine xác nhận việc trao trả hài cốt của các quân nhân giữa hai bên. Cơ quan này cho biết việc nhận dạng và giám định pháp y sẽ được tiến hành sau đó, đồng thời cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã hỗ trợ việc hồi hương.

Theo thỏa thuận Istanbul, Nga đã trao trả hài cốt của hàng nghìn quân nhân cho Ukraine. Thỏa thuận này cũng cho phép thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, trong nhiều giai đoạn.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết vào tháng 8 rằng, trong vòng đàm phán tại Istanbul gần đây nhất, Moscow đã đề xuất thành lập ba nhóm công tác chuyên trách để giải quyết các vấn đề quân sự, nhân đạo và chính trị, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Kiev.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Nguồn video: RT
