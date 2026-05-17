Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thể thao

HLV Roland nói lời 'gan ruột' sau trận thua U17 Úc

Ngay sau trận đấu tại tứ kết U17 châu Á, HLV trưởng Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy xúc động trong phòng thay đồ nhằm vực dậy tinh thần các học trò.

Biến nỗi buồn thành niềm tự hào lịch sử

Thất bại 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực là U17 Australia tại vòng tứ kết mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng không thể làm lu mờ chiến tích vô tiền khoáng hậu của U17 Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thua U17 Úc.

Trong bầu không khí đầy cảm xúc của phòng thay đồ sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil không hề trách móc các học trò. Ngược lại, ông bày tỏ sự tôn trọng lớn lao trước tinh thần vượt khó của toàn đội: "Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn".

Kỳ tích phi thường trong vòng 1 tháng

Nhìn lại hành trình thần kỳ vừa qua, HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh vào sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, U17 Việt Nam đã liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu cực kỳ áp lực: Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục; tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 sau khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đáng chú ý, chiến tích này được thiết lập trong bối cảnh toàn đội có quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn ngủi. Thuyền trưởng U17 Việt Nam xúc động chia sẻ: "Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em.

Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em".

Cầu thủ U17 Việt Nam buồn bã khi từng bước ở tứ kết U17 châu Á.

"Bắt bệnh" thể lực, sẵn sàng bước ra biển lớn

Bên cạnh những lời ca ngợi, vị chiến lược gia người Brazil cũng nhanh chóng hướng các học trò trở lại mặt đất để chuẩn bị cho sân chơi World Cup, nơi những thử thách sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông Roland thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt là nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận cầu đỉnh cao.

"Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Kết thúc bài phát biểu "truyền lửa", HLV Roland khẳng định U17 Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải châu Á vì đã chứng minh được vị thế và bản sắc của mình trước các đối thủ lớn: "Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm.

Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi".

Theo Anh Khoa/ Người Đưa Tin
Link bài gốc Copy link
https://www.nguoiduatin.vn/hlv-roland-noi-loi-gan-ruot-sau-tran-thua-u17-uc-ca-viet-nam-tu-hao-ve-cac-em-204261705062411743.htm
#U17 Việt Nam #HLV Roland #FIFA U17 World Cup #bóng đá trẻ #kỳ tích

Bài liên quan

Thể thao

U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải châu Á sau trận thua Australia

Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã tạo dấu ấn lịch sử với vé dự FIFA U17 World Cup 2026 và màn trình diễn ấn tượng.

0h ngày 17/5, đông đảo người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về sân Prince Abdullah Al Faisal (Saudi Arabia), nơi U17 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính bản lề trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Từ vị thế không được đánh giá quá cao trước giải, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã tạo nên bất ngờ lớn khi đứng đầu bảng C – bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đặc biệt, chiến thắng 3-2 trước UAE ở lượt cuối không chỉ giúp đội tuyển giành vé vào tứ kết mà còn mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Trước một đối thủ vượt trội, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ. Ảnh: VFF.
Xem chi tiết

Thể thao

HLV Cristiano Roland nói gì trước trận tứ kết gặp U17 Australia?

Cristiano Roland tự tin đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thể hiện tốt, giữ vững tinh thần và chiến thắng trước U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Chia sẻ trong buổi tập tại Jeddah, chiến lược gia người Brazil cho biết, tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 đã mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội, song điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải duy trì được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức trong lối chơi.

“Sau khi giành vé vào tứ kết và , các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Điều đó rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi luôn muốn các em giữ được tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong suốt giải đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em cần duy trì”, ông Cristiano Roland nhấn mạnh.

Xem chi tiết

Thể thao

U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Úc để vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi chạm trán U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026, với mục tiêu giành vé vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo thêm cột mốc lịch sử khi chạm trán U17 Australia tại vòng tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần rất tự tin. Đội bóng trẻ Việt Nam vừa tạo tiếng vang lớn khi đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự FIFA U17 World Cup.

tai-xuong-1.png
Thầy trò HLV Roland không muốn dừng lại sau kỳ tích World Cup. Ảnh: VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam cho thấy lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ không hề lép vế trước các đối thủ mạnh trong khu vực cũng như châu lục.

Trước cuộc tái đấu với U17 Australia, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tối đa dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé World Cup. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh U17 Việt Nam muốn tiếp tục cạnh tranh và tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Điểm tựa lớn cho U17 Việt Nam là thành tích đối đầu khá tích cực trước đối thủ xứ chuột túi trong thời gian gần đây. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Roland đã thắng 1 và hòa 1 trước U17 Australia trong hai lần gặp gần nhất. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á hồi tháng trước.

Dù vậy, U17 Australia vẫn được đánh giá là thử thách rất lớn. Đại diện bóng đá trẻ Australia sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này cũng đã sớm giành vé dự U17 World Cup sau vòng bảng U17 châu Á 2026.

tai-xuong.png
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn cao độ. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn nhận định trận đấu tới có thể diễn ra giằng co khi cả hai đội đều hiểu khá rõ về nhau. Một số mô hình dự đoán thậm chí đánh giá khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam là khá cân bằng trước U17 Australia.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng nghĩa góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới