HLV Cristiano Roland nói gì trước trận tứ kết gặp U17 Australia?

Chia sẻ trong buổi tập tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil cho biết, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội, song điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải duy trì được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

“Sau khi giành vé vào tứ kết và , các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong suốt giải đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em cần duy trì”, ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland của đội tuyển U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở vòng tứ kết, sẽ tái ngộ U17 Australia - đối thủ từng để thua thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland với tỷ số 1-2 tại bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Brazil cho rằng đội bóng trẻ xứ chuột túi hiện tại đã có nhiều thay đổi và sẽ là thử thách rất lớn đối với U17 Việt Nam.

“Chúng ta từng gặp họ trước đây nhưng hiện tại họ đã thay đổi khá nhiều và là một đội bóng rất mạnh. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn, đòi hỏi toàn đội phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Ban huấn luyện đã phân tích và trao đổi kỹ với các cầu thủ để toàn đội hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu tới”, ông cho biết.

Các cầu thủ trẻ đang có tinh thần rất phấn chấn. (Ảnh: VFF)

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup, việc các cầu thủ trẻ có tâm lý hưng phấn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, huấn luyện viên cho biết, ban huấn luyện luôn nhắc nhở các học trò nhanh chóng lấy lại sự tập trung để hướng tới chặng đường tiếp theo tại giải.

“Đây là lần đầu tiên nhiều cầu thủ giành vé dự World Cup nên mọi trải nghiệm tại giải đấu này đều rất quý giá. Những trận đấu vừa qua mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng cho toàn đội”, chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

Ông Cristiano Roland cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết và tính tổ chức là những yếu tố được xem là nền tảng giúp U17 Việt Nam tạo nên hành trình ấn tượng tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

“Các đối thủ ở giải đều rất mạnh. Nếu không duy trì được sự tập trung, tổ chức tốt và tinh thần đoàn kết như một khối thống nhất thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ hiểu rõ điều đó sau những gì đã trải qua ở vòng bảng”, ông nói.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam là tiếp tục trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu và không dừng lại ở tấm vé World Cup.

“Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tích cực hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành động lực để tiếp tục cống hiến hết khả năng trên sân”, huấn luyện viên Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trong buổi tập chiều 15/5, U17 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với U17 Australia. Do vừa trải qua mật độ thi đấu dày đặc ở vòng bảng, ban huấn luyện ưu tiên các bài tập giúp cầu thủ hồi phục thể lực, cân bằng trạng thái và duy trì tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Không khí trên sân tập diễn ra tích cực, các cầu thủ thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao trước thử thách ở vòng đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 16/5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 17/5 theo giờ Việt Nam). Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành quyền vào bán kết.