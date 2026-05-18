FIFA đưa ra thông tin cập nhật về việc Iran tham dự World Cup 2026

Một quan chức của FIFA đã đưa ra thông tin cập nhật về việc Iran tham gia World Cup 2026.

Tổng thư ký liên đoàn thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán tích cực với Liên đoàn bóng đá Iran nhằm tìm ra giải pháp trước thềm World Cup 2026, giải đấu đang bị đặt dấu hỏi. Ông Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, và tin tưởng Iran sẽ tham dự World Cup được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Tuyển Iran sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ, nhưng việc họ tham gia giải đấu đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng Hai. Những câu hỏi khác đã được đặt ra khi chủ tịch Taj bị từ chối nhập cảnh vào Canada để tham dự Đại hội FIFA ở Vancouver hồi đầu tháng này vì mối liên hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

yêu cầu được thi đấu các trận vòng bảng World Cup bên ngoài nước Mỹ. Iran đề xuất được thi đấu ở Mexico, quốc gia đồng chủ nhà, nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bác bỏ, ông khẳng định kế hoạch ban đầu sẽ được thực hiện.

Bất chấp những vấn đề , Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom tin rằng Iran sẽ tham dự World Cup 2026. Ông Mattias Grafstrom nói: "Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời và mang tính xây dựng với Liên đoàn bóng đá Iran. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ và rất mong được chào đón họ tại FIFA World Cup".

Tuyển Iran nhiều khả năng vẫn thi đấu tại World Cup 2026 vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Ông Grafstrom không cung cấp chi tiết về tình hình thị thực cho các cầu thủ Iran, nhưng khẳng định đã có cuộc đối thoại tích cực. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj thừa nhận các vấn đề và mối lo ngại đã được lắng nghe và các giải pháp đã được đưa ra.

Ông Mehdi Taj nói, "Tôi rất vui vì họ đã lắng nghe những điểm mà Iran nêu ra, cả 10 điểm, và họ đã đưa ra giải pháp cho từng điểm. Tôi hy vọng, với sự phù hộ của Chúa, đội tuyển quốc gia của chúng ta có thể tham dự World Cup mà không gặp bất kỳ vấn đề gì và đạt được những kết quả rất tốt ở đó.

Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề liên quan, nhưng tôi nghĩ đây không phải là nơi để bàn luận chi tiết. Nhìn chung, đây là một cuộc họp rất tích cực và chúng tôi mong muốn tiếp tục đối thoại".

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "được chào đón đến World Cup, nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, xét về tính mạng và sự an toàn của chính họ". Sau đó, ông Trump vẫn mở cửa cho Iran tham dự World Cup tại Mỹ.

Đội tuyển Iran sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 gặp New Zealand vào ngày 15/6 (giờ quốc tế ), sau đó là với Bỉ vào ngày 21/6 - cả hai trận đều diễn ra tại Los Angeles - và cuối cùng với Ai Cập tại Seattle vào ngày 26/6. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Tucson, Arizona. Có khả năng Iran sẽ đối đầu với Mỹ ở vòng 32 đội tại Dallas nếu cả hai đội đều đứng thứ hai trong bảng đấu của mình.

Theo Phạm Quang/ PLO
World Cup 2026 chờ màn “phá kén” của thế hệ siêu sao mới

World Cup 2026 còn được kỳ vọng chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt tài năng trẻ đang làm rung chuyển bóng đá châu Âu như Lennart Karl, Max Dowman...

Bên cạnh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những ứng viên vô địch, FIFA World Cup 2026 được xem là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ mới khẳng định tên tuổi trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhiều gương mặt đang nổi lên mạnh mẽ tại châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá trong mùa hè tới.

Một trong những cái tên nhận nhiều sự chú ý là Dean Huijsen. Trung vệ 20 tuổi đang nổi lên như tương lai hàng thủ của tuyển Tây Ban Nha nhờ khả năng kiểm soát bóng, phát động tấn công và tư duy chơi bóng hiện đại. Cầu thủ trẻ này được đánh giá có thể cạnh tranh suất đá chính cùng những ngôi sao giàu kinh nghiệm tại giải đấu sắp tới.

SVĐ Lincoln Financial Field: "Chảo lửa" bờ Đông nước Mỹ tại World Cup 2026

SVĐ Lincoln Financial Field với sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi đã sẵn sàng biến thành sân khấu bùng nổ, đăng cai 6 trận đấu đỉnh cao tại World Cup 2026.

Khánh thành từ năm 2003, Lincoln Financial Field - hay còn được người hâm mộ gọi với cái tên thân thuộc "The Linc" - đã khẳng định vị thế của một biểu tượng thể thao hàng đầu tại bờ Đông nước Mỹ. Bên cạnh tư cách là sân nhà của câu lạc bộ bóng bầu dục Philadelphia Eagles (NFL), "The Linc" hiện đã nâng tầm trở thành điểm đến mang tính quốc tế, sẵn sàng chào đón những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là FIFA Club World Cup và World Cup 2026. (Ảnh: Sportsmatik)
SVĐ Hard Rock sẵn sàng cho World Cup 2026, biểu tượng thể thao và giải trí

Sân Hard Rock (Miami Stadium tại World Cup 2026) gây ấn tượng mạnh nhờ những tiện ích độc lạ, xứng đáng là một trong những điểm đăng cai hàng đầu nước Mỹ.

Nằm tại thành phố Miami Gardens thuộc tiểu bang Florida, Mỹ, sân vận động Hard Rock là một công trình thể thao quy mô với sức chứa hơn 65.000 chỗ ngồi. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, sân sẽ được đổi tên thành "Miami Stadium" và hứa hẹn trở thành một trong những điểm đăng cai ấn tượng của nước Mỹ nhờ sở hữu những đặc điểm cũng như tiện ích vô cùng độc đáo. (Ảnh: Photo courtesy of Miami Dolphins)
Công trình thể thao đồ sộ được khánh thành năm 1987, ban đầu chỉ chuyên phục vụ bóng bầu dục, sân vận động Hard Rock chính là đại bản doanh của Hurricanes - đội bóng thuộc Đại học Miami với 5 lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ qua, công trình này đã vươn mình thành biểu tượng văn hóa - thể thao hàng đầu của Miami, bang Florida và toàn vùng Đông Nam nước Mỹ. Không chỉ là thánh đường thể thao, nơi đây còn là điểm hẹn của hàng loạt sự kiện giải trí tầm cỡ, thu hút hàng chục ngàn khán giả. (Ảnh: Solé Miami)
