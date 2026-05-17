CĐV châu Á nói gì sau thất bại của U17 Việt Nam trước Australia?

Dù thua 0-3 trước Australia mạnh hơn về thể hình và tốc độ, đội tuyển U17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen về tinh thần thi đấu và tiến bộ.

Thiên Anh

U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Australia ở trận tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 17/5. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua với tỷ số 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội châu Á xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn vẫn dành sự ghi nhận cho hành trình của U17 Việt Nam. Không ít CĐV cho rằng Australia cho thấy đẳng cấp khác biệt và xứng đáng giành vé vào bán kết.

Một tài khoản đến từ Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Australia đơn giản là quá mạnh ở thể lực và tốc độ”. Trong khi đó, nhiều CĐV Malaysia và Thái Lan đánh giá đại diện Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng trẻ tiến bộ nhất Đông Nam Á hiện nay.

Bên cạnh những lời động viên, cũng có không ít ý kiến cho rằng U17 Việt Nam gặp hạn chế khi đối đầu các đội bóng sở hữu nền tảng thể chất vượt trội. Một số CĐV Trung Quốc nhận xét đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể duy trì chuỗi trận bất bại khi bước vào vòng knock-out có tính cạnh tranh cao hơn.

Truyền thông khu vực cũng dành nhiều sự chú ý cho thất bại này. Báo chí Đông Nam Á nhìn nhận U17 Việt Nam đã có hành trình đáng khích lệ khi lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục. Nhiều bài viết cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng nhờ lối chơi tổ chức và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Trước trận đấu, chính người hâm mộ Australia cũng từng bày tỏ sự dè chừng với U17 Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng từ vòng bảng. Điều đó cho thấy đội bóng trẻ Việt Nam đã tạo được sự tôn trọng nhất định ở sân chơi châu lục.

Dù dừng bước tại tứ kết, U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực với lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử với vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và màn trình diễn ấn tượng.

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Chủ tịch VFF gặp gỡ, nhắc nhở U17 Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận tứ kết

Trước khi di chuyển dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26, chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã động viên ĐT U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.

Trưa 14/5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/26 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Người đứng đầu LĐBĐVN một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới.

Chủ tịch VFF- ông Trần Quốc Tuấn (áo đen) đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah.
U17 Australia đáng gờm ra sao trước màn tái đấu U17 Việt Nam?

Từng bị U17 Việt Nam lội ngược dòng ở giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, U17 Australia trở lại với diện mạo đáng gờm hơn tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Sau khi tạo nên cột mốc lịch sử với tấm vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách mới tại vòng tứ kết U17 châu Á khi đối đầu U17 Australia. Theo kết quả phân nhánh, thầy trò HLV Cristiano Roland chạm trán đại diện xứ chuột túi ở trận đấu diễn ra ngày 17/5.

U17 Việt Nam từng thắng Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 22/4/2026.
