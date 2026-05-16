Sôi động giải Pickleball Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi, giải còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Trong ngày 16/5, tại sân Pickleball Bồ Đề - Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức “Giải Pickleball Thanh niên Đại đoàn kết” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối giữa tuổi trẻ các cơ quan Trung ương trong không khí sôi nổi, đoàn kết và đầy nhiệt huyết.

Ngay từ sáng sớm, khu vực sân thi đấu đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của các vận động viên, cổ động viên cùng cán bộ đoàn đến từ nhiều đơn vị. Trong nhiều màu cờ sắc áo rực rỡ, các đội thi đấu bước vào giải với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần vui vẻ, thân thiện.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương cùng nhiều cơ quan, đơn vị thành viên. Nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nam nữ dưới 40 tuổi, diễn ra theo thể thức vòng bảng, đấu vòng tròn và loại trực tiếp nhằm tìm ra những đội xuất sắc nhất.

Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ tính linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi và có khả năng kết nối cộng đồng cao. Việc tổ chức giải không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ trẻ.

Tham gia giải đấu năm nay, tuổi trẻ các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi thông qua từng trận đấu. Những pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Đáng chú ý, đoàn vận động viên đến từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Báo Tri thức & Cuộc sống tham gia giải với hai đôi nam thi đấu đầy khí thế, nhận được nhiều sự quan tâm bởi tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trẻ trung và sự phối hợp ăn ý trên sân.

Các trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt với nhiều màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Tuy nhiên, trên hết vẫn là tinh thần giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị. Sau mỗi trận đấu, các vận động viên đều dành cho nhau những cái bắt tay, những lời động viên và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu trong không khí cởi mở, thân tình.

Không chỉ tạo sân chơi cho đoàn viên, thanh niên, giải Pickleball Thanh niên Đại đoàn kết còn góp phần xây dựng môi trường công tác năng động, hiện đại trong các cơ quan Trung ương. Thông qua hoạt động thể thao, cán bộ trẻ có thêm cơ hội nâng cao sức khỏe, giảm áp lực công việc, đồng thời tăng cường tinh thần phối hợp, đoàn kết giữa các đơn vị.

Nhiều vận động viên cho biết, giải đấu là dịp để họ được gặp gỡ, kết nối với đồng nghiệp ở các cơ quan khác, từ đó mở rộng giao lưu và lan tỏa tinh thần thanh niên tích cực. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong đoàn viên, thanh niên thời kỳ mới.

Lễ trao giải Pickleball Thanh niên Đại đoàn kết” năm 2026.

Với tinh thần “Thi đấu hết mình – Gắn kết bền chặt”, “Giải Pickleball Thanh niên Đại đoàn kết” năm 2026 không chỉ để lại nhiều dấu ấn đẹp về chuyên môn mà còn góp phần khẳng định vai trò xung kích, năng động của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong việc xây dựng đời sống văn hóa, thể thao lành mạnh, đoàn kết và phát triển.