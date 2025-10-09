Moscow nói động lực từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ 'không còn nữa'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết động lực để giải quyết xung đột Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska đã không còn nữa.

RT đưa tin ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tuyên bố rằng động lực mạnh mẽ, được tạo ra từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ hồi tháng 8/2025, để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine đã bị dập tắt bởi những người phản đối Nga, chủ yếu là từ châu Âu.

Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025. Ảnh: X.

Vào giữa tháng 8/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska (Mỹ), để tìm ra con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh không đạt được đột phá nào, hai bên đều hoan nghênh cuộc họp mang tính xây dựng và Nhà Trắng tuyên bố rằng có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, sau đó, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước Tây Âu ủng hộ nước này đang tích cực phá hoại các nỗ lực hòa bình của ông Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc đạt được một thỏa thuận (giữa Nga và Ukraine). Cuối tháng trước, ông dường như thay đổi lập trường, tuyên bố Ukraine có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ trong nguyên trạng ban đầu.

Dù vậy, Moscow tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết Nga hy vọng Tổng thống Trump duy trì "ý chí chính trị để đưa giải pháp cho Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán chính trị hòa bình".

Tuần trước, ông Peskov cũng tuyên bố rằng Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Trump tại Moscow theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Nga Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025