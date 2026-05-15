Đội bóng châu Á gây chú ý với 18 cầu thủ nhập tịch tại World Cup 2026

Đội tuyển Qatar khiến giới bóng đá châu Á bàn tán khi công bố danh sách sơ bộ dự World Cup 2026 với tới 18 cầu thủ nhập tịch hoặc mang gốc nước ngoài.

Thiên Anh

Đội tuyển Qatar đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá châu Á trước thềm World Cup 2026 khi công bố danh sách sơ bộ gồm 34 cầu thủ, trong đó có tới 18 cái tên là cầu thủ nhập tịch hoặc mang gốc gác nước ngoài.

HLV Julen Lopetegui đã chốt danh sách ban đầu cho chiến dịch World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Nhà đương kim vô địch Asian Cup nằm ở bảng đấu không hề dễ thở cùng Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và đồng chủ nhà Canada.

Trong 34 cầu thủ được gọi lần này có tới 18 người sinh ra ngoài Qatar hoặc mang gốc gác nước ngoài.

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách của Qatar là việc đội bóng Tây Á tiếp tục đặt niềm tin lớn vào lực lượng nhập tịch – chiến lược đã được họ theo đuổi nhiều năm qua nhằm nâng tầm sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Nhiều gương mặt quen thuộc từng đối đầu tuyển Việt Nam tiếp tục xuất hiện như Bassam Al-Rawi, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Lucas Mendes hay chân sút Almoez Ali. Đây đều là những cầu thủ có vai trò quan trọng trong hành trình giúp Qatar vô địch Asian Cup 2019 và 2024.

Ngoài những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, Qatar cũng bổ sung thêm một số nhân tố mới được nhập tịch như Issa Laye (gốc Senegal) hay Niall Mason (gốc Anh), cho thấy tham vọng xây dựng lực lượng đủ chiều sâu để cạnh tranh tại World Cup 2026.

Một trong những cái tên gây bất ngờ lớn nhất là tiền đạo Sebastian Soria. Chân sút gốc Uruguay năm nay đã 42 tuổi nhưng vẫn được HLV Lopetegui triệu tập. Nếu có mặt ở danh sách chính thức, Soria sẽ trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup.

Sebastian Soria là biểu tượng đặc biệt của bóng đá Qatar. Anh ra mắt đội tuyển từ năm 2006 và đã có hơn 120 trận quốc tế. Dù đã bước sang tuổi 42, tiền đạo này vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và khả năng làm điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Ở vị trí thủ môn, Qatar tiếp tục đặt niềm tin vào Meshaal Barsham – em trai của huyền thoại điền kinh Mutaz Essa Barshim. Thủ thành này từng được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất Asian Cup 2024.

Theo giới chuyên môn, việc Qatar sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch không còn là điều quá bất ngờ. Quốc gia Tây Á này đã đầu tư mạnh vào hệ thống đào tạo, đồng thời tận dụng chính sách nhập tịch để nâng cao chất lượng đội hình trong hơn một thập kỷ qua.

World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà không mang tư cách chủ nhà. Vì vậy, đội bóng này được kỳ vọng sẽ hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng để khẳng định vị thế của nền bóng đá số một châu Á hiện tại.

Danh sách sơ bộ 34 cầu thủ Qatar dự World Cup 2026

Thủ môn: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Hậu vệ: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Tiền vệ: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Tiền đạo: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah).

