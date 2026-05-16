Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

HLV Cristiano Roland nói gì trước trận tứ kết gặp U17 Australia?

Cristiano Roland tự tin đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thể hiện tốt, giữ vững tinh thần và chiến thắng trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Chia sẻ trong buổi tập tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil cho biết, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội, song điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải duy trì được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

“Sau khi giành vé vào tứ kết và , các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong suốt giải đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em cần duy trì”, ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

tai-xuong-9956.png
Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland của đội tuyển U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở vòng tứ kết, sẽ tái ngộ U17 Australia - đối thủ từng để thua thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland với tỷ số 1-2 tại bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Brazil cho rằng đội bóng trẻ xứ chuột túi hiện tại đã có nhiều thay đổi và sẽ là thử thách rất lớn đối với U17 Việt Nam.

“Chúng ta từng gặp họ trước đây nhưng hiện tại họ đã thay đổi khá nhiều và là một đội bóng rất mạnh. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn, đòi hỏi toàn đội phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Ban huấn luyện đã phân tích và trao đổi kỹ với các cầu thủ để toàn đội hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu tới”, ông cho biết.

Các cầu thủ trẻ đang có tinh thần rất phấn chấn. (Ảnh: VFF)
Các cầu thủ trẻ đang có tinh thần rất phấn chấn. (Ảnh: VFF)

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup, việc các cầu thủ trẻ có tâm lý hưng phấn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, huấn luyện viên cho biết, ban huấn luyện luôn nhắc nhở các học trò nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng tới chặng đường tiếp theo tại giải.

“Đây là lần đầu tiên nhiều cầu thủ giành vé dự World Cup nên mọi trải nghiệm tại giải đấu này đều rất quý giá. Những trận đấu vừa qua mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng cho toàn đội”, chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

Ông Cristiano Roland cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết và tính tổ chức là những yếu tố được xem là nền tảng giúp U17 Việt Nam tạo nên hành trình ấn tượng tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

“Các đối thủ ở giải đều rất mạnh. Nếu không duy trì được sự tập trung, tổ chức tốt và tinh thần đoàn kết như một khối thống nhất thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ hiểu rõ điều đó sau những gì đã trải qua ở vòng bảng”, ông nói.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam là tiếp tục trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu và không dừng lại ở tấm vé World Cup.

“Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tích cực hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành động lực để tiếp tục cống hiến hết khả năng trên sân”, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trong buổi tập chiều 15/5, U17 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với U17 Australia. Do vừa trải qua mật độ thi đấu dày đặc ở vòng bảng, ban huấn luyện ưu tiên các bài tập giúp cầu thủ hồi phục thể lực, cân bằng trạng thái và duy trì tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Không khí trên sân tập diễn ra tích cực, các cầu thủ thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao trước thử thách ở vòng đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 17/5 theo giờ Việt Nam). Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành quyền vào bán kết.

Theo Quang Minh/ Báo Nhân Dân
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/huan-luyen-vien-cristiano-roland-noi-gi-truoc-tran-tu-ket-gap-u17-australia-post962631.html
#HLV Cristiano Roland #U17 Việt Nam #U17 Australia #Vòng chung kết U17 châu Á #U17

Bài liên quan

Thể thao

U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026, với mục tiêu giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo thêm cột mốc lịch sử khi chạm trán U17 Australia tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần rất tự tin. Đội bóng trẻ Việt Nam vừa tạo tiếng vang lớn khi đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự FIFA U17 World Cup.

tai-xuong-1.png
Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cho thấy lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ không hề lép vế trước các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Trước cuộc tái đấu với U17 Australia, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tối đa dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam muốn tiếp tục cạnh tranh và tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Điểm tựa lớn cho U17 Việt Nam là thành tích đối đầu khá tích cực trước đối thủ xứ chuột túi trong thời gian gần đây. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Roland đã thắng 1 và hòa 1 trước U17 Australia trong hai lần gặp gần nhất. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Dù vậy, U17 Australia vẫn được đánh giá là thử thách rất lớn. Đại diện bóng đá trẻ Australia sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này cũng đã sớm giành vé dự U17 World Cup sau vòng bảng U17 châu Á 2026.

tai-xuong.png
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu tới có thể diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu khá rõ về nhau. Một số mô hình dự đoán thậm chí đánh giá khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam là khá cân bằng trước U17 Australia.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

Xem chi tiết

Thể thao

Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

tai-xuong-7868.png
Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.
Xem chi tiết

Thể thao

U17 Australia đáng gờm ra sao trước màn tái đấu U17 Việt Nam?

Từng bị U17 Việt Nam lội ngược dòng ở giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, U17 Australia trở lại với diện mạo đáng gờm hơn tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Sau khi tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách mới tại vòng tứ kết U17 châu Á khi đối đầu U17 Australia. Theo kết quả phân nhánh, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán đại diện xứ chuột túi ở trận đấu diễn ra ngày 17/5.

tai-xuong-6.png
U17 Việt Nam từng thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới