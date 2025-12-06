Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vũ khí và chiến thuật nào giúp Nga xoay chuyển nhanh tình thế chiến trường?

Quân sự

Vũ khí và chiến thuật nào giúp Nga xoay chuyển nhanh tình thế chiến trường?

Vũ khí và chiến thuật nào của Quân đội Nga, đã giúp họ nhanh chóng xoay chuyển tình thế chiến trường trong thời gian qua, nhất là ở mặt trận Pokrovsk?

Tiến Minh
Đầu tiên là Quân đội Nga (RFAF) sử dụng chiến thuật xâm nhập theo nhóm nhỏ. Chiến thuật này bắt đầu được sử dụng thường xuyên tại chiến trường Ukraine, ngay sau khi RFAF chiếm được thành phố Bakhmut (5/2023), và sau Avdiivka (2/2024), nó ngày càng trở nên phổ biến.
Đầu tiên là Quân đội Nga (RFAF) sử dụng chiến thuật xâm nhập theo nhóm nhỏ. Chiến thuật này bắt đầu được sử dụng thường xuyên tại chiến trường Ukraine, ngay sau khi RFAF chiếm được thành phố Bakhmut (5/2023), và sau Avdiivka (2/2024), nó ngày càng trở nên phổ biến.
Chiến thuật xâm nhập theo nhóm nhỏ của RFAF trở nên hiệu quả hơn vì hai lý do. Thứ nhất, nó giúp các nhóm đặc công và trinh sát phân tán và nhỏ lẻ, dễ dàng xâm nhập vào hậu phương đối phương, thông qua các vị trí phòng ngự thưa thớt của Quân đội Ukraine (AFU), do thiếu quân số.
Chiến thuật xâm nhập theo nhóm nhỏ của RFAF trở nên hiệu quả hơn vì hai lý do. Thứ nhất, nó giúp các nhóm đặc công và trinh sát phân tán và nhỏ lẻ, dễ dàng xâm nhập vào hậu phương đối phương, thông qua các vị trí phòng ngự thưa thớt của Quân đội Ukraine (AFU), do thiếu quân số.
Thứ hai, nó mang lại cơ hội sống sót cao hơn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mang vũ khí (UAV FPV), vốn gần đây đã trở thành một mối đe dọa thực sự đối với quân Nga ở khu vực tiền tuyến.
Thứ hai, nó mang lại cơ hội sống sót cao hơn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mang vũ khí (UAV FPV), vốn gần đây đã trở thành một mối đe dọa thực sự đối với quân Nga ở khu vực tiền tuyến.
Tiếp đến là việc RFAF đưa vào sử dụng ồ ạt UAV tấn công tự sát Geran (Geranium) với nhiều phiên bản. Hơn một năm trước, Tổng thống Nga Putin đã giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh của RFAF, khẩn trương giải quyết tình trạng UAV của Ukraine hoạt động tràn lan.
Tiếp đến là việc RFAF đưa vào sử dụng ồ ạt UAV tấn công tự sát Geran (Geranium) với nhiều phiên bản. Hơn một năm trước, Tổng thống Nga Putin đã giao nhiệm vụ cho các tướng lĩnh của RFAF, khẩn trương giải quyết tình trạng UAV của Ukraine hoạt động tràn lan.
Một giải pháp toàn diện đã được tìm ra. Một trong nhiều khía cạnh của giải pháp này là triển khai UAV tấn công Gerans để tấn công các mục tiêu của đối phương trong “vùng xám”, trên tiền tuyến và ở hậu phương gần. Đây là một trong những vũ khí hiệu quả, nhằm thay thế tên lửa tấn công mặt đất Vikhr-1 hoặc AS-13/18 Kingbolt, vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt trên tiền tuyến, do chi phí cao.
Một giải pháp toàn diện đã được tìm ra. Một trong nhiều khía cạnh của giải pháp này là triển khai UAV tấn công Gerans để tấn công các mục tiêu của đối phương trong “vùng xám”, trên tiền tuyến và ở hậu phương gần. Đây là một trong những vũ khí hiệu quả, nhằm thay thế tên lửa tấn công mặt đất Vikhr-1 hoặc AS-13/18 Kingbolt, vốn chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt trên tiền tuyến, do chi phí cao.
Với sự hỗ trợ từ các nguồn cung cấp linh kiện dồi dào, sản lượng UAV Geran-2/3 đã tăng mạnh vào mùa xuân và mùa hè năm 2025. Những cuộc tấn công thành công bằng vũ khí này, đầu tiên đã được quan sát thấy gần Pokrovsk, khi một đoạn video ghi lại cảnh UAV Gerans tấn công một vị trí của AFU tại Novofedorovka vào cuối tháng 5 và một trận địa pháo binh ở ngoại ô phía nam Dobropillya vào đầu tháng 7, đã được chia sẻ trên toàn thế giới.
Với sự hỗ trợ từ các nguồn cung cấp linh kiện dồi dào, sản lượng UAV Geran-2/3 đã tăng mạnh vào mùa xuân và mùa hè năm 2025. Những cuộc tấn công thành công bằng vũ khí này, đầu tiên đã được quan sát thấy gần Pokrovsk, khi một đoạn video ghi lại cảnh UAV Gerans tấn công một vị trí của AFU tại Novofedorovka vào cuối tháng 5 và một trận địa pháo binh ở ngoại ô phía nam Dobropillya vào đầu tháng 7, đã được chia sẻ trên toàn thế giới.
Các viện nghiên cứu của Nga đã tham gia vào quá trình nâng cấp UAV Geran, giúp tích hợp khả năng tấn công bằng phương pháp điều khiển trực tiếp từ camera của UAV và ăng-ten với định hướng chùm tia, nhằm chống lại các biện pháp đối phó điện tử.
Các viện nghiên cứu của Nga đã tham gia vào quá trình nâng cấp UAV Geran, giúp tích hợp khả năng tấn công bằng phương pháp điều khiển trực tiếp từ camera của UAV và ăng-ten với định hướng chùm tia, nhằm chống lại các biện pháp đối phó điện tử.
Những cải tiến kỹ thuật trên, đã giúp UAV Gerans tấn công các mục tiêu phòng thủ trên tiền tuyến, giống như tên lửa có điều khiển trực tiếp Vikhr-1 hoặc AS-13/18 Kingbolt, nhưng với giá rẻ hơn nhiều lần (kể cả giá thành vũ khí và chi phí phóng).
Những cải tiến kỹ thuật trên, đã giúp UAV Gerans tấn công các mục tiêu phòng thủ trên tiền tuyến, giống như tên lửa có điều khiển trực tiếp Vikhr-1 hoặc AS-13/18 Kingbolt, nhưng với giá rẻ hơn nhiều lần (kể cả giá thành vũ khí và chi phí phóng).
Các đơn vị trang bị UAV Gerans của RFAF, cũng đã bắt đầu sử dụng phương pháp phóng UAV Gerans từ xe bán tải và các bệ phóng di động khác, tạo ra các phương pháp phóng linh hoạt và nhanh chóng. Với hàng loạt cải tiến, UAV Geranium của Nga thực sự là vũ khí gây kinh hoàng cho lực lượng phòng không Ukraine.
Các đơn vị trang bị UAV Gerans của RFAF, cũng đã bắt đầu sử dụng phương pháp phóng UAV Gerans từ xe bán tải và các bệ phóng di động khác, tạo ra các phương pháp phóng linh hoạt và nhanh chóng. Với hàng loạt cải tiến, UAV Geranium của Nga thực sự là vũ khí gây kinh hoàng cho lực lượng phòng không Ukraine.
Ba là Nga sử dụng ồ ạt bom phá hạng nặng có điều khiển, để tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố, thường là các tòa nhà cao tầng ở các thành phố, thị trấn lớn. Đầu tháng 11 năm 2025, tình hình chiến trường Ukraine đã có bước ngoặt lớn, với một chiến dịch quân sự gây chấn động thế giới diễn ra tại Pokrovsk.
Ba là Nga sử dụng ồ ạt bom phá hạng nặng có điều khiển, để tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố, thường là các tòa nhà cao tầng ở các thành phố, thị trấn lớn. Đầu tháng 11 năm 2025, tình hình chiến trường Ukraine đã có bước ngoặt lớn, với một chiến dịch quân sự gây chấn động thế giới diễn ra tại Pokrovsk.
Quân đội Nga đã sử dụng “siêu bom” FAB-3000 để phát động các cuộc tấn công "dọn dẹp" vào các vị trí của quân Ukraine, ngay lập tức khoét một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Điều này đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, với việc binh sĩ Lữ đoàn 25 AFU đầu hàng hàng loạt.
Quân đội Nga đã sử dụng “siêu bom” FAB-3000 để phát động các cuộc tấn công "dọn dẹp" vào các vị trí của quân Ukraine, ngay lập tức khoét một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Điều này đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, với việc binh sĩ Lữ đoàn 25 AFU đầu hàng hàng loạt.
Trò chơi "trốn tìm" giữa quân phòng thủ Ukraine với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga “không diễn ra tốt đẹp”, khi các cuộc tấn công bằng siêu bom FAB-3000 vào quân Ukraine ở Myrnohrad diễn ra một cách có hệ thống. Tại đây, như một lời nhắc nhở, các tiểu đoàn Ukraine đã bị bao vây toàn diện, mà nắp của nó đã đóng sầm lại vài tuần trước.
Trò chơi "trốn tìm" giữa quân phòng thủ Ukraine với Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga “không diễn ra tốt đẹp”, khi các cuộc tấn công bằng siêu bom FAB-3000 vào quân Ukraine ở Myrnohrad diễn ra một cách có hệ thống. Tại đây, như một lời nhắc nhở, các tiểu đoàn Ukraine đã bị bao vây toàn diện, mà nắp của nó đã đóng sầm lại vài tuần trước.
Giờ đây, quân Ukraine không thể rời khỏi Myrnohrad, tàn quân Ukraine buộc phải ẩn náu chủ yếu khỏi sự tấn công của RFAF. Quân phòng thủ Ukraine thường tìm thấy những nơi ẩn náu an toàn hơn cả, đó chính là các tầng hầm của các tòa nhà cao tầng, nhà xưởng, sàn nhà máy, v.v.
Giờ đây, quân Ukraine không thể rời khỏi Myrnohrad, tàn quân Ukraine buộc phải ẩn náu chủ yếu khỏi sự tấn công của RFAF. Quân phòng thủ Ukraine thường tìm thấy những nơi ẩn náu an toàn hơn cả, đó chính là các tầng hầm của các tòa nhà cao tầng, nhà xưởng, sàn nhà máy, v.v.
Tuy nhiên, trò "trốn tìm" này rõ ràng đã không hiệu quả với Lực lượng Vũ trang Ukraine trước lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Nếu UAV FPV săn lùng các mục tiêu nhỏ lẻ, thì bom phá FAB có điều khiển sẽ làm nhiệm vụ san bằng các tòa nhà kiên cố, nơi quân phòng thủ Ukraine đã cố thủ.
Tuy nhiên, trò "trốn tìm" này rõ ràng đã không hiệu quả với Lực lượng Vũ trang Ukraine trước lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Nếu UAV FPV săn lùng các mục tiêu nhỏ lẻ, thì bom phá FAB có điều khiển sẽ làm nhiệm vụ san bằng các tòa nhà kiên cố, nơi quân phòng thủ Ukraine đã cố thủ.
Một đoạn video đã xuất hiện trên mạng, cho thấy một quả bom FAB nặng 3 tấn, được máy bay Su-34 của Nga thả xuống một trong những khu phố đang giao tranh. Vụ nổ mạnh gần như không để lại cơ hội nào cho đối phương, và các bức tường của các tòa nhà chung cư, dù dày đến mấy, cũng không thể bảo vệ họ an toàn. (nguồn ảnh Military Review, Sputnik, Ukrinform).
Một đoạn video đã xuất hiện trên mạng, cho thấy một quả bom FAB nặng 3 tấn, được máy bay Su-34 của Nga thả xuống một trong những khu phố đang giao tranh. Vụ nổ mạnh gần như không để lại cơ hội nào cho đối phương, và các bức tường của các tòa nhà chung cư, dù dày đến mấy, cũng không thể bảo vệ họ an toàn. (nguồn ảnh Military Review, Sputnik, Ukrinform).
Quân đội Nga thả bom lượn có điều khiển, tấn công tòa nhà nơi được cho là có quân phòng thủ Ukraine ẩn nấp. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/274509-igra-v-prjatki-s-vks-ne-zadalas-pokazan-prilet-fab-3000-po-vsu-v-mirnograde.html
#UAV Geran-2 #chiến thuật nhóm nhỏ #Quân đội Nga #bom tấn #FAB #Quân đội Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT