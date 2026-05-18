Lê Quang Liêm giành suất dự giải thể thao điện tử lớn nhất thế giới

Kỳ thủ Lê Quang Liêm xuất sắc lọt vào vòng chung kết EWC 2026 sau thành tích ấn tượng tại DreamHack Atlanta 2026, mở ra bước ngoặt mới cho cờ vua Việt Nam.

Lê Quang Liêm sẽ tới Saudi Arabia tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 vào tháng 8. Ảnh: FIDE

Ngày 18/5 (theo giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm bước vào các trận đấu còn lại từ vòng tứ kết của giải. Tại đây, kỳ thủ số một Việt Nam vượt qua đại kiện tướng Oleksandr Bortnyk (Ukraine) với tỷ số 1-0 để giành quyền vào bán kết.

Ở vòng bán kết, Quang Liêm để thua đại kiện tướng người Serbia Alexey Sarana với tỷ số 0-1 và phải xuống nhánh thua. Dù vậy, anh nhanh chóng trở lại với chiến thắng 2-0 trước đại kiện tướng Andrey Esipenko. Trong lần tái đấu Alexey Sarana, đại diện Việt Nam tiếp tục thi đấu nỗ lực nhưng nhận thất bại 0,5-1,5.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup 2026. Ảnh: FBNV

Chung cuộc, Lê Quang Liêm xếp hạng ba tại DreamHack Atlanta 2026, giải đấu quy tụ 32 kỳ thủ hàng đầu tranh tài. Thành tích này giúp anh nằm trong nhóm 4 kỳ thủ xuất sắc nhất giành vé chính thức tham dự EWC 2026.

Theo kế hoạch, Esports World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/7 đến 23/8 với 24 môn thể thao điện tử. Trong đó, cờ vua là một trong những nội dung thi đấu chính thức trên nền tảng máy tính.

Đây cũng là lần đầu tiên đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup bằng suất chính thức, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.