FIFA đưa ra thông tin cập nhật về việc Iran tham dự World Cup 2026

Tổng thư ký liên đoàn thế giới (FIFA) Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán tích cực với Liên đoàn bóng đá Iran nhằm tìm ra giải pháp trước thềm World Cup 2026, giải đấu đang bị đặt dấu hỏi. Ông Mattias Grafstrom đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, và tin tưởng Iran sẽ tham dự World Cup được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Tuyển Iran sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ, nhưng việc họ tham gia giải đấu đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng Hai. Những câu hỏi khác đã được đặt ra khi chủ tịch Taj bị từ chối nhập cảnh vào Canada để tham dự Đại hội FIFA ở Vancouver hồi đầu tháng này vì mối liên hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

yêu cầu được thi đấu các trận vòng bảng World Cup bên ngoài nước Mỹ. Iran đề xuất được thi đấu ở Mexico, quốc gia đồng chủ nhà, nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bác bỏ, ông khẳng định kế hoạch ban đầu sẽ được thực hiện.

Bất chấp những vấn đề , Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom tin rằng Iran sẽ tham dự World Cup 2026. Ông Mattias Grafstrom nói: "Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời và mang tính xây dựng với Liên đoàn bóng đá Iran. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ và rất mong được chào đón họ tại FIFA World Cup".

Tuyển Iran nhiều khả năng vẫn thi đấu tại World Cup 2026 vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Ông Grafstrom không cung cấp chi tiết về tình hình thị thực cho các cầu thủ Iran, nhưng khẳng định đã có cuộc đối thoại tích cực. Chủ tịch liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj thừa nhận các vấn đề và mối lo ngại đã được lắng nghe và các giải pháp đã được đưa ra.

Ông Mehdi Taj nói, "Tôi rất vui vì họ đã lắng nghe những điểm mà Iran nêu ra, cả 10 điểm, và họ đã đưa ra giải pháp cho từng điểm. Tôi hy vọng, với sự phù hộ của Chúa, đội tuyển quốc gia của chúng ta có thể tham dự World Cup mà không gặp bất kỳ vấn đề gì và đạt được những kết quả rất tốt ở đó.

Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề liên quan, nhưng tôi nghĩ đây không phải là nơi để bàn luận chi tiết. Nhìn chung, đây là một cuộc họp rất tích cực và chúng tôi mong muốn tiếp tục đối thoại".

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "được chào đón đến World Cup, nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, xét về tính mạng và sự an toàn của chính họ". Sau đó, ông Trump vẫn mở cửa cho Iran tham dự World Cup tại Mỹ.

Đội tuyển Iran sẽ thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2026 gặp New Zealand vào ngày 15/6 (giờ quốc tế ), sau đó là với Bỉ vào ngày 21/6 - cả hai trận đều diễn ra tại Los Angeles - và cuối cùng với Ai Cập tại Seattle vào ngày 26/6. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Tucson, Arizona. Có khả năng Iran sẽ đối đầu với Mỹ ở vòng 32 đội tại Dallas nếu cả hai đội đều đứng thứ hai trong bảng đấu của mình.