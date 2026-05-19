Neymar chính thức góp mặt trong đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

Neymar, huyền thoại ghi 79 bàn cho Brazil, đã trở lại đội hình dự World Cup 2026 sau gần 3 năm chấn thương, chuẩn bị chinh phục đỉnh cao mới.

Hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước tập trung tại bảo tàng “Ngày mai” ở Rio de Janeiro để nghe HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil dự , trong đó có Neymar.

Tay săn bàn vĩ đại nhất của Selecao cũng đã góp mặt trong đội hình cuối cùng tuyển Brazil dự 2026 sau gần 3 năm (2023) vì chấn thương cũ và mới liên tục đến anh.

Neymar từng ghi 79 bàn thắng cho tuyển Brazil, rất cần cho World Cup 2026 để Samba chinh phục ngôi vô địch lần thứ 6. Ảnh: GP.

Danh sách tuyển Brazil như sau:

Thủ môn: Alisson (), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Tiền vệ: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr ().

Những cái tên không có trong danh sách do chấn thương cũng mang lại những ngạc nhiên cho người hâm mộ như Rodrygo, Elder Militao (Real Madrid), Estavao (Chelsea) vì chấn thương. Những cầu thủ được tập trung lần trước nay vắng mặt như tiền đạo Joao Pedro (Chelsea), tiền vệ Andrey Santos mang lại chút ngạc nhiên cho fan xứ Samba.

Ngay sau khi công bố danh sách dự World Cup 2026, HLV Ancelotti chia sẻ: “Tôi biết nhiều cầu thủ sẽ bất mãn và không hài lòng danh sách này nhưng với nhà cầm quân, tôi chỉ biết xin lỗi. Tôi cám ơn tất cả những cầu thủ đã từng hợp tác với chúng tôi nhưng lần này không có tên”.

Riêng về Neymar, người đóng góp 79 bàn thắng cho tuyển Brazil, chiến lược gia Ý nói với báo chí: “Neymar đã khôi phục lại phong độ. Cậu ta đã thể hiện tốt trong thời gian qua nên tôi đã quyết định gọi lên tuyển”.

Tuyển Brazil ở bảng C, trận đầu gặp Morocco (ngày 13-6 tại New Jersey), sau đó gặp Haiti và Scotland, bảng đấu với cách “khởi động” quá nhẹ nhàng cho ứng viên sáng giá nhất ngôi vô địch World Cup 2026.