HLV Roland nói lời 'gan ruột' sau trận thua U17 Úc

Ngay sau trận đấu tại tứ kết U17 châu Á, HLV trưởng Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy xúc động trong phòng thay đồ nhằm vực dậy tinh thần các học trò.

Biến nỗi buồn thành niềm tự hào lịch sử

Thất bại 0-3 trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực là U17 Australia tại vòng tứ kết mang lại nhiều tiếc nuối, nhưng không thể làm lu mờ chiến tích vô tiền khoáng hậu của U17 Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam chính thức giành quyền góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

HLV Cristiano Roland động viên học trò sau trận thua U17 Úc.

Trong bầu không khí đầy cảm xúc của phòng thay đồ sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil không hề trách móc các học trò. Ngược lại, ông bày tỏ sự tôn trọng lớn lao trước tinh thần vượt khó của toàn đội: "Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn".

Kỳ tích phi thường trong vòng 1 tháng

Nhìn lại hành trình thần kỳ vừa qua, HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh vào sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ. Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, U17 Việt Nam đã liên tiếp hoàn thành hai mục tiêu cực kỳ áp lực: Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục; tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 sau khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

Đáng chú ý, chiến tích này được thiết lập trong bối cảnh toàn đội có quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn ngủi. Thuyền trưởng U17 Việt Nam xúc động chia sẻ: "Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em.

Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em".

Cầu thủ U17 Việt Nam buồn bã khi từng bước ở tứ kết U17 châu Á.

"Bắt bệnh" thể lực, sẵn sàng bước ra biển lớn

Bên cạnh những lời ca ngợi, vị chiến lược gia người Brazil cũng nhanh chóng hướng các học trò trở lại mặt đất để chuẩn bị cho sân chơi World Cup, nơi những thử thách sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ông Roland thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cần khắc phục, đặc biệt là nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận cầu đỉnh cao.

"Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Kết thúc bài phát biểu "truyền lửa", HLV Roland khẳng định U17 Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải châu Á vì đã chứng minh được vị thế và bản sắc của mình trước các đối thủ lớn: "Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm.

Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi".