Lữ đoàn Rubicon của Quân đội Nga có vai trò gì trên chiến trường Ukraine?

Quân sự

Lữ đoàn Rubicon của Quân đội Nga có vai trò gì trên chiến trường Ukraine?

Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?

Tiến Minh
Lữ đoàn Rubicon là đơn vị chuyên sử dụng thiết bị không người lái, trực thuộc trực tiếp Bộ Quốc phòng Nga. Vào đầu năm nay, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã giao cho Lữ đoàn UAV Rubicon nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm của AFU ở Pokrovsk, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của Lữ đoàn ở mặt trận Kursk trước đó.
Kết quả chiến đấu đã chứng minh tính toán này là đúng, khi hậu cần của AFU tại Pokrovsk đã suy giảm đáng kể, khi đơn vị đầu tiên của Lữ đoàn Rubicon, xuất hiện tại mặt trận vào cuối tháng 1 năm nay, và họ dường như đã được tăng cường thêm phi hành đoàn vào tháng 5/2025, khi bắt đầu chiến dịch tấn công mùa hè.
Chuyên gia tác chiến điện tử người Ukraine Sergei Beskrestnov (hay còn gọi là Flash), khi đó tuyên bố rằng Bộ Tổng tham mưu RFAF đã tái triển khai ít nhất một nửa quân số của Rubicon, tức khoảng 40 phi hành đoàn, từ chiến trường phía bắc đến Donbass.
Vào thời điểm đó, AFU ở tiền tuyến bắt đầu sử dụng rộng rãi UAV đa trục đa năng và UAV đa trục hạng nặng, như Vampire và Nemesis, có thể mang theo tới 10 kg tải trọng. Các đơn vị của Lữ đoàn Rubicon ngay lập tức bắt tay vào việc loại bỏ yếu tố gây khó khăn nhất này vào thời điểm đó.
Các phi đội UAV Rubicon bắt đầu đánh chặn UAV ném bom và xe robot mặt đất, đảm nhiệm vận chuyển hàng hóa cho tiền tuyến của AFU. Ngoài ra, Rubicon bắt đầu sử dụng UAV sợi quang để phá vỡ đường tiếp vận của AFU trong vùng tấn công và hiệu quả vượt xa mong đợi.
UAV sợi quang đã ngăn chặn thành công tuyến tiếp tế của AFU, bất chấp Ukraine triển khai nhiều hệ thống tác chiến điện tử (có nhiều hệ thống của phương Tây) trên chiến trường. Cuối cùng, Rubicon đã triển khai radar nhỏ gọn ở các khu vực trung tâm, giúp phát hiện mục tiêu bay thấp, để cảnh báo và chế áp điện tử số UAV này.
Các phi công điều khiển UAV của AFU ở tiền tuyến, được “lựa chọn” làm mục tiêu ưu tiên số 1 của RFAF. Bắt đầu từ mùa xuân và mùa hè năm nay, các đơn vị Rubicon phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Không quân Vũ trụ RFAF, trinh sát phát hiện các vị trí điều khiển UAV của AFU, để không quân, pháo binh và tên lửa tiêu diệt.
Kể từ đó, các nhóm điều khiển UAV của AFU buộc phải hoạt động trong các hầm ngầm và liên tục thay đổi vị trí; Rubicon cũng săn lùng các hệ thống tác chiến điện tử và thông tin liên lạc của AFU trên khu vực chiến tuyến.
Gần đây, có báo cáo rằng kể từ đầu năm 2025, Rubicon đã tấn công khoảng 11.000 mục tiêu chiến đấu, trong đó có tới 40% là UAV đa trục hạng nặng, UAV FPV và phương tiện không người lái mặt đất của AFU.
Như đã đề cập ở trên, các đơn vị của Lữ đoàn Rubicon cũng được giao nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện không người lái mặt đất (UGV), mà AFU sử dụng như một phương án thay thế tạm thời cho xe bọc thép, để sơ tán người bị thương và tiếp vận đến khu vực nguy hiểm.
Việc RFAF kiểm soát hỏa lực hoàn toàn các phương tiện di chuyển từ trên không, buộc AFU phải cơ động bằng đi bộ từ 10-15 km để chiếm lĩnh các trận địa phòng ngự hoặc tuyến xuất phát tiến công. Đây là cơ hội để RFAF tiến công tiêu diệt quân Ukraine ngoài công sự một cách hiệu quả.
Do mối đe dọa từ UAV của Nga, AFU buộc phải phân tán các vị trí của họ cách tiền tuyến 20 km. Sự phân tán này khiến khả năng cơ động nhanh của AFU bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ hoặc phản công.
Các chỉ huy đơn vị AFU ở tiền tuyến cho biết, các cuộc tấn công bằng UAV FPV của người Nga, đã buộc họ phải phân tán lực lượng, áp dụng các kỹ thuật ngụy trang mới và liên tục di chuyển vũ khí, quân số; từ đó tạo cơ hội cho quân Nga tận dụng những khe hở, để tiến hành đột phá.
Không phải ai cũng biết điều này, nhưng vào giữa tháng 7, các cuộc không kích bằng bom FAB UMPK, kết hợp với các cuộc tấn công bằng UAV FPV, nhằm vào một trung tâm hậu cần của AFU nằm ở phía tây bắc Pokrovsk tại giao lộ của đường cao tốc T01514 và T1515, nhằm tạo điều kiện cho quân Nga xâm nhập thành công vào khu vực Dobropillya.
Các UAV trinh sát của Lữ đoàn Rubicon sau đó đã theo dõi và điều chỉnh việc phá hủy khu vực này theo thời gian thực. Nếu không có hoạt động trinh sát này, cuộc đột phá vào “mấu lồi Dobropillya” sẽ không thể thực hiện được.
Như vậy, việc đưa vào sử dụng UAV chiến thuật, điều khiển bằng cáp quang, cùng với việc mở rộng phạm vi hoạt động sau đó, đã giúp cho RFAF tiến hành các cuộc tấn công liên tục vào trận địa phòng ngự của AFU và các khu vực hậu phương gần.
Thứ hai, các lực lượng Nga đã có thể phá vỡ hậu cần và cản trở sự di chuyển của AFU bằng một vũ khí tấn công giá rẻ, như UAV Geran với đầu đạn tới hàng trăm kg, phá hủy các mục tiêu lớn hơn và đắt tiền hơn của AFU, từ đó phá vỡ liên kết với tuyến sau của AFU. (nguồn ảnh RT, Lenta.ru, Ukrinform).
Tiến Minh
