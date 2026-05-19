Neymar chính thức góp mặt trong đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

Neymar, huyền thoại ghi 79 bàn cho Brazil, đã trở lại đội hình dự World Cup 2026 sau gần 3 năm chấn thương, chuẩn bị chinh phục đỉnh cao mới.

Hàng trăm phóng viên báo chí trong và ngoài nước tập trung tại bảo tàng “Ngày mai” ở Rio de Janeiro để nghe HLV Carlo Ancelotti công bố danh sách tuyển Brazil dự , trong đó có Neymar.

Tay săn bàn vĩ đại nhất của Selecao cũng đã góp mặt trong đội hình cuối cùng tuyển Brazil dự 2026 sau gần 3 năm (2023) vì chấn thương cũ và mới liên tục đến anh.

Neymar từng ghi 79 bàn thắng cho tuyển Brazil, rất cần cho World Cup 2026 để Samba chinh phục ngôi vô địch lần thứ 6. Ảnh: GP.

Danh sách tuyển Brazil như sau:

Thủ môn: Alisson (), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Tiền vệ: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr ().

Những cái tên không có trong danh sách do chấn thương cũng mang lại những ngạc nhiên cho người hâm mộ như Rodrygo, Elder Militao (Real Madrid), Estavao (Chelsea) vì chấn thương. Những cầu thủ được tập trung lần trước nay vắng mặt như tiền đạo Joao Pedro (Chelsea), tiền vệ Andrey Santos mang lại chút ngạc nhiên cho fan xứ Samba.

Ngay sau khi công bố danh sách dự World Cup 2026, HLV Ancelotti chia sẻ: “Tôi biết nhiều cầu thủ sẽ bất mãn và không hài lòng danh sách này nhưng với nhà cầm quân, tôi chỉ biết xin lỗi. Tôi cám ơn tất cả những cầu thủ đã từng hợp tác với chúng tôi nhưng lần này không có tên”.

Riêng về Neymar, người đóng góp 79 bàn thắng cho tuyển Brazil, chiến lược gia Ý nói với báo chí: “Neymar đã khôi phục lại phong độ. Cậu ta đã thể hiện tốt trong thời gian qua nên tôi đã quyết định gọi lên tuyển”.

Tuyển Brazil ở bảng C, trận đầu gặp Morocco (ngày 13-6 tại New Jersey), sau đó gặp Haiti và Scotland, bảng đấu với cách “khởi động” quá nhẹ nhàng cho ứng viên sáng giá nhất ngôi vô địch World Cup 2026.

Theo Duy Đức/ PLO
Kinh doanh - Địa ốc

World Cup 2026 liệu có “thổi bùng” ngành khách sạn Bắc Mỹ?

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho du lịch và lưu trú, nhiều khách sạn tại Mỹ, Canada vẫn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng thấp hơn dự báo.

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh, ngành khách sạn tại Bắc Mỹ lại đối mặt thực tế trái ngược kỳ vọng khi lượng đặt phòng ở nhiều thành phố đăng cai vẫn khá ảm đạm.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích bất động sản CoStar, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tại nhiều điểm tổ chức giải đấu hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, dù đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.

Thể thao

HLV Roland tiết lộ về kế hoạch World Cup ngay khi U17 Việt Nam về nước

HLV Cristiano Roland chia sẻ về hành trình lịch sử của U17 Việt Nam và kế hoạch sắp tới sau chiến thắng vang dội tại VCK U17 châu Á 2026.

Rơi nước mắt vì hạnh phúc và sự kiên cường của học trò

Dù phải dừng bước ở tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn xuất sắc hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Trong vòng vây của người hâm mộ và truyền thông ngày trở về, chiến lược gia người Brazil đã không giấu được sự tự hào.

Thể thao

FIFA đưa ra thông tin cập nhật về việc Iran tham dự World Cup 2026

Một quan chức của FIFA đã đưa ra thông tin cập nhật về việc Iran tham gia World Cup 2026.

Tổng thư ký liên đoàn thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán tích cực với Liên đoàn bóng đá Iran nhằm tìm ra giải pháp trước thềm World Cup 2026, giải đấu đang bị đặt dấu hỏi. Ông Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, và tin tưởng Iran sẽ tham dự World Cup được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Tuyển Iran sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ, nhưng việc họ tham gia giải đấu đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng Hai. Những câu hỏi khác đã được đặt ra khi chủ tịch Taj bị từ chối nhập cảnh vào Canada để tham dự Đại hội FIFA ở Vancouver hồi đầu tháng này vì mối liên hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

