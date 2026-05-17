CĐV châu Á nói gì sau thất bại của U17 Việt Nam trước Australia?

U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Australia ở trận tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua với tỷ số 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội châu Á xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn vẫn dành sự ghi nhận cho hành trình của U17 Việt Nam. Không ít CĐV cho rằng Australia cho thấy đẳng cấp khác biệt và xứng đáng giành vé vào bán kết.

Một tài khoản đến từ Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Australia đơn giản là quá mạnh ở thể lực và tốc độ”. Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia và Thái Lan đánh giá đại diện Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng trẻ tiến bộ nhất Đông Nam Á hiện nay.

Bên cạnh những lời động viên, cũng có không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp hạn chế khi đối đầu các đội bóng sở hữu nền tảng thể chất vượt trội. Một số CĐV Trung Quốc nhận xét đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể duy trì chuỗi trận bất bại khi bước vào vòng knock-out có tính cạnh tranh cao hơn.

Truyền thông khu vực cũng dành nhiều sự chú ý cho thất bại này. Báo chí Đông Nam Á nhìn nhận U17 Việt Nam đã có hành trình đáng khích lệ khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhiều bài viết cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng nhờ lối chơi tổ chức và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Trước trận đấu, chính người hâm mộ Australia cũng từng bày tỏ sự dè chừng với U17 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng. Điều đó cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đã tạo được sự tôn trọng nhất định ở sân chơi châu lục.

Dù dừng bước tại tứ kết, U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.