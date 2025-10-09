Hà Nội

Thế giới

Moscow nói động lực từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ 'không còn nữa'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết động lực để giải quyết xung đột Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska đã không còn nữa.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố rằng động lực mạnh mẽ, được tạo ra từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025, để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine đã bị dập tắt bởi những người phản đối Nga, chủ yếu là từ châu Âu.

ngaputin.jpg
Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: X.

Vào giữa tháng 8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska (Mỹ), để tìm ra con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh không đạt được đột phá nào, hai bên đều hoan nghênh cuộc họp mang tính xây dựng và Nhà Trắng tuyên bố rằng có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, sau đó, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước Tây Âu ủng hộ nước này đang tích cực phá hoại các nỗ lực hòa bình của ông Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc đạt được một thỏa thuận (giữa Nga và Ukraine). Cuối tháng trước, ông dường như thay đổi lập trường, tuyên bố Ukraine có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ trong nguyên trạng ban đầu.

Dù vậy, Moscow tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết Nga hy vọng Tổng thống Trump duy trì "ý chí chính trị để đưa giải pháp cho Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán chính trị hòa bình".

Tuần trước, ông Peskov cũng tuyên bố rằng Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Trump tại Moscow theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025

Nguồn video: RT
Phó Tổng thống Vance nói Nga từ chối cuộc gặp ba bên với Mỹ-Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, phía Nga đã từ chối cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện từ Ukraine.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Trump và đại diện từ Ukraine.

"Thật không may, những gì chúng ta thấy trong những tuần qua là phía Nga từ chối tham gia bất kỳ cuộc họp song phương nào với Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào, nơi Tổng thống (Trump) hoặc một quan chức khác trong chính quyền (Mỹ) có thể ngồi xuống cùng đại diện Nga và Ukraine", ông Vance nói.

Xem chi tiết

Nội dung cuộc hội đàm kín giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm kín bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ).

Theo RT, cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ ngày 24/9 kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ, chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Ngoại trưởng (Rubio) nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump về yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột, kêu gọi Nga thực hiện các bước đi hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine".

Xem chi tiết

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa hiện hữu và mới nổi.

Theo RT, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 22/9, Tổng thống Putin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy suy thoái hơn nữa của tình hình địa chính trị, nhất là trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra.

putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik.
Xem chi tiết

