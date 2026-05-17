Lần đầu tiên tuyển Hàn Quốc có cầu thủ mang dòng máu ngoại dự World Cup

HLV Hong Myung-bo công bố đội hình World Cup 2026, đặc biệt với sự xuất hiện của Jens Castrop, cầu thủ lai đầu tiên khoác áo tuyển Hàn Quốc.

Chính xác hơn, Jens Castrop là cầu thủ lai. Anh sinh ra tại Đức, có bố là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Castrop đang khoác áo CLB Monchengladbach. Dù từng thi đấu cho các lứa trẻ của Đức, tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ này đã quyết định chuyển sang cống hiến cho quê hương mẹ từ năm ngoái và đã có 5 trận ra sân trong màu áo mới.

Sự xuất hiện của Castrop không chỉ bổ sung sự linh hoạt cho tuyến giữa mà còn mở ra một chương mới, phá vỡ những rào cản truyền thống trong lịch sử chọn quân của . Mùa 2025/26, anh thi đấu 26/34 trận ở Bundesliga, ghi 3 bàn và tung ra 17 đường chuyền "key pass" (quyết định). Đây là những con số không hề khiêm tốn với một cầu thủ đá tiền vệ trung tâm.

Bên cạnh sự kiện lịch sử mang tên Castrop, ngôi sao Son Heung-min vẫn sẽ tiếp tục đeo băng thủ quân để dẫn dắt hàng công. Sự phụ thuộc của vào bản năng săn bàn của Son (người đã có 54 bàn thắng cho ĐTQG) càng thể hiện rõ khi hai tiền đạo còn lại được triệu tập là Oh Hyeon-gyu và Cho Gue-sung đều có số liệu ghi bàn quốc tế khá khiêm tốn, lần lượt là 6 và 10 bàn thắng.

Đội hình năm nay không có nhiều bất ngờ khi những cái tên đẳng cấp thế giới như Lee Kang-in (PSG) và Kim Min-jae (Bayern Munich) đều góp mặt. Ở vị trí tiền vệ, Hwang In-beom (Feyenoord) vẫn được trao cơ hội nâng cao số lần khoác áo tuyển dù đang vật lộn với chấn thương cổ chân từ tháng Ba. HLV Hong Myung-bo tự tin rằng các trận giao hữu sắp tới sẽ giúp tiền vệ này lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

Tại vòng bảng World Cup 2026, nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trận ra quân của Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 11/6 tại Guadalajara, gặp đối thủ CH Séc.

Thủ môn: Kim Seung-Gyu, Song Bum-Keun, Jo Hyeon-Woo.

Hậu vệ: Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Tae-Hyeon, Park Jin-Seop, Seol Young-Woo, Jens Castrop, Lee Ki-Hyeok, Lee Tae-Seok, Lee Han-Beom, Cho Yu-Min.

Tiền vệ: Kim Jin-Gyu, Bae Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Yang Hyun-Jun, Eom Ji-Sung, Lee Kang-In, Lee Dong-Gyeong, Lee Jae-Sung, Hwang In-Beom.

Tiền đạo: Son Heung-Min, Oh Hyeon-Gyu, Cho Gue-Sung, Hwang Hee-Chan.

Theo Đặng Lai/ Tiền Phong
#Hàn Quốc #World Cup 2026 #Jens Castrop #đội tuyển #cầu thủ nhập tịch #Son

11 đội tuyển công bố danh sách sơ bộ tham dự World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 và danh sách các cầu thủ đến với giải bước đầu đã được các đội tuyển công bố.

48 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026 đều được yêu cầu cung cấp cho FIFA danh sách đội hình sơ bộ trước ngày 11/5, bao gồm tối đa 55 cầu thủ (trong đó ít nhất bốn thủ môn), nhưng các quốc gia không bắt buộc phải công khai danh sách này. Chỉ những cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ mới được điền tên vào đội hình chính thức, đội hình này phải bao gồm từ 23 đến 26 cầu thủ, trong đó có ba thủ môn.

Các quốc gia được tự do công bố danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của mình bất cứ lúc nào trước hạn chót ngày 2-6 mà FIFA đưa ra. Tất cả các danh sách chỉ được coi là chính thức và cuối cùng khi FIFA xác nhận đầy đủ 48 cầu thủ vào ngày 2/6.

Mexico đặt mục tiêu tăng 48% chi tiêu du khách nhờ World Cup 2026

Mexico kỳ vọng World Cup 2026 sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi đặt mục tiêu tăng 48% mức chi tiêu trung bình của du khách.

Chính phủ Mexico đang đặt nhiều kỳ vọng vào FIFA World Cup 2026 như một “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch và dịch vụ trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng Du lịch Mexico Josefina Rodríguez, nước này đặt mục tiêu tăng tới 48% mức chi tiêu trung bình của du khách trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Độc lạ World Cup: Cầu thủ bị bố bắt ở nhà, từ chối lời triệu tập từ đội tuyển

Một cầu thủ trẻ Tunisia gây bất ngờ khi từ chối cơ hội dự World Cup 2026 chỉ vì bị bố “cấm cửa” không cho lên tuyển, tạo nên câu chuyện hy hữu.

Một câu chuyện hy hữu vừa xuất hiện trước thềm FIFA World Cup 2026 khi tiền đạo trẻ Louey Ben Farhat của Tunisia bất ngờ từ chối lên tuyển chỉ vì… bố không đồng ý cho con trai hội quân.

Theo truyền thông Tunisia, sự việc xảy ra ngay trước thời điểm HLV Sabri Lamouchi công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Nhà cầm quân 54 tuổi tiết lộ ông đã nhận được cuộc gọi ngắn từ bố của Ben Farhat vào buổi sáng cùng ngày.

Louey Ben Farhat vắng mặt ở World Cup 2026 vì lý do hy hữu.

“Bố của cậu ấy gọi điện và nói con trai ông còn quá sớm để lên tuyển nên sẽ không hội quân, sau đó lập tức dập máy”, HLV Lamouchi chia sẻ với truyền thông.

Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ bóng đá Tunisia bất ngờ. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ xem World Cup là giấc mơ lớn nhất sự nghiệp, việc một tài năng trẻ từ chối cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được xem là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Louey Ben Farhat hiện được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá Tunisia. Chân sút trẻ gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn khá toàn diện. Trước đó, anh được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho hàng công Tunisia tại World Cup 2026.

Việc Ben Farhat vắng mặt khiến kế hoạch nhân sự của HLV Sabri Lamouchi bị ảnh hưởng đáng kể. Chiến lược gia người Pháp gốc Tunisia cũng không giấu được sự thất vọng trước quyết định đầy bất ngờ từ gia đình cầu thủ này.

Louey Ben Farhat trong màu áo đội tuyển Tunisia.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là “tình huống có một không hai” trong lịch sử World Cup, trong khi số khác cho rằng gia đình cầu thủ có thể muốn Ben Farhat tập trung phát triển sự nghiệp lâu dài thay vì chịu áp lực quá sớm ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Tunisia nằm trong nhóm những đại diện châu Phi đáng chú ý tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh ở giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

