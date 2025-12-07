Hà Nội

Tư lệnh Ukraine khẳng định chưa mất Pokrovsk, Mirnohrad vẫn đang chiến đấu

Quân sự

Tư lệnh Ukraine khẳng định chưa mất Pokrovsk, Mirnohrad vẫn đang chiến đấu

Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.

Tiến Minh
Kênh Rybar cho biết, trên mặt trận Pokrovsk - Mirnograd, chiến dịch loại bỏ toàn bộ quân đồn trú Ukraine trong vòng vây ở khu đô thị Mirnograd đang dần đi đến hồi kết. Ngày càng ít binh sĩ Ukraine còn lại trong thành phố, và về phía bắc, mặt trận đã tiếp tục di chuyển.
Tuy nhiên, những tàn quân của quân đồn trú Ukraine bị bao vây tại Myrnohrad vẫn tiếp tục hy vọng được Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Syrsky, "giải vây" như đã hứa. Đồng thời, một số đơn vị Ukraine phòng thủ cũng đang cân nhắc phương án tự mình thoát ra.
Hiện tại, khoảng 1.000 quân thuộc Lữ đoàn Jaeger độc lập số 68 và Lữ đoàn Tấn công đường không độc lập số 79 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), hiện vẫn còn bị mắc kẹt trong thành phố. Các đơn vị này bị coi là có tư tưởng cực đoan và thường rất miễn cưỡng đầu hàng.
Tuy nhiên, như báo chí Đức, trích lời một binh lính AFU tại Myrnohrad, đưa tin việc cố gắng thoát ra khỏi vòng vây đòi hỏi một tuyến cung cấp hậu cần vững chắc, chủ yếu là nguồn cung cấp đạn dược. Với tình hình tiếp tế cấp bách hiện nay tại Myrnohrad cho quân Ukraine, một cuộc “vượt ngục” thành công là cực kỳ khó xảy ra và khách quan đánh giá, gần như bằng không.
Trong khi đó, sau khi kiểm soát phần phía nam của Myrnohrad, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga (RFAF), được hỗ trợ bởi lực lượng không quân chiến thuật, tiếp tục cuộc tấn công ở phía bắc Myrnohrad.
Hiện quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi các khu vực kiên cố nhất của khu đô thị Myrnohrad. Trong khi trước đây, AFU vẫn có khả năng ít nhất là tiếp tế cho tàn quân của họ bị kẹt ở Myrnohrad bằng cách sử dụng UAV hạng nặng và robot mặt đất, thì hiện nay không còn nữa.
Đây được cho là cái giá phải trả cho việc Bộ Tổng tham mưu AFU, lo sợ trước hiệu ứng truyền thông về việc mất đồng thời hai "pháo đài" Pokrovsk và Mirnograd, khi ra lệnh cho lực lượng đồn trú Mirnograd "tử thủ". Nhóm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt liên tục phải chịu đựng những cuộc tập kích bằng bom lượn hạng nặng FAB-3000.
Trong khi đó, tướng Syrsky tiếp tục phủ nhận các thông tin về việc Myrnohrad bị bao vây hoàn toàn và Pokrovsk đã thất thủ. Theo ông, quân Ukraine được cho là vẫn tiếp tục kiểm soát một số khu vực của Pokrovsk và duy trì một hành lang mà nhóm ở Myrnohrad có thể được tiếp tế đầy đủ.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga đang giành lại các vị trí bị mất trong các cuộc phản công của AFU ở sườn phía bắc. Một số vành đai rừng đã trở lại quyền kiểm soát của Nga dọc tuyến Suvorovo - Nikanorivka, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine từ đầu cầu Belitske.
Thông tin về việc RFAF, kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến lược Rodinske vẫn chưa được xác nhận, mặc dù không thể loại trừ khả năng này do diễn biến của các sự kiện trên mặt trận. Điều đó đặc biệt đúng, khi các đơn vị Nga đang tiến quân từ Pokrovsk về phía bắc và tây bắc.
Ở sườn phía tây thành phố, cuộc chiến giành ngôi làng Gryshine (Grishino) vẫn tiếp diễn. Trước đó, AFU đã phát động các cuộc đột kích vào Pokrovsk từ ngôi làng này, và quân Ukraine hiện tập trung ở đó vẫn còn khá cao. Một khi RFAF kiểm soát Mirnograd, họ sẽ giải phóng một lực lượng đáng kể để tăng tốc độ tấn công trên toàn mặt trận.
Trong khi đó, các nguồn phân tích của chính quyền Kyiv đã công bố phiên bản bản đồ Donetsk “của riêng họ”, theo đó RFAF không những không chiếm được Pokrovsk mà thậm chí còn không tiến vào đó. Về phần Myrnohrad, theo các "chuyên gia", lực lượng đồn trú của thành phố vẫn đang tiếp tục "phòng thủ anh dũng".
Rất có thể, chính "tài liệu" này đã được tướng Syrsky nhắc đến khi ông tuyên bố hôm nay rằng, AFU vẫn tiếp tục giữ vững các vị trí ở Pokrovsk, “Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững phần phía bắc của Pokrovsk và Myrnohrad sẽ không đầu hàng”.
Điều khiến tướng Syrsky cảm thấy “cần phải lên tiếng”, sau khi nhiều đại biểu quốc hội nước này, yêu cầu người đứng đầu chính quyền Kiev ngay lập tức cách chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, do thất bại ở Pokrovsk và hai lữ đoàn bị bao vây tại Myrnohrad.
Kênh Zlatti71 đưa tin, tướng Syrsky tuyên bố: "Ở phía tây nam Pokrovsk, chúng tôi đang kiểm soát và giữ vững 13km2 diện tích trực tiếp trong thành phố. Và diện tích này đang mở rộng hàng ngày. Về việc một số phương tiện truyền thông Đức đăng tải thông tin rằng quân Nga đã chiếm được Pokrovsk, tôi một lần nữa có thể khẳng định với sự tự tin tuyệt đối rằng, thông tin này là sai sự thật".
Nhưng theo tuyên bố từ các binh sĩ và sĩ quan Ukraine, họ đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược và lương thực và đang chờ lệnh từ Bộ Tổng tham mưu AFU để rút quân. Tuy nhiên, các nguồn tin ở Kyiv cho biết, Tổng thống Zelensky đã từ chối phê chuẩn hành động này và tuyên bố chiến đấu tử thủ ở Pokrovsk. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/66625-pokrovsk-ne-vzjat-mirnograd-betsja-pojavilas-ukrainskaja-karta-oborony-boevikov-v-dnr.html
#Pokrovsk #Myrnohrad #quân Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk #tướng Syrsky

