CLB Thép Xanh Nam Định còn hy vọng tránh mùa giải trắng

Sau khi hụt hơi ở nhiều đấu trường, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu cuối cùng để Thép Xanh Nam Định cứu vãn mùa giải.

Thiên Anh

Mùa giải 2025/26 từng được kỳ vọng sẽ là bước tiến lớn của Thép Xanh Nam Định khi đội bóng thành Nam sở hữu lực lượng chất lượng cùng tham vọng chinh phục nhiều đấu trường. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như kỳ vọng.

Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt từng trải qua giai đoạn thi đấu ấn tượng ở V.League cũng như các sân chơi khu vực. Dẫu vậy, việc phải căng sức trên nhiều mặt trận khiến Nam Định dần hụt hơi ở thời điểm quyết định.

Tránh mùa giải trắng tay, CLB Thép Xanh Nam Định cần thi đấu thật tốt tại Cúp Quốc gia.

Tại đấu trường quốc nội, cuộc đua vô địch V.League ngày càng khốc liệt khi nhiều đối thủ cạnh tranh duy trì được sự ổn định hơn. Ở sân chơi quốc tế, đại diện thành Nam cũng không thể tiến sâu như kỳ vọng dù từng tạo dấu ấn đáng chú ý trước các CLB khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu khả dĩ nhất để Nam Định khép lại mùa bóng bằng một danh hiệu. Đây không chỉ là cơ hội cứu vãn một mùa giải nhiều biến động mà còn giúp đội bóng khẳng định tham vọng duy trì vị thế trong nhóm “ông lớn” bóng đá Việt Nam.

Điểm tựa lớn nhất của Nam Định vẫn là dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng chiều sâu đội hình đáng nể. Những ngôi sao tấn công có khả năng tạo khác biệt, trong khi tuyến giữa vẫn duy trì được chất lượng chuyên môn cao. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu máu lửa trên sân Thiên Trường luôn là vũ khí quan trọng giúp đội bóng này tạo ra sức ép lớn trước mọi đối thủ.

Nguyễn Phong Hồng Duy nhận chiếc áo kỉ niệm cho trận đấu thứ 100 cho CLB Thép Xanh Nam Định.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất với HLV Vũ Hồng Việt là sự ổn định. Nam Định nhiều thời điểm chơi bùng nổ nhưng cũng có không ít trận đánh rơi lợi thế vì hàng thủ thiếu tập trung hoặc khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt. Khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp của Cúp Quốc gia, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Áp lực dành cho đội bóng thành Nam lúc này cũng không nhỏ. Sau những khoản đầu tư mạnh tay và sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, một mùa giải trắng tay rõ ràng khó có thể được xem là thành công. Chính vì vậy, Cúp Quốc gia gần như là “phao cứu sinh” cuối cùng để Nam Định tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.

Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì được bản lĩnh ở những trận cầu quyết định, Thép Xanh Nam Định hoàn toàn có thể khép lại mùa giải bằng một chiếc cúp danh giá. Nhưng ngược lại, nếu tiếp tục phung phí cơ hội như giai đoạn vừa qua, đội bóng thành Nam có nguy cơ đối diện mùa giải đầy dang dở.

#Thép Xanh Nam Định #Cúp Quốc gia #V.League #bóng đá Việt Nam #HLV Vũ Hồng Việt

Xuân Son trở lại Việt Nam, báo tin cực vui với HLV Kim Sang Sik

Nguyễn Xuân Son trở lại Việt Nam sau khoảng 1 tháng tập hồi phục ở Brazil, quyết tâm sớm tái xuất sân cỏ trong màu áo Thép Xanh Nam Định và tuyển Việt Nam.

Chiều 2/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trên sân tập của CLB Thép Xanh Nam Định. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1997 có khoảng 1 tháng tập hồi phục ở quê nhà Brazil, ngoài ra còn có ít ngày tập cùng các chuyên gia thể lực tại CLB danh tiếng của Saudi Arabia, Al Hilal.

Trong những hình ảnh mới nhất, Xuân Son có thể di chuyển nhanh qua mắc-cơ, kết hợp với những động tác tâng, chuyền bóng. Tiền đạo Thép Xanh Nam Định thể hiện sự tập trung và rất quyết tâm rất cao.

