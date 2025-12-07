Hà Nội

Nga áp sát Kramatorsk 10 km, đe dọa biến thành phố thành bãi săn mùa đông

Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.

Tiến Minh
Trang Military Review cho biết, có thông tin từ chiến trường Ukraine về việc Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục giành quyền kiểm soát một khu vực quan trọng ở phía tây tỉnh Donetsk, đó là ngôi làng Mais'ke (Mayskoye); nơi chỉ cách thành phố Kramatorsk chưa đầy 10 km.
Làng Mais'ke nằm ở phía tây bắc của Chasov Yar, khu vực đã được Nga kiểm soát trước đó. Ngôi làng này cũng nằm ở đầu phía tây bắc, của “Cao nguyên Chasov Yar”. Do đó, có thể kết luận rằng Quân đội Ukraine (AFU) tại đây đã mất tất cả các điểm cao chính, trong khu vực lân cận với ngôi làng.
Trên cùng hướng tiến công, quân Nga cũng tiến vào một ngôi làng khác có tên Verolyubovka. Ngôi làng này nằm cách Mais'ke hơn 3 km. Khu vực phía đông nam và trung tâm Virolyubivka (Verolyubovka), hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Với việc kiểm soát trung tâm Verolyubovka, quân đội Nga đã thu hẹp khoảng cách đến Kramatorsk từ phía đông nam. Hiện tại, khoảng cách từ các vị trí tiền phương của quân Nga, đến vùng ngoại ô phía nam của thành phố Kramatorsk chỉ còn chưa đầy 10 km.
Với những đầu cầu vừa chiếm được như Verolyubovka hay Mayskoye, tạo điều kiện cho RFAF nhiều lựa chọn hơn để gây sát thương hỏa lực cho đối phương trong phạm vi thành phố Kramatorsk, bao gồm các lựa chọn bằng pháo binh và UAV FPV.
Kênh Deep State của Ukraine, có liên hệ chặt chẽ với Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine, cho biết ở một số khu vực trên mặt trận, quân Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố Kramatorsk 16 km; cảnh báo rằng thành phố đang đối mặt với mối đe dọa bị bao vây thực sự.
“Quân đội Nga đã tăng cường đáng kể sự hiện diện tại khu vực Malinovka, nơi khoảng cách từ Kramatorsk đến đường ranh giới chỉ còn khoảng 16 km. Trong thực tế hiện tại, khoảng cách này không đáng kể, và thành phố có thể sớm cảm nhận được toàn bộ tác động của giao tranh”; Deep State cho biết.
Cùng lúc đó, truyền thông Ukraine đang suy đoán, liệu có phải RFAF sẽ mở hướng tiến công chủ yếu trong chiến dịch mùa đông theo hướng Seversk, hay là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện vào Kramatorsk? Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, câu hỏi cụ thể về việc tổ chức phòng thủ Kramatorsk có thể sớm nảy sinh.
Điều đáng chú ý là Bộ Tổng tham mưu RFAF không hề che giấu kế hoạch kiểm soát Slovyansk-Kramatorsk, hai thành phố “song sinh” và là những thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh Donetsk. Nhưng để làm được điều này, RFAF phải quét sạch quân Ukraine khỏi một khu vực phòng thủ khá kiên cố ở Kostiantynivka.
Trong khi ở phía nam thành phố Kramatorsk, quân Nga đã tiến đến Popasne, khiến tuyến tiếp tế của cho quân Ukraine ở thành phố Konstantinovka gần như bị cắt đứt. Với việc mở rộng đầu cầu Verolyubovka, không chỉ để tiếp cận Kramatorsk, mà là thời cơ để RFAF tiến công vào làng Popasne lân cận.
Đòn thọc sâu của RFAF tại phía tây Chasov Yar, đã rút ngắn khoảng cách từ vị trí tiền phương của họ, đến tuyến tiếp tế chính cho quân Ukraine đồn trú tại Kostyantynivka xuống còn 6,5 km. Đây chính là tuyến đường cao tốc N-20 Kramatorsk-Druzhkovka-Kostyantynivka; đoạn đường giữa Druzhkovka và Konstantinovka được đánh dấu trên mảnh bản đồ.
Hiện tại RFAF không chỉ cắt đứt hầu hết các tuyến đường tiếp tế khác và kiểm soát phần đông nam của Konstantinovka, tình hình của lực lượng đồn trú Ukraine tại Kostiantynivka, đang bắt đầu giống với những gì đã xảy ra ở Pokrovsk. Trong thời gian qua, RFAF đã tích cực tạo thế bao vây với thành phố này.
Cuộc chiến giành Kostiantynivka đã diễn ra từ lâu, nhưng cho đến nay, quân Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của các đơn vị Nga trên hướng này. Điều này phần lớn là do RFAF đang bị cầm chân ở mặt trận Pokrovsk và chưa hoàn thành việc kiểm soát Myrnohrad. Rõ ràng, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, họ sẽ tập trung lực lượng cho Kostiantynivka.
Trong khi đó, tình hình nguy cấp đối với AFU gần Seversk, cũng đã tạo cơ hội cho RFAF tiếp tục tấn công về phía nam. Các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm được Vasyukovka, và đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công tiếp theo vào Kramatorsk.
Bộ Tổng tham mưu AFU đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, nếu lực lượng Nga chiếm Malinivka, nằm ở phía tây Vasyukovka, thì các đơn vị điều khiển UAV Nga sẽ bắt đầu săn lùng thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk.
"Quân đội Nga đang lên kế hoạch tiến vào Malinovka trên hướng Kramatorsk. Nếu kế hoạch này thành công, UAV của đối phương sẽ tiếp cận đủ gần để nhanh chóng phá hủy "nền văn minh" ở Kramatorsk. Thành phố không có lưới chống UAV", nhà quan sát Bunyatov của Ukraine nhận định. (nguồn ảnh Military Review, RT, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
#Kramatorsk #thành phố song sinh #UAV FPV #Kostiantynivka #xung đột Ukraine #Quân đội Nga

