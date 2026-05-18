Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

Lê Quang Liêm giành suất dự giải thể thao điện tử lớn nhất thế giới

Kỳ thủ Lê Quang Liêm xuất sắc lọt vào vòng chung kết EWC 2026 sau thành tích ấn tượng tại DreamHack Atlanta 2026, mở ra bước ngoặt mới cho cờ vua Việt Nam.

Lê Quang Liêm sẽ tới Saudi Arabia tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 vào tháng 8. Ảnh: FIDE
Lê Quang Liêm sẽ tới Saudi Arabia tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới 2026 vào tháng 8. Ảnh: FIDE

Ngày 18/5 (theo giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm bước vào các trận đấu còn lại từ vòng tứ kết của giải. Tại đây, kỳ thủ số một Việt Nam vượt qua đại kiện tướng Oleksandr Bortnyk (Ukraine) với tỷ số 1-0 để giành quyền vào bán kết.

Ở vòng bán kết, Quang Liêm để thua đại kiện tướng người Serbia Alexey Sarana với tỷ số 0-1 và phải xuống nhánh thua. Dù vậy, anh nhanh chóng trở lại với chiến thắng 2-0 trước đại kiện tướng Andrey Esipenko. Trong lần tái đấu Alexey Sarana, đại diện Việt Nam tiếp tục thi đấu nỗ lực nhưng nhận thất bại 0,5-1,5.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup 2026. Ảnh: FBNV
Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup 2026. Ảnh: FBNV

Chung cuộc, Lê Quang Liêm xếp hạng ba tại DreamHack Atlanta 2026, giải đấu quy tụ 32 kỳ thủ hàng đầu tranh tài. Thành tích này giúp anh nằm trong nhóm 4 kỳ thủ xuất sắc nhất giành vé chính thức tham dự EWC 2026.

Theo kế hoạch, Esports World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/7 đến 23/8 với 24 môn thể thao điện tử. Trong đó, cờ vua là một trong những nội dung thi đấu chính thức trên nền tảng máy tính.

Đây cũng là lần đầu tiên đại kiện tướng Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup bằng suất chính thức, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo Ngân Hà/ Hà Nội Mới
Link bài gốc Copy link
https://hanoimoi.vn/le-quang-liem-gianh-suat-du-giai-the-thao-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-750500.html
#Lê Quang Liêm #EWC 2026 #DreamHack Atlanta #cờ vua #thể thao điện tử

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

SVĐ Hard Rock sẵn sàng cho World Cup 2026, biểu tượng thể thao và giải trí

Sân Hard Rock (Miami Stadium tại World Cup 2026) gây ấn tượng mạnh nhờ những tiện ích độc lạ, xứng đáng là một trong những điểm đăng cai hàng đầu nước Mỹ.

hard-rock-stadium-54-990x660jpg.jpg
Nằm tại thành phố Miami Gardens thuộc tiểu bang Florida, Mỹ, sân vận động Hard Rock là một công trình thể thao quy mô với sức chứa hơn 65.000 chỗ ngồi. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, sân sẽ được đổi tên thành "Miami Stadium" và hứa hẹn trở thành một trong những điểm đăng cai ấn tượng của nước Mỹ nhờ sở hữu những đặc điểm cũng như tiện ích vô cùng độc đáo. (Ảnh: Photo courtesy of Miami Dolphins)
hard-rock-stadium-hero.jpg
Công trình thể thao đồ sộ được khánh thành năm 1987, ban đầu chỉ chuyên phục vụ bóng bầu dục, sân vận động Hard Rock chính là đại bản doanh của Hurricanes - đội bóng thuộc Đại học Miami với 5 lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, công trình này đã vươn mình thành biểu tượng văn hóa - thể thao hàng đầu của Miami, bang Florida và toàn vùng Đông Nam nước Mỹ. Không chỉ là thánh đường thể thao, nơi đây còn là điểm hẹn của hàng loạt sự kiện giải trí tầm cỡ, thu hút hàng chục ngàn khán giả. (Ảnh: Solé Miami)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới