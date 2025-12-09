Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga kiểm soát soát nhà ga xe lửa Siversk, chia cắt quân phòng thủ Ukraine

Quân sự

Nga kiểm soát soát nhà ga xe lửa Siversk, chia cắt quân phòng thủ Ukraine

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà ga xe lửa Seversk, chia cắt lực lượng đồn trú của Ukraine thành nhiều mảnh; tuyến đường giao thông bị phong tỏa.

Tiến Minh -
Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã tiến tới nhà ga trung tâm ở thành phố Siversk (Seversk) và kiểm soát vị trí quan trọng này. Sau nhà ga, chỉ trong vòng vài giờ, các tòa nhà của Trường số 1, cũng như cơ sở hạ tầng của chợ nông sản địa phương, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) đã tiến tới nhà ga trung tâm ở thành phố Siversk (Seversk) và kiểm soát vị trí quan trọng này. Sau nhà ga, chỉ trong vòng vài giờ, các tòa nhà của Trường số 1, cũng như cơ sở hạ tầng của chợ nông sản địa phương, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Lực lượng tấn công của Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến đến bờ trái (phía đông) sông Bakhmutka, cắt đứt quân Ukraine đồn trú ở Seversk, đóng ở khu vực chính (bờ trái) của thành phố, thành từng mảnh. Trong khi đó, ở cả hai khu vực của thành phố, các đơn vị còn lại của Quân đội Ukraine (AFU), không chỉ bị quân Nga chặn lại, mà còn bị các chướng ngại vật, bao gồm cả sông Bakhmutka ngăn cản rút quân.
Lực lượng tấn công của Cụm quân phía Nam RFAF, đã tiến đến bờ trái (phía đông) sông Bakhmutka, cắt đứt quân Ukraine đồn trú ở Seversk, đóng ở khu vực chính (bờ trái) của thành phố, thành từng mảnh. Trong khi đó, ở cả hai khu vực của thành phố, các đơn vị còn lại của Quân đội Ukraine (AFU), không chỉ bị quân Nga chặn lại, mà còn bị các chướng ngại vật, bao gồm cả sông Bakhmutka ngăn cản rút quân.
Nhờ các hoạt động tấn công ở phía tây bắc thành phố, các nhóm tấn công Nga đã cắt đứt một đoạn đường khác trên tuyến đường Seversk-Lyman-Slavyansk. Đoạn đường này nằm ở phía nam của Platonivka, đã được quân Nga kiểm soát từ trước đó. Trong vài giờ qua, ít nhất 10 km2 lãnh thổ trong và xung quanh Seversk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Nhờ các hoạt động tấn công ở phía tây bắc thành phố, các nhóm tấn công Nga đã cắt đứt một đoạn đường khác trên tuyến đường Seversk-Lyman-Slavyansk. Đoạn đường này nằm ở phía nam của Platonivka, đã được quân Nga kiểm soát từ trước đó. Trong vài giờ qua, ít nhất 10 km2 lãnh thổ trong và xung quanh Seversk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
RFAF cũng đã mở rộng vùng kiểm soát xung quanh làng Svyato-Pokrovskoye, phía nam Seversk. Tất cả những điều này cho thấy thành phố đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mặc dù trước khi đoạn đường "Platonov" nói trên bị cắt đứt, quân đồn trú Ukraine vẫn có thể tiếp tế qua tuyến đường duy nhất - nhánh Kaleniki-Zakotnoye; nhưng giờ đây, AFU đã mất ngay cả lựa chọn này.
RFAF cũng đã mở rộng vùng kiểm soát xung quanh làng Svyato-Pokrovskoye, phía nam Seversk. Tất cả những điều này cho thấy thành phố đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mặc dù trước khi đoạn đường "Platonov" nói trên bị cắt đứt, quân đồn trú Ukraine vẫn có thể tiếp tế qua tuyến đường duy nhất - nhánh Kaleniki-Zakotnoye; nhưng giờ đây, AFU đã mất ngay cả lựa chọn này.
Hơn nữa, ngay trong lòng thành phố, khu vực do quân đồn trú Ukraine kiểm soát tiếp tục bị thu hẹp. Trong tình hình này, việc bảo vệ thành phố bằng lực lượng còn lại là “rất khó khăn”. Đã có nhiều ý kiến đề nghị triệt thoái khỏi đây để bảo toàn lực lượng, nhưng đều bị chỉ huy AFU cấp trên bỏ qua.
Hơn nữa, ngay trong lòng thành phố, khu vực do quân đồn trú Ukraine kiểm soát tiếp tục bị thu hẹp. Trong tình hình này, việc bảo vệ thành phố bằng lực lượng còn lại là “rất khó khăn”. Đã có nhiều ý kiến đề nghị triệt thoái khỏi đây để bảo toàn lực lượng, nhưng đều bị chỉ huy AFU cấp trên bỏ qua.
Như vậy có thể khẳng định, một phần đáng kể Siversk đã bị RFAF kiểm soát. Quá trình này được thúc đẩy nhờ việc cắt đứt sơ bộ các tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú Ukraine trong thành phố, bao gồm cả tuyến đường dẫn từ Lyman. Song song với cuộc chiến giành Seversk, giao tranh cũng đang diễn ra tại thành phố này ở phía bắc Donetsk.
Như vậy có thể khẳng định, một phần đáng kể Siversk đã bị RFAF kiểm soát. Quá trình này được thúc đẩy nhờ việc cắt đứt sơ bộ các tuyến đường tiếp tế chính cho quân đồn trú Ukraine trong thành phố, bao gồm cả tuyến đường dẫn từ Lyman. Song song với cuộc chiến giành Seversk, giao tranh cũng đang diễn ra tại thành phố này ở phía bắc Donetsk.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU tại làng Svyato-Pokrovske, nằm ở phía nam Siversk. Quân Ukraine phải rút về các điểm cao bên ngoài ngôi làng, nhưng những ngọn đồi gần Svyato-Pokrovske và Reznikovka, không còn là chỗ dựa an toàn cho họ. Các điểm cao này là tuyến phòng thủ cuối cùng ở đầu phía nam của "nút cổ chai", nơi quân Ukraine ở Siversk có thể thoát ra.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU tại làng Svyato-Pokrovske, nằm ở phía nam Siversk. Quân Ukraine phải rút về các điểm cao bên ngoài ngôi làng, nhưng những ngọn đồi gần Svyato-Pokrovske và Reznikovka, không còn là chỗ dựa an toàn cho họ. Các điểm cao này là tuyến phòng thủ cuối cùng ở đầu phía nam của "nút cổ chai", nơi quân Ukraine ở Siversk có thể thoát ra.
Kênh RVvoenkor cho biết, tại Siversk, RFAF đang tiến công vào trung tâm, phía nam và phía đông, bao vây thành phố và cắt đứt hậu cần của đối phương. Họ đã chiếm được các cứ điểm của AFU ở phía nam và phía đông thành phố, củng cố ở phía đông Seversk và đang đột phá vào các khu vực trung tâm và phía nam.
Kênh RVvoenkor cho biết, tại Siversk, RFAF đang tiến công vào trung tâm, phía nam và phía đông, bao vây thành phố và cắt đứt hậu cần của đối phương. Họ đã chiếm được các cứ điểm của AFU ở phía nam và phía đông thành phố, củng cố ở phía đông Seversk và đang đột phá vào các khu vực trung tâm và phía nam.
Kênh RVvoenkory cho biết thêm, trên hướng mặt trận Siversk, RFAF đang gia tăng áp lực lên hậu cần của nhóm quân Ukraine đồn trú, tập kích các cứ điểm dọc theo vành đai rừng gần Dronivka và gần tuyến đường sắt. Sau khi kiểm soát Zvanivka, quân Nga vượt sông Bakhmutka và đang tấn công Svyato - Pokrovskoye, tiến về phía trung tâm thành phố từ phía nam và đông bắc.
Kênh RVvoenkory cho biết thêm, trên hướng mặt trận Siversk, RFAF đang gia tăng áp lực lên hậu cần của nhóm quân Ukraine đồn trú, tập kích các cứ điểm dọc theo vành đai rừng gần Dronivka và gần tuyến đường sắt. Sau khi kiểm soát Zvanivka, quân Nga vượt sông Bakhmutka và đang tấn công Svyato - Pokrovskoye, tiến về phía trung tâm thành phố từ phía nam và đông bắc.
Các nhà phân tích quân sự Ukraine của kênh Deep State, cũng thừa nhận quân đội Nga đã chiếm giữ một số vị trí ở phía đông Seversk và đang củng cố nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Khu vực mới được RFAF kiểm soát lên đến 3km2.
Các nhà phân tích quân sự Ukraine của kênh Deep State, cũng thừa nhận quân đội Nga đã chiếm giữ một số vị trí ở phía đông Seversk và đang củng cố nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Khu vực mới được RFAF kiểm soát lên đến 3km2.
Kênh Petrenko của Ukraine cho hay: "Về hướng Siversk, RFAF đã xâm nhập phía đông và chiếm giữ các cứ điểm ở phía nam và phía đông thành phố. Các trận chiến đang diễn ra ở khu vực trung tâm và phía nam. Về hướng Sloviansk, RFAF đã khép chặt vòng vây giữa Fedorovka, Sacco và Vanzetti".
Kênh Petrenko của Ukraine cho hay: "Về hướng Siversk, RFAF đã xâm nhập phía đông và chiếm giữ các cứ điểm ở phía nam và phía đông thành phố. Các trận chiến đang diễn ra ở khu vực trung tâm và phía nam. Về hướng Sloviansk, RFAF đã khép chặt vòng vây giữa Fedorovka, Sacco và Vanzetti".
Theo kênh Petrenko, Seversk bị cô lập và có nguy cơ thất thủ: "Về hướng Seversk, RFAF đang phát động các cuộc tấn công về phía nam và phía đông Dronovka dọc theo các dải rừng và đường sắt, và ở khu vực ngoại ô phía đông của Svyato-Pokrovske, nhằm mục đích gia tăng áp lực lên hậu cần của thành phố.
Theo kênh Petrenko, Seversk bị cô lập và có nguy cơ thất thủ: "Về hướng Seversk, RFAF đang phát động các cuộc tấn công về phía nam và phía đông Dronovka dọc theo các dải rừng và đường sắt, và ở khu vực ngoại ô phía đông của Svyato-Pokrovske, nhằm mục đích gia tăng áp lực lên hậu cần của thành phố.
Tại khu vực Svyato-Pokrovske, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra với cường độ cao, với việc RFAF phát động các cuộc tấn công vào trung tâm từ phía nam và đông bắc". Nhưng những vấn đề nghiêm trọng của AFU không dừng lại ở đó. Tập đoàn quân số 3 RFAF đang thăm dò hướng tiếp cận Seversk từ Platonivka.
Tại khu vực Svyato-Pokrovske, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra với cường độ cao, với việc RFAF phát động các cuộc tấn công vào trung tâm từ phía nam và đông bắc". Nhưng những vấn đề nghiêm trọng của AFU không dừng lại ở đó. Tập đoàn quân số 3 RFAF đang thăm dò hướng tiếp cận Seversk từ Platonivka.
Sự sụp đổ của khu vực Seversk đánh dấu sự chuyển đổi sang hoạt động của toàn bộ tiền tuyến phía tây Soledar, vốn đã bị đình trệ kể từ mùa hè năm 2023. Thành trì chính của AFU ở Donbass - khu vực Sloviansk - Kramatorsk - sẽ sớm trở thành "tọa độ lửa" cho UAV Nga.
Sự sụp đổ của khu vực Seversk đánh dấu sự chuyển đổi sang hoạt động của toàn bộ tiền tuyến phía tây Soledar, vốn đã bị đình trệ kể từ mùa hè năm 2023. Thành trì chính của AFU ở Donbass - khu vực Sloviansk - Kramatorsk - sẽ sớm trở thành "tọa độ lửa" cho UAV Nga.
Quân phòng thủ Ukraine ở Siversk đứng trước nguy cơ bị bao vây, khi tuyến phòng thủ đang tan vỡ trên toàn bộ khu vực. Tình hình nguy cấp của đối phương gần Seversk đã tạo cơ hội cho RFAF tiếp tục tấn công về phía nam. Các đơn vị xung kích Nga đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kramatorsk.
Quân phòng thủ Ukraine ở Siversk đứng trước nguy cơ bị bao vây, khi tuyến phòng thủ đang tan vỡ trên toàn bộ khu vực. Tình hình nguy cấp của đối phương gần Seversk đã tạo cơ hội cho RFAF tiếp tục tấn công về phía nam. Các đơn vị xung kích Nga đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Kramatorsk.
Bộ Tổng tham mưu AFU đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: nếu RFAF chiếm Malinovka, phía tây Vasyukovka, các UAV sẽ bắt đầu săn lùng mục tiêu của AFU ở Kramatorsk. "Các điểm triển khai UAV của đối phương sẽ tiếp cận ở một khoảng cách đủ giúp họ phá hủy các mục tiêu ở Kramatorsk. Hiện không có lưới chống UAV nào trong thành phố", một nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev đưa tin. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Bộ Tổng tham mưu AFU đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: nếu RFAF chiếm Malinovka, phía tây Vasyukovka, các UAV sẽ bắt đầu săn lùng mục tiêu của AFU ở Kramatorsk. "Các điểm triển khai UAV của đối phương sẽ tiếp cận ở một khoảng cách đủ giúp họ phá hủy các mục tiêu ở Kramatorsk. Hiện không có lưới chống UAV nào trong thành phố", một nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev đưa tin. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/274762-vs-rf-otrezali-garnizon-vsu-v-severske-ot-poslednego-marshruta-snabzhenija.html
#Siversk #Nga tấn công Siversk #quân Ukraine bị bao vây #quân phòng thủ Ukraine #thành phố Seversk #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.