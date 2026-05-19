Ông Trump nói lý do hoãn cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran

AP đưa tin, Tổng thống Trump cho biết ông tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran, vốn được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 19/5, vì "các cuộc đàm phán nghiêm túc" đang được tiến hành nhằm chấm dứt xung đột.

"Dường như có cơ hội rất tốt để họ (Iran) có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump nói tại Nhà Trắng tối 18/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nói thêm rằng, Mỹ đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô rất lớn (vào Iran) nhưng đã hoãn lại "trong một thời gian ngắn và hy vọng có thể là mãi mãi". Ông cho biết, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã đề nghị ông chờ khoảng 2 đến 3 ngày nữa vì họ cảm thấy sắp đạt được thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Trump không đưa ra chi tiết về cuộc tấn công dự kiến nhưng cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị quân đội Mỹ "chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran ngay lập tức, nếu không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được".

Trong những tuần qua, Tổng thống Trump liên tục đe dọa rằng lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng Tư có thể chấm dứt nếu Iran không đạt được thỏa thuận, song các điều kiện để đạt được thỏa thuận đó liên tục thay đổi.

Cuối tuần trước, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo tới Iran rằng: "Thời gian đang trôi nhanh, tốt hơn hết là Iran nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn lại gì".

