Ông Trump nói lý do hoãn cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran vì "cuộc đàm phán nghiêm túc" đang diễn ra.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump cho biết ông tạm hoãn cuộc tấn công quân sự vào Iran, vốn được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 19/5, vì "các cuộc đàm phán nghiêm túc" đang được tiến hành nhằm chấm dứt xung đột.

"Dường như có cơ hội rất tốt để họ (Iran) có thể tìm ra giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump nói tại Nhà Trắng tối 18/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump nói thêm rằng, Mỹ đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô rất lớn (vào Iran) nhưng đã hoãn lại "trong một thời gian ngắn và hy vọng có thể là mãi mãi". Ông cho biết, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã đề nghị ông chờ khoảng 2 đến 3 ngày nữa vì họ cảm thấy sắp đạt được thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Trump không đưa ra chi tiết về cuộc tấn công dự kiến nhưng cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã chỉ thị quân đội Mỹ "chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran ngay lập tức, nếu không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được".

Trong những tuần qua, Tổng thống Trump liên tục đe dọa rằng lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng Tư có thể chấm dứt nếu Iran không đạt được thỏa thuận, song các điều kiện để đạt được thỏa thuận đó liên tục thay đổi.

Cuối tuần trước, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo tới Iran rằng: "Thời gian đang trôi nhanh, tốt hơn hết là Iran nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn lại gì".

Hé lộ 5 yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình với Iran

Truyền thông Iran đưa tin Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin ngày 17/5, Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2.

"Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những điều mà họ không thể có được khi gây chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", hãng Mehr đưa tin.

Iran nói về trở ngại lớn nhất trong cuộc đàm phán với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, sự thiếu tin tưởng vẫn là rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 cho biết sự thiếu tin tưởng là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt là từ Trung Quốc, để giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc

Iran nêu 5 điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Nguồn tin cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Hãng Fars của Iran dẫn nguồn tin ngày 12/5 cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Theo nguồn tin, Tehran coi các điều kiện này là "những đảm bảo tối thiểu" cần thiết để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán mới nào với Washington.

