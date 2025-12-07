Mặt trận Siversk-Lyman ngày càng nóng, Nga đã tiến tới ga đường sắt Siversk

Hà Nội

Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.

Tiến Minh
Trang Military Review đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) vừa giành được thắng lợi mới trên hướng mặt trận Seversk (Siversk). Vào ngày 5/11, quân Nga đã tiến vào ranh giới thành phố Siversk, kiểm soát khu vực chợ thực phẩm ở phía đông thành phố.
Đồng thời, từ phía đông nam, mũi xung kích của RFAF đã tiếp cận ga đường sắt Seversk. Nhưng trước đó từ giữa mùa thu, Quân đội Ukraine (AFU) đã mất hoàn toàn khả năng sử dụng ga này, vì quân Nga đã cắt đứt mọi tuyến đường sắt dẫn đến Seversk.
Kênh Rybar cho biết thêm, hiện nay, quân Nga đã cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng đồn trú của AFU tại Seversk. Hôm nay, tuyến đường phía nam, đi qua Svyato-Pokrovskoye, đã bị cắt đứt. Ngôi làng này hiện gần như nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF, cũng như vùng ngoại ô phía nam của thành phố.
Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc vận chuyển đạn dược, lương thực và vật tư y tế để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, cho quân Ukraine đồn trú còn lại ở Siversk. Trên thực tế, thành phố tiền tiêu này đã có sự chuẩn bị cho điều này trong hơn 3 năm qua; nhưng giờ đây Siversk mới chính thức bị Nga bao vây.
Hiện các đơn vị dự bị AFU cũng rất khó có thể tiếp cận Seversk, và họ đang vội vã đến khu vực tiền tuyến này, rõ ràng chỉ với một mục tiêu duy nhất đó là giúp Bộ Quốc phòng Ukraine phát sóng các chương trình tuyên truyền kiểu như “thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát”.
Thông tin cuối ngày 4/12 của kênh Readovka nhận định, quân Nga đang tiến rất gần tới việc hình thành một vòng vây mới đối với các đơn vị AFU tại Seversk. Cụ thể, trên hướng nam Siversk, Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF phá vỡ tuyến phòng thủ của Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU tại làng Svyato-Pokrovskoye.
Quân Ukraine tại đây đã lùi về và cố thủ trên vùng đất cao ngay phía sau làng, cố gắng bảo vệ hành lang để rút lui về phía tây. Tuy nhiên những ngọn đồi gần Svyato-Pokrovskoye và Reznikovka, cũng không giúp tạo ra thế phòng thủ nào cho AFU tại đây.
Những vùng đất cao này là tuyến phòng thủ cuối cùng, giúp quân Ukraine chống lại đối phương ở đầu phía nam của "nút cổ chai", nơi các đơn vị đồn trú tại Seversk, đại diện bởi các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 54, có thể thoát ra.
Nhưng những vấn đề nghiêm trọng của AFU không dừng lại ở đó, khi quân Nga đang tìm cách tiếp cận Seversk từ hướng Platonivka. Do đó, quân Ukraine ở Siversk đã gần như đã rơi vào vòng vây. Sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine, đã thể hiện rõ trên toàn bộ khu vực mặt trận Siversk-Lyman.
Tình hình nguy cấp đối với AFU gần Seversk, đã tạo cơ hội cho RFAF tiếp tục tấn công về phía nam, khi các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công tiếp theo vào thành phố Kramatorsk.
Sự sụp đổ sắp xảy ra của khu vực Seversk thuộc hướng Krasnolimansk, đánh dấu khả năng chuyển toàn bộ khu vực mặt trận phía tây Soledar, vốn gần như “đóng băng” kể từ mùa hè 2023, sang trạng thái mới.
Thành trì chính của Ukraine ở Donbass, khu vực Slovyansk-Kramatorsk, có thể sẽ sớm trở thành "bãi săn" có hệ thống cho các đơn vị vận hành UAV Nga ngay trong mùa đông này. Tất nhiên, điều này sẽ ảnh hưởng đến tình hình của quân Ukraine tại các khu vực Lyman và Konstantinovka.
Theo kênh RVvoenkor, Cụm quân phía Nam RFAF đang bắt đầu cuộc tấn công vào Ozerne, nằm giữa Lyman và Seversk. Các đơn vị của Cụm quân phía Nam đang tích cực khoan phá khu vực giữa hai thành phố này, giành giật từng ngôi làng một.
Tại khu vực làng Yampol, Cụm quân phía Tây RFAF, đã đột phá đến vùng ngoại ô của khu định cư Ozernoye, bắt đầu cuộc tấn công vào ngôi làng. Họ chiếm được một số cứ điểm trong các khu định cư Ozernoye - Dibrova - Zakotnoye.
Trong khi đó, kênh Rybar cho biết, ở thành phố Lyman, lính xung kích Nga tiến vào vùng ngoại ô phía đông Yarovaya, nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra. Còn tại Seversk, RFAF mở rộng vùng kiểm soát tại thành phố cùng tên và vùng ngoại ô phía đông thành phố. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform)
Tiến Minh
Topwar
#Siversk #Lyman #quân đội Nga bao vây Siversk #Nga tấn công Siversk #Quân đội Nga #tuyến hậu cần Ukraine

